Nationalspieler haben jetzt Zeit für „Reset“

Offenbach – Es ist eine Nachricht, die man nach einem regelmäßig stattfindenden Event erwartet, nicht davor. „We’ll be back in 2021“ -– so steht es bereits auf der Facebook-Seite des Oktoberfest Sevens.

Der Hintergrund: Deutschlands größtes Rugby-Event in München wurde wegen der Corona-Krise abgesagt, obwohl es erst im September hätte stattfinden sollen. Für die Nationalspieler wie den Heusenstammer Tim Biniak (RG Heidelberg), Sam Rainger, Leon Hees (beide RK Heusenstamm) und Robert Haase (BSC Offenbach) entfällt damit der sportliche Höhepunkt des Jahres. Zu dem zweitägigen Siebenerrugby-Turnier im Münchner Olympiastadion wären rund 30 000 Zuschauer erwartet worden. Das sei „der nächste Knaller“, sagte Biniak, der mit seinen Kollegen bereits auf das Hongkong Sevens verzichten musste, wo sich das Team für die World Series qualifizieren wollte. „Jetzt darf man nur nicht den Kopf in den Sand stecken und den Fokus sowie die Motivation verlieren. Man hat nun genug Zeit, alle kleinen Verletzungen auszukurieren und den Körper komplett zu resetten, was noch nie der Fall war, da dafür sonst keine Zeit ist.“ cd