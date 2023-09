„Mit gutem Beispiel voran“: Sportler engagieren sich für Marokko

Von: Theresa Ricke

Teilen

In Talat N’Yaaqoub, Marokko, suchen Rettungskräfte nach Überlebenden. Das Erdbeben der Stärke 6,8 ereignete sich 70 km südlich von Marrakesch und war eines der stärksten und tödlichsten in der Geschichte Marokkos. © DPA

Das Erdbeben in Marokko löst im Kreis Offenbach mehrere Spendenaktionen aus. Daran sind auch Fußballspieler beteiligt.

Offenbach – Das Erdbeben in Marokko mit dem Epizentrum in der Nähe von Marrakesch hat zahlreiche Opfer gefordert – am Sonntagabend wurden schon mehr als 2100 Tote bestätigt, nach Vermissten wird weiterhin gesucht. Die Menschen haben ihre Häuser verloren und sind Hitze und Kälte ausgesetzt. Schnelle Hilfe ist gefragt und die kommt auch aus Stadt und Kreis Offenbach. Besonders in Fußballvereinen aktive Marokkaner starten Aktionen.

Rachid Karroua ist Trainer der ersten Mannschaft der SKG Rodgau in der Verbandsliga Süd. Der Familienvater ist in Deutschland geboren und lebt in Offenbach. Seine Eltern stammen aus Marokko. Seine Familie, die noch im Norden Afrikas lebt, ist nicht von den Folgen des Erdbebens, betroffen, da sie in einer anderen Region lebt. „Aber über Kontakte und deren Status in sozialen Medien sieht man, wie groß das Thema ist.“ Er will sich solidarisch zeigen mit allen Opfern: „Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen.“ Deshalb gibt er an, sich mit einer Spende von 1000 Euro an der Aktion des Marrokanisch-Islamischen Kulturzentrums zu beteiligen. Er hofft auf viele weitere, die sich ihm anschließen. In Deutschland „geht es uns gut, deshalb bitte ich jeden mit einem guten Herz, die Marokkaner zu unterstützen.“

Rachid Karroua Trainer SKG Rodgau © Sascha Eyssen

Erdbeben in Marokko: Mit den Menschen über Fußball verbunden

Dabei möchte er am liebsten auch andere Fußballer „ins Boot holen“ und ein Zeichen setzen. Viele Marokkaner würden Fußball spielen, sagt Karroua, und über den Sport würde eine Gemeinschaft entstehen. Er ist sich sicher, dass sich viele Sportler ebenfalls engagieren werden.

Andere Aktionen sind schon voll im Gange. Rafik Bouhaddouz spielt beim TV Hausen Fußball, zuvor war er über zwei Jahre als Trainer bei Al Amal Dietzenbach tätig. Er stellt bei sich, Schillerstraße 6 in Dietzenbach, zwei Garagen zur Verfügung, in denen Sachspenden verstaut werden, bis sie gesammelt nach Marokko geschickt werden können. Er hat Angehörige im Süden des Landes. „Zum Glück ist ihnen nichts passiert, aber vielen anderen schon. Es tut sehr weh, das zu sehen“, sagt Bouhaddouz. In den Großstädten sei die Lage okay, hat er gehört. Aber in den Dörfern werde viel Hilfe benötigt. „Viele wissen nicht, wie es weitergehen soll.“

Spendenaktion in Dietzenbach: Kleidung und Schlafsäcke für Marokko

Deshalb sammelt Bouhaddouz Spenden: Kleidung, besonders für Babys, Schlafdecken, Einlagen für Schlafsäcke, Verbandskästen, Babynahrung und Bettwäsche wurde schon abgegeben. Es werde grundsätzlich alles gebraucht, was die Menschen ohne Dach über dem Kopf zum Überleben brauchen. Auch Geldspenden habe es schon gegeben. „Jede Spende hilft“, sagt Bouhaddouz. Arbeitskollegen und Freunde hätten sich schon zahlreich mit Spenden beteiligt.

Rafik Bouhaddouz TV Hausen © Privat

FC Maroc Offenbach legt Schweigeminute für Erdbeben-Opfer in Marokko ein

Das Spiel des FC Maroc Offenbach am Sonntag beim FV Sprendlingen hat ebenfalls unter den Nachrichten von dem Erdbeben gestanden. Vor dem Spiel, das 3:0 für Maroc endete, hat es eine Schweigeminute gegeben. „Jeder zeigt sich betroffen, auch Nicht-Marokkaner“, sagt der Erste Vorsitzende des marokkanischen Vereins, Abdul Dardour. Noch davor sei die Mannschaft geschlossen in die Moschee gegangen, um zu beten, erzählt Dardour. Über die El Fath Moschee in der Offenbacher Waldstraße, die sich noch am Sonntag mit anderen Moscheen zusammengeschlossen hätte, um ein Spendenkonto zu eröffnen, wurde Hilfe organisiert. „Wir tun, was wir können, um die Menschen im Erdbebengebiet zu unterstützen.“ Der Verein Marrokanisch-Islamisches Kulturzentrum hat bei der Städtischen Sparkasse Offenbach ein Spendenkonto eingerichtet. Spenden gehen mit dem Verwendungszweck „Nothilfe für Erdbebenopfer in Marokko“ an DE65 5055 0020 0015 0022. (Theresa Ricke)