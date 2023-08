Mit guten Erfahrungen im Gepäck

Von: Michael Bellack

Höchste Konzentration: Florian Peter ist derzeit Dritter im Weltcup. © DSB

Obertshausen – Für Florian Peter ist die Reise nach Baku längst kein Abenteuer mehr. Mehrfach war der Sportschütze aus Obertshausen schon in der Hauptstadt Aserbaidschans, zuletzt im Frühjahr beim Weltcup. Am Donnerstag hob wieder ein Flieger mit Peter an Bord Richtung Baku ab, diesmal mit dem Ziel Weltmeisterschaft.

Die WM im Sportschießen hat am Donnerstag begonnen, Peter (SV Klein-Welzheim) ist Teil des 40-köpfigen Aufgebots des Deutschen Schützenbundes. „Baku ist eine meiner Lieblingsstädte“, erzählt der 23-Jährige. Und das hat auch gute Gründe: Im Frühjahr holte er dort seine erste Weltcup-Medaille, Bronze mit der Schnellfeuerpistole. Seine erste im Seniorenbereich, im Jugendbereich war der Obertshausener schon bei diversen Europa- und Weltmeisterschaften am Start. Das fünfte Mal ist Peter nun in Baku, der Schießstand ist ihm bestens vertraut: „Die Lichtverhältnisse sind sehr gut, es gibt öfter mal Wind. Ein anspruchsvoller Schießstand“, sagt Peter. Er mag die Herausforderung. Die hohen Temperaturen sieht er gelassen, da es in Baku trocken ist, man nicht mit hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen hat. Vorteil für Pistolenschützen: Sie können in T-Shirt und kurzer Hose ihr Training und auch ihre Wettkämpfe bestreiten, Gewehrschützen müssen in eng anliegenden Schießanzügen ran.

Der 23-Jährige geht mit der Sportpistole in drei Disziplinen an den Start. „Schnellfeuerpistole am Montag und Dienstag, Standardpistole am Mittwoch und Zentralfeuerpistole am Donnerstag“, zählt Peter auf. Bei der Schnellfeuerpistole, der einzigen olympischen Disziplin, in der er antritt, ist die Zielsetzung klar: „Ich will auf jeden Fall ins Finale, also in der Qualifikation unter die besten sechs kommen.“ Dann könne man weiterschauen: „Natürlich ist eine Medaille immer ein Ziel.“ Bei den nicht-olympischen Disziplinen Standardpistole und Zentralfeuerpistole gibt es kein Finale, hier werden die Platzierungen aus den Wettkampfergebnissen direkt ermittelt.

Für den Deutschen Schützenbund ist die WM von enormer Bedeutung, schließlich geht es um die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Zumindest Peter kann sich diesbezüglich aber entspannen: Bei der Europameisterschaft hat das deutsche Team bereits die zwei möglichen Quotenplätze in seiner Disziplin geholt. „Das macht es schon entspannter. Trotzdem ist die WM der Saisonhöhepunkt, wenn man da keinen Druck verspürt, läuft etwas falsch“, so Peter, der grundsätzlich gelassen in die mental anspruchsvollen Wettkämpfe geht: „Jeder hat da so seine Tricks, zum Beispiel über die Atemtechnik runterzufahren. Ich bin da zum Glück generell recht entspannt.“

Viel Entspannung ist in Baku aber nicht angesagt. Zwar liege die Anlage zentral und man komme auch gut in die Stadt, aber viel Zeit ist dafür nicht. „Wir sind fürs Schießen da, und darauf konzentrieren wir uns. Da gibt es leider nicht unbedingt viel Gelegenheit, sich umzuschauen“, sagt Peter, Sportsoldat bei der Bundeswehr. Der Schießsport hat ihn unter anderem schon nach Brasilien gebracht, nach Korea und in diesem Jahr nach Indien und eben Aserbaidschan. Kein Wunder, dass sich Peter nach der WM auf zwei wohlverdiente Wochen Urlaub freut.

In diesem Jahr steht dann neben kleineren Wettbewerben noch das Weltcup-Finale an, in der die besten Zwölf der Weltrangliste gegeneinander antreten. Derzeit belegt Peter Platz drei. Anfang 2024 geht es dann um die begehrten Plätze für die Olympischen Spiele. Vielleicht fügt Peter dann Paris zur Liste seiner Lieblingsstädte hinzu.

