Nächster Rückschlag für Skyliners

Frankfurt - Einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze der Basketball-Bundesliga mussten die Fraport Skyliners Frankfurt gestern Abend mit dem 74:77 (38:37) beim Tabellenzwölften Basketball Löwen Braunschweig hinnehmen.

Das erste Viertel verloren die Frankfurter 19:22, kamen dann aber ziemlich gut ins Spiel und ließen vor 2055 Zuschauern im zweiten Viertel nur noch 15 und im dritten Viertel sogar nur noch zwölf Korbpunkte zu. So gingen sie mit einer 60:49-Führung in den Schlussabschnitt und lagen auch 7:45 Minuten vor Schluss noch scheinbar komfortabel mit 68:57 vorne. Dann aber gelang ihnen fünf Minuten lang gar nichts mehr, mit einem 14:0-Lauf zum 71:68 ging Braunschweig in Führung. Die wechselte dann, bis Tai Webster 38 Sekunden vor Schluss beim Stand von 75:74 für Braunschweig beim Korbleger geblockt wurde von Scott Eatherton. Die Gastgeber erhöhten auf 77:74. Die letzten zwei Drei-Punkte-Distanzwürfe der Frankfurter Shawn Huff und Philipp Scrubb verfehlten das Ziel.

Skyliners: Scrubb (16), Webster (14), Freudenberg (11), Huff (9), Bonga (8), Robertson (7), English (5), Völler (2), Trtovac (2), Zeeb J mos