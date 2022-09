Mit viel Power zum Auftaktsieg: HSG Hanau ringt VfL Gummersbach II nieder

Von: Robert Giese

Mit neun Treffern ist Maximilian Bergold der beste Torschütze der HSG Hanau beim Auftaktsieg in Gummersbach gewesen. © Scheiber

Handball-Drittligist HSG Hanau, der im Sommer einen großen personellen Umbruch zu verkraften hatte, ist am Sonntagabend mit einem Auswärtssieg in die neue Saison gestartet. Bei der zweiten Mannschaft des VfL Gummersbach setzten sich die Hanauer, die sich in der zweiten Halbzeit eine längere Schwächephase leisteten, mit 25:20 (12:7) durch.

Hanau – Die Gummersbacher, die in der Vorsaison in der Staffel D auf dem vierten Rang gelandet waren, empfingen die HSG wie erwartet mit einer sehr offensiven Deckung: Der vorderste Verteidiger wartete schon fünf Meter hinter der Mittellinie auf die Gästespieler. „Ein sehr unangenehmer Gegner“, wie Geist angesichts der ungewöhnlich offensiven Deckungsvariante feststellte, gegen die Hanau aber wieder und wieder Mittel fand.

„Mit viel Power und hoher Passqualität haben wir das gut gelöst“, zeigte sich der HSG-Coach zufrieden. Immer wieder nutzten die Grimmstädter dadurch die sich bietenden Lücken in der Gummersbacher Defensive aus und konnten häufig nur auf Kosten eines Siebenmeters gestoppt werden. Hätten sich die Gäste bei den Strafwürfen konsequenter gezeigt - schon in der Anfangsviertelstunde vergaben sie derer zwei - hätte sich die HSG früh deutlicher absetzen können, aber auch so stand es nach einer knappen Viertelstunde bereits 7:4 für Hanau. Jannik Ruppert und Co. setzten vor allem in der ersten Hälfte erfolgreich aufs Tempospiel und sorgten für jede Menge Druck, aber auch die junge Mannschaft aus Gummersbach setzte mit ihrer Schnelligkeit Nadelstiche: Insbesondere über die Schnelle Mitte konnten die Hausherren den einen oder anderen Treffer erzielen. Weil die Hanauer aber insgesamt defensiv wenig zuließen und im Angriff in Maximilian Bergold einen sicheren Vollstrecker hatten, setzten sich die Gäste bis zum Seitenwechsel auf 12:7 ab.

HSG Hanau hält den Gegner auch in eigener Schwächephase auf Distanz

Nach Wiederanpfiff schaltete die HSG noch mal zwei Gänge hoch und vergrößerte den Vorsprung: Nach rund 37 Minuten traf Neuzugang Dziugas Jusys zum 18:9 für Hanau. Die Partie war allerdings mitnichten entschieden, denn nun folgte eine schwächere Phase der HSG, die einige Zeitstrafen hinnehmen musste und dadurch aus dem Tritt geriet. „Gummersbach hat dann noch offensiver verteidigt, was es für uns schwieriger gemacht hat“, so Geist zu den folgenden Minuten. Der VfL verkürzte Tor um Tor, auf weniger als drei Treffer ließen die Hanauer ihren Kontrahenten aber nicht herankommen. „Am Ende haben wir unsere Erfahrung ausgespielt“, freute sich Geist darüber, dass sein Team die Führung erfolgreich verteidigte. Zwar sei „die zweite Halbzeit in großen Teilen etwas fahrig gewesen, aber wir sind erleichtert, dass uns der Auftakt geglückt ist - schließlich weiß man vor dem ersten Saisonspiel nie, wo man steht.“ (Von Robert Giese)

HSG Hanau: Adanir, Gronostay; Ahrensmeier (2), Bergold (9/5), Braun (3), Christoffel, Gerst (1), Jusys (2), Marquardt, Ritter (1/1), Rivic (1), Ruppert (2), Schiefer (1), Scholl, Schröder, Strohl (3) - SR: M. Meyer / S. Meyer - Siebenmeter: VfL II 3/2, HSG 8/6 - Zeitstrafen: VfL II 7, HSG 6 - Zuschauer: 100