Murmeltiertag für „Füchse“: Pleite und ein Verletzter

Die Bundesliga-Spiele des Rugby-Klubs Heusenstamm erinnern diese Saison ein bisschen an die Film-Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Alles wiederholt sich.

Heidelberg – Die „Füchse“ spielen lange gut, gewinnen aber nicht, sondern verzeichnen stattdessen lediglich einen weiteren Zugang auf der ohnehin schon langen Verletztenliste. In der Partie bei der RG Heidelberg erwischte es Chris Howells. Der Stürmer kugelte sich die Schulter aus und wird diese Woche einen Spezialisten aufsuchen. Laut Trainer Mikey Ferraris steht aber schon fest, dass er dieses Jahr nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehren wird.

Die Heusenstammer traten ohnehin bereits mit ihrem „letzten Aufgebot“ an, so Vereinsboss Markus Walger. Neben den Akteuren, die verletzt oder berufsbedingt fehlten, waren auch die Nationalspieler Zinzan Hees (nahm mit der deutschen Siebener-Auswahl an einem Turnier in Spanien teil) und Vedad Garanovic (Bosnien) nicht dabei. Die Folge: Der RKH bekam nur einen 19-Mann-Kader zusammen. Bedeutet: Es gab nur vier Ersatzspieler.

Da aber auch der Favorit aus Heidelberg (3.) ohne seine Siebener-Nationalspieler auskommen musste und ein sehr junges Team stellte (unter anderem mit dem Ex-Heusenstammer Louis Biniak), verlief die Partie lange ausgeglichen. Zur Pause durften die „Füchse“ beim Stand von 7:7 auf einen Punktgewinn hoffen. Doch am Ende gingen sie leer aus, verloren 21:33. Ein Versuch fehlte letztlich, um zumindest den Offensiv-Bonuspunkt zu holen und die Rote Laterne an den RC Luxemburg abzugeben.

Die Mannschaft habe „tapfer“ gekämpft, aber mit zunehmender Spielzeit immer mehr Fehler gemacht, sagte Walger. „Die ausgedünnte Ersatzbank hat sich bemerkbar gemacht.“ Weil das Wechselkontingent erschöpft war, beendeten die Heusenstammer die Partie sogar in Unterzahl. „Wir sind durch individuelle Fehler unter Druck geraten“, so Ferraris. „Es wurden Tacklings verpasst und wir hatten keine Ersatzleute mehr.“

RKH: Zdanevich, Reichert, Polheim, Fübel, Lehmann, Pfeifer, Howells, Rainger, Zeiger, Schuster (6), Höhmann, Hechler, Fernandez, Rojas, Weber (10) (Cavus, Barak, Brauer, Joswig/5) (cd)