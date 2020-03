Mitgliederversammlungen auch ohne Mitglieder möglich

Offenbach – Das am 25. März vom Bundestag verabschiedete Corona-Abmilderungs-Gesetz vereinfacht Mitgliederversammlungen und Vorstandsbeschlüsse. VON STEFAN MORITZ

Der Landessportbund Hessen hat daher seine Informationen für die Sportvereine über rechtliche Fragen infolge der aktuellen Coronavirus-Krise ergänzt und aktualisiert. Wenn wegen des aktuellen Versammlungsverbots eine satzungsgemäß fällige Mitgliederversammlung nicht stattfinden kann, kann ein Vorstandsmitglied eines Vereins auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleiben, auch wenn ein solcher Fall nicht in der Vereinssatzung geregelt ist.

Eine Online-Mitgliederversammlung wird der Präsenzversammlung gleichgestellt. Mitglieder dürfen nun ihre Stimmen vor der Versammlung schriftlich abgeben und müssen dann nicht mehr teilnehmen. Diese Vorschriften gelten auch für Vereinsvorstände und deren Sitzungen oder Beschlüsse.

Dazu sieht das Corona-Abmilderungs-Gesetz ein erleichtertes Verfahren vor. Eine schriftliche Beschlussfassung ist unter der Voraussetzung zulässig, dass alle Mitglieder beteiligt (also informiert) wurden, dass bis zu einem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimme in Textform (Brief, E-Mail, Telefax) abgegeben hat und dass der Beschluss mit der erforderli chen Mehrheit gefasst wurde. Das Corona-Abmilderungs-Gesetz ist zunächst bis zum 31. Dezember 2020 befristet.

Eine weitere Änderung betrifft das Insolvenzrecht: Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags wurde bis 30. September 2020 ausgesetzt, wenn die Gründe auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind. War ein Verein am 31. Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig, wird angenommen, dass die Insolvenzreife auf den Pandemie-Auswirkungen beruht und Aussichten bestehen, die Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. Stellt sich aber im Insolvenzverfahren nachträglich heraus, dass der Verein schon am 31. Dezember 2019 zahlungsunfähig war oder eine später eintretende Insolvenzreife nicht auf der Pandemie beruhte, drohen dem Vorstand Strafverfahren oder Schadensersatzforderungen.

Beim Soforthilfeprogramm des Landes Hessen für Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe sind auch gemeinnützige Sportvereine antragsberechtigt, wenn sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten, also unternehmerisch tätig sind. Trainer und Übungsleiter, die diese Tätigkeit als Haupterwerb betreiben, sind im Programm ebenfalls antragsberechtigt. Voraussetzungen sind eine existenzbedrohende wirtschaftliche Lage und massive Liquiditätsengpässe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie ergeben. Hier können bis zu 30000 Euro für drei Monate als direkter Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, gewährt werden.

www.landessportbund-hessen.de