Nationalteam mit Hees und Biniak in Südamerika

Offenbach – Am Samstag waren sie beim Ball des Sports in Wiesbaden für den Gewinn der Siebenerrugby-EM 2019 geehrt worden. Jetzt steht für Leon Hees (RK Heusenstamm) sowie den Heusenstammer Tim Biniak (RG Heidelberg) ein weiterer Höhepunkt bevor.

Sie wurden in den Kader des deutschen Nationalteams für die Südamerika-Tour (10. bis 25. Februar) berufen, auf der es bei den zwei Turnieren der Challenger Series in Chile und Uruguay darum geht, sich als eines der acht besten Teams für das Hongkong Sevens zu qualifizieren. Dort wird dann im April der Aufsteiger in die World Series ermittelt.

Für die Südamerika-Tour auf Abruf steht Robert Haase (BSC Offenbach). Der Obertshausener, wie Hees und Biniak beim Ball des Sports als Europameister geehrt, hatte seinen Fokus zuletzt mehr auf den Beruf gelegt und war dadurch ins Hintertreffen geraten. cd