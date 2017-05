Fecht-Weltcup: Platz 40 für Sozanska

Monika Sozanska (rechts) kam am Wochenende in Rio über Platz 40 nicht hinaus.

Offenbach - Der Auftakt war optimal, das Endergebnis sicher nicht: Monika Sozanska vom Fechtclub Offenbach von 1863 hat den Degen-Weltcup in Rio de Janeiro auf dem 40. Platz abgeschlossen.

Die 34-Jährige hatte die Vorrunde mit sechs Siegen problemlos überstanden und war locker in die Runde der besten 64 eingezogen. Dort scheiterte sie jedoch gleich im ersten K.o.-Gefecht an der für Luxemburg startenden Heidenheimerin Lis Fautsch mit 11:15. „Wir kennen uns sehr gut, sie ist quasi eine Trainingspartnerin“, berichtete Sozanska, die einst selbst für den Sportbund Heidenheim aktiv war, dort noch immer die eine oder andere Übungseinheit absolviert.

„Lis hatte einen richtig guten Tag und hat sogar die Runde der besten acht erreicht. Für mich war nach diesem verlorenen Gefecht leider alles schon vorbei im Einzel von Rio“, sagte Sozanska, Nummer 31 der Weltrangliste, enttäuscht. Fautsch erkämpfte immerhin den siebten Platz.

Noch besser als sie war Sozanskas Nationalmannschaftskollegin Alexandra Ndolo. Die 30 Jahre alte Leverkusenerin, Nummer 47 der Weltrangliste, überraschte in Brasilien als Zweite, verlor nur das Finale gegen Kristina Kuusk aus Estland mit 10:15. Auch Beate Christmann (FC Tauberbischofsheim/42. der Weltrangliste) schnitt in Brasilien als 23. recht gut ab.

Im Mannschaftswettbewerb setzten sich Sozanska, Ndolo und Christmann gestern in der ersten Runde mit 34:33 gegen Frankreich durch. In der Runde der besten acht verloren die deutschen Frauen dann gegen die russische Auswahl mit 34:40.

In den nächsten Tagen wird Bundestrainer Manfred Kaspar seine Athletinnen für die Europameisterschaft in Tiflis/Georgien (12. bis 17 Juni) und die Weltmeisterschaft in Leipzig (19. bis 26. Juli) benennen. Sozanska und ihre Vereinskollegin Nadine Stahlberg, die in Rio wegen anderer Verpflichtungen in der Sportfördergruppe der Bundeswehr fehlte, hoffen auf die Nominierungen.

Am nächsten Wochenende versucht zudem der Offenbacher Richard Schmidt, beim Degen-Weltcup in Paris mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen für die EM- und WM-Nominierung. (app)