Nah dran am Unentschieden

Gut in Form, es reichte dennoch nicht zum Heimsieg. Tanja Krämer (links) und Franziska Schreiner verloren in der Tischtennis-Bundesliga mit dem TSV Langstadt knapp gegen Kolbermoor. © roscher

Langstadt – Trotz einer überzeugenden Leistung im vorderen Paarkreuz konnte sich der TSV Langstadt vor heimischer Kulisse für eine beherzte und auch spielerisch ansprechende Leistung letztlich nicht belohnen. Mit 4:6 zog man gegen den SV Kolbermoor den Kürzeren, das den entscheidenden Tick abgeklärter agierte und sich im hinteren Paarkreuz (3:1) sowie in den Doppeln (2:

0) überlegen zeigte.

Für die TSV-Asse ist es eine ganz neue Situation, nach zwei Partien ohne Pluspunkt auf dem vorletzten Tabellenplatz zu stehen. Doch das Handicap war ohne Petrissa Solja schon gegen Bingen eine Woche zuvor einen Tick zu groß gewesen. Die Ersatzspielerinnen aus der 2. Mannschaft geben zwar alles, können aber bisher zumindest in den Einzeln nicht punkten.

Der Türöffner für Kolbermoor waren die Doppel. Wie schon am Vortag beim 6:4 über Weil ließ man Svetlana Ganina im Einzel pausieren und nominierte die erfahrene russische Defensivspielerin nur für das Doppel an der Seite von Linda Bergström. Und die beiden Defensivspielerinnen waren auch gegen die sonst so prächtig harmonierenden Franziska Schreiner/Tanja Krämer erfolgreich (11:6, 11:7, 12:10). Auch im anderen Doppel gab es keinen Satzgewinn für Langstadt, wobei aber die „Notformation“ Chantal Mantz/Wenna Tu gegen Kristin Lang/Solomiya Brateyko nicht schlecht spielte.

Dass der TSV dennoch etwas reißen wollte, demonstrierte er in den nachfolgenden Einzeln: Eine glänzend aufgelegte Chantal Mantz besiegte Kristin Lang mit 3:2 und eine sehr diszipliniert spielende Franziska Schreiner konnte Kolbermoors schwedische Nummer eins, Linda Bergström, niederringen – 14:12 hieß es im Entscheidungssatz zu Gunsten der 20-jährigen Deutschen. Tanja Krämer legte nach und brachte durch ihren ersten Saisonsieg (3:0 gegen Naomi Pranjkovic) ihr Team erstmals in Führung.

Doch die Oberbayern schlugen zurück: Die ukrainische Meisterin Solomiya Brateyko war erwartungsgemäß eine Nummer zu groß für Zweitligaspielerin Wenna Tu und siegte ohne Satzverlust. Die Langstädterinnen jedoch ließen nicht locker und gingen abermals in Führung. Mantz bezwang auch Bergström. Ein tolles, sehenswertes Match, bei dem die 120 Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Nun schien der fünfte Punkt in der Luft zu liegen – und ein Remis gegen Kolbermoor ohne Spitzenspielerin Solja zu erreichen, wäre bei den Südhessen als großer Erfolg verbucht worden. „Franzi“ Schreiner hatte Lang zwei Sätze gut im Griff, doch die erfahrene Nummer drehte das Match noch.

4:4 – das hintere Paarkreuz musste entscheiden. Und da konnte man sich schon ausrechnen, dass das Gästeteam die besseren Karten haben würde, zumal als Krämer gegen Brateyko ziemlich chancenlos den Kürzeren gezogen hatte. Wenna Tu stemmte sich zwar mit allen Kräften gegen die Niederlage ihres Teams und versuchte gegen das 17-jährige Kolbermoorer Toptalent Naomi Pranjkovic alles, konnte am Ende aber ein 1:3 (7:11, 11:7, 9:11, 6:11) nicht verhindern.

„Das war extrem ärgerlich“, sagte Manfred Kämmerer, Sportlicher Leiter des TSV. „Wir waren nah dran am Punktgewinn, es hat aber das Quäntchen zum Schluss gefehlt. Trotzdem war es natürlich eine wesentliche Steigerung gegenüber letzter Woche. Wenn wir so weiterspielen, werden wir auch wieder Punkte holen.“

Langstadts Trainer Thomas Hauke meinte: „Wir waren nahe dran am Unentschieden. Auf der einen Seite haben wir vier Siege eingefahren, teilweise aus der Kategorie Sensation. Und auf der anderen Seite braucht man eben fünf Punkte, um in der Bundesliga zu punkten.“ Er ergänzt: „Wir befinden uns jetzt nach zwei Niederlagen in einer schwierigen Situation. So einen Saisonstart hatten wir noch nie. Umso konzentrierter müssen wir das nächste Spiel angehen, da sind Punkte Pflicht.“

Langstadt: Mantz (2), Schreiner (1), Krämer (1), Tu, Schreiner/Krämer, Mantz/Tu

Von Stephan Roscher