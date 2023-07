Handballer aus der Region erwarten keinen großen Hype nach U21-WM-Titel

Von: Theresa Ricke

Teilen

Die Entwicklung verfolgen: Ben Seidel (am Ball) ist selbst Jugendnationalspieler. An der U21-Mannschaft fasziniert ihn, dass die Spieler noch nicht „angekommen sind“. © EYSSEN

Die Leistung der U21-Handballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land schmälert niemand, der danach gefragt wird. Im Gegenteil: Sie haben eine „perfekte WM“ gespielt, sagt Jan Redmann, Trainer HSG Rodgau Nieder-Roden. Sein Spieler Ben Seidel zeigt sich von dem Turnierverlauf beeindruckt: „Das muss man dann auch erst mal so auf die Platte bringen.“ Hannes Geist von der HSG Hanau spricht von einer „sehr dominanten Leistung“. Und Lars Spieß, A-Jugend-Trainer bei der HSG Rodgau, von einer „überragenden“ Leistung, ein WM-Titel sei das Größte. Dabei klingt immer wieder durch, dass das Heim-Publikum ein entscheidender Faktor gewesen sei. An einen großen Handball-Hype glaubt trotzdem keiner.

Offenbach – „Der WM-Titel einer U-Mannschaft ist ein gutes Signal, aber einen Hype wird es nicht geben“, schätzt Redmann die Lage für Vereine ein. Trotzdem habe der deutsche Handball ein gutes Bild abgegeben: Der Sport sei authentisch, die Spieler zum Anfassen und nicht abgehoben und sie würden wahre Gefühle vermitteln. Das übertrage sich positiv auf das Publikum: „Das spüren die Leute.“ Noch eine große Stärke der Mannschaft sei der Charakter des Teams. Aus dem Wissen heraus, sich aufeinander und die eigene Stärke verlassen zu können, habe sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel gesteigert. „Junge Spieler müssen das Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit spüren, Spielzeit bekommen und Fehler machen dürfen.“

Jan Redmann, Trainer HSG Rodgau. © Scheiber

Hannes Geist, Trainerkollege von Redmann bei der HSG Hanau, findet es schwierig, einen direkten Zusammenhang zwischen Turniererfolgen der Nationalmannschaften und Interesse von Kindern und Jugendlichen am Handball auszumachen. Das mediale Interesse sei schließlich erst gegen Ende des Turniers wirklich erwacht. Über positiven Zuspruch würde sich der Verein aber selbstverständlich freuen. Doch dürfe er sich nicht zurücklehnen und auf den nächsten Hype warten: „Das ist der Traum von allen: Ein Ereignis löst den Hype aus und wir werden überrannt von Talenten. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen, dann kann sich ein WM-Titel doppelt rentieren.“ Die Hausaufgaben für den Verein bestehen für Geist auch aus einer guten Trainingsarbeit. Wenn sich die Spieler wohlfühlen, bringen sie die beste Leistung, ist seine Position. Stimmt das Umfeld mit einem guten Trainerteam und entsprechendem Training auf gutem Niveau, würden die Talente auch bleiben und spielen.

Hannes Geist, Trainer HSG Hanau. © P

Von Einsatzzeiten in der dritten Liga konnte auch schon Jugendnationalspieler Ben Seidel profitieren. Derzeit ist Seidel allerdings verletzt, steht nach einem Kreuzbandriss kurz vor einer Operation am Knie. Wenn er die Zeit gefunden hat, hat er sich auch WM-Spiele ohne deutsche Beteiligung angeguckt. „Ich finde es cooler, die U21 anzusehen als die A-Mannschaften. Die Spieler stecken noch in ihrer Entwicklung. Ich sehe ihnen gerne dabei zu, auch wie sie sich in der Bundesliga etablieren.“ Besonders imponiert ihm, wie Nils Lichtlein wettmache, dass er nicht der größte Spieler sei. Dass alle deutschen Spiele für alle zugänglich im Fernsehen übertragen wurden, bewertet Seidel positiv. So gebe es die Möglichkeit, dass mehr Kinder zusehen und mit dem Handballspielen anfangen möchten. Langfristig vermutet er aber keinen Effekt: „Wenn es in den vergangenen Jahren einen Titel gab, war das Thema nach zwei bis drei Monaten abgehakt und keiner hat mehr darüber gesprochen.“

Seidels Trainer in der A-Jugend, Lars Spieß, hat auch die Hoffnung, dass jetzt etwas mehr Jungen und Mädchen mit dem Gedanken spielen, Handball lernen zu wollen: „Das Turnier war eine super Werbung für unseren Sport. Vielleicht haben es auch manche Jungs und Mädels gesehen. Wir brauchen immer junge Talente.“ Einen Vorteil für seinen Sport sieht er darin, dass der Fußball „ein bisschen durchhängt“ – die Fußball-U21 ist gerade erst bei ihrer EM in der Gruppenphase ausgeschieden. Wie auch sein Trainerkollege und sein Spieler betont Spieß die Bedeutung des Publikums: Eine Spiel- oder sogar Turniersituation könne er im Training nicht eins zu eins simulieren. „Beim Training sind nicht Hunderte Zuschauer in der Halle.“ Deshalb bringe gutes Training junge Spieler nur weiter, wenn sie in den entscheidenden Momenten nicht jedes Mal auf der Bank säßen. „Die Spieler wachsen mit ihren Aufgaben“, spricht sich Spieß für Vertrauen in die Leistung von jungen Talenten aus. Das hat die U21-WM eindrucksvoll bewiesen.