Lena Djeriou hat beim JC Samurai Offenbach noch einiges vor

Von: Holger Appel

Gute Laune beim intensiven Training. Lena Djeriou (vorne) mit ihrer Offenbacher Partnerin Nour El Amraoui bei der Vorbereitung auf die deutschen U21-Meisterschaften in Frankfurt an der Oder. © hartenfelser

Lena Djeriou trainiert seit 2021 beim JC Samurai Offenbach. Über die deutschen U21-Meisterschaften und internationale Wettkämpfe will die 18-Jährige zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

Offenbach – Lena Djeriou sitzt entspannt neben ihrem Trainer auf einer Bank und verzieht keine Miene, obwohl er beim Treffen in der Trainingshalle des JC Samurai in der Offenbacher Hafenschule in den höchsten Tönen von ihr schwärmt. Irgendwie passend zu seiner Aussage. „Lena ist die Ruhe selbst, sie ist für ihr Alter extrem cool“, berichtet Francesco Liotta über sein Top-Talent vor den deutschen Judo-Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U21 am Wochenende in Frankfurt an der Oder. Er ergänzt: „Lena gerät selbst bei einem Rückstand nie in Panik, sie hat einen Siegeswillen bis zur letzten Sekunde. Sie ist mental sehr stark und blitzschnell, vor allem am Boden. Sie besitzt eine technische Vielfalt und kann sich so richtig durchbeißen.“ Alles Erfolg versprechende Eigenschaften.

Djeriou will in der Klasse bis 52 Kilogramm ihren Titel verteidigen, es wäre die Nummer drei nach 2021 und 2022. „Lena ist gesetzt, aber es sind immer wieder Gegnerinnen da, die auch mal mithalten können. Es gibt durchaus mehrere Konkurrentinnen um den ersten Platz“, gibt sich der Trainer vorsichtig und verweist unter anderem auf Nicole Stakhov (JC Leipzig), wie Djeriou Mitglied im deutschen U21-Nationalkader.

„Wir haben zuletzt viel Technik und Taktik trainiert. Ich bin gut in Form und sehe Chancen“, sagt Djeriou kurz und knapp, wohl wissend, dass die Meisterschaften für sie als Top-Favoritin kein Selbstläufer werden.

Die 18-Jährige begann bereits vor mehr als zehn Jahren mit dieser Sportart, fand übers Eltern-Kind-Judo an der Grundschule Gefallen daran. Ihr Vater Djelloul war einst begeisterter Ju-Jutsu-Kämpfer, hat entsprechend seine vom Kampfsport faszinierte Tochter unterstützt. „Mir haben die athletischen Übungen von Anfang an großen Spaß gemacht. Dazu das Kämpfen mit anderen in einem Team, das ist eine gute Mischung“, berichtet sie.

Lena Djeriou Alter: 18

Wohnort: Niederursel

Beruf: Schülerin, 12. Klasse der Ziehenschule in Eschersheim

Samurai-Mitglied: seit 2022, im Training seit 2021

Vorheriger Verein: TSG Nordwest 1898 Frankfurt

Größte Erfolge: Deutsche Meisterin 2021 in der U18 und U21, Deutsche Meisterin 2022 in der U21, deutsche Vizemeisterin 2022 sowie Platz drei 2023 bei den Aktiven, Siegerin beim U21 European Cup in Prag, Platz zwei in Malaga (alles jeweils in der Klasse bis 52 kg)

Seit 2021 trainiert Lena Djeriou beim JC Samurai, mittlerweile bis zu sieben Mal die Woche. Meist absolviert sie die Übungen unter der Anleitung von Liotta mit Nour El Amraoui, einem weiteren Offenbacher Talent. Für Liotta ist Djerious großes Engagement ein klares Signal. „Wenn du in deiner Altersklasse schon Deutsche Meisterin bist und dich immer weiter verbessern willst, kann der Weg auch auf internationaler Ebene nur steil nach oben gehen. Wir versuchen, Lenas Kampfkonzept zu perfektionieren, damit sie überhaupt nicht mehr ausrechenbar ist für die Konkurrenz. Und das Beste ist: Wir haben noch viel Zeit bis zum endgültigen Sprung in den Aktivenbereich“, sagt Liotta und hofft darauf, die bislang von schweren Verletzungen verschont gebliebene Djeriou zu den Junioren-Europameisterschaften im September in den Niederlanden und zu den Weltmeisterschaften im Oktober in Portugal führen zu können. Auf dem Weg dorthin stehen internationale U21-Wettkämpfe auf dem Programm, unter anderem in Prag. Fernziel, bei optimalem Verlauf ganz klar, sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Djeriou hat auf dem Weg in höhere Sphären jetzt noch eine weitere Möglichkeiten gefunden, die Wettkampfintensität auf höchstem Niveau zu steigern. Da der JC Samurai Offenbach seit dem Rückzug aus der 2. Liga Süd im Jahr 2012 kein Frauenteam mehr gemeldet hat – „unsere sechs bis acht Mädels reichen dafür einfach nicht aus“ (Liotta) – kann Djeriou für einen anderen Klub im Mannschaftswettbewerb antreten. Und das wird sie ab März auch machen: für den amtierenden Deutschen Meister TSG Backnang. Auch diese super Nachricht erzählt Djeriou, die in der 2. Liga schon zwei erfolgreiche Einsätze für den JC Wiesbaden absolviert hat, mit bemerkenswerter Ruhe und Zurückhaltung.