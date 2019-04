400.000 Euro für Eis-Spektakel auf dem Bieberer Berg 

Das Stadion am Bieberer Berg, hier beim Retterspiel gegen den FC Bayern, wird am 14. Dezember zum Schauplatz eines Eishockey-Spiels.

Das gab es noch nie. Ein Eishockey-Spiel in Offenbach, vor vielleicht 20.000 Zuschauern. Die Partie zwischen den Zweitligisten EC Bad Nauheim und Löwen Frankfurt verspricht ein Spektakel zu werden.

Bad Nauheim/Offenbach – „Wir sind eine kleine Stadt mit großer Leidenschaft. Von der Intensität und der Emotionalität ist das eine Sonderzug-Fahrt hoch zehn“, sagt Andreas Ortwein, der Geschäftsführer der Roten Teufel. Neben Bad Nauheim (Spieltermin ist der 14. Dezember 2019) hatte Dresden den Zuschlag einer Neuauflage des Winter-Games von 2016 gegen die Lausitzer Füchse erhalten (Termin: 4. Januar 2020).

Verträgt die DEL 2 zwei Event-Games in drei Wochen? Rene Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer, erklärt: „Ich sehe in der Ausrichtung beider Veranstaltungen eine große Chance, den Eishockey-Sport speziell in der 2. Liga mit zwei tollen Events positiv nach außen zu tragen.“

Für das Derby in Offenbach, normalerweise Heimstätte der Kickers, sind in punkto Zuschauer-Interesse und Vermarktung keine negativen Konsequenzen zu erwarten. Die Event-Game-Erfahrungen zeigen, dass das Publikum aus einem Umkreis von rund 150 Kilometern der Austragungsstätte kommt.

Eishockey in Offenbach: „Das ist mal etwas ganz Anderes“

Was bislang geschah: Mehrfach war Ortwein bereits in Offenbach; einmal auch mit Rudorisch zur Ortsbegehung. Mit der Stadionbetreibergesellschaft SBB unter Federführung ihres Event-Managers Daniel Puci, Security-Unternehmen, Ticketing-Anbietern, Eisanlagen- und dem Gastronomie-Betreiber sowie dem Rasenpflegebetrieb wurde gesprochen; ebenso mit den Ausrichtern der bisherigen Freiluftspiele, um Erfahrungen auszutauschen. In Offenbach sei die Idee sehr positiv aufgenommen worden. „Das ist mal etwas ganz Anderes“, freut sich Stadion-Manager Andreas Herzog.

Was nun zu tun ist: Nach Ostern soll eine rund 20-köpfige Projektgruppe erstmals zusammenkommen. Die Spielbetriebs GmbH holt sich auch externe Unterstützung; in der Vermarktung etwa durch Dag Heydecker. Der Steinfurther war mehr als zehn Jahre für den FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga und zuvor für die Adler Mannheim in der DEL als Marketingleiter tätig.

EC Bad Nauheim gegen Löwen Frankfurt: Wann gibt’s Tickets?

Wie ist der Projektplan? Wann gibt’s Tickets? Die Dresdner Eislöwen hatten 2016 rund 600.000 Euro in das Spektakel investiert. In Bad Nauheim ist von 400.000 Euro die Rede, die refinanziert werden müssen. Die Kalkulation basiert auf rund 12.500 Tickets. Die Eintrittspreise stehen noch nicht fest. Das Stadion am Bieberer Berg bietet Räumlichkeiten für rund 800 VIP’s, dazu zehn Logen mit 120 Plätzen. Die Gesamtkapazität: 20.165 Plätze. Ende Juni/Anfang Juli soll der Kartenverkauf beginnen; Die Löwen sollen im Marketing eingebunden und beteiligt werden. Anfang Dezember wird die Eisfläche aufgebaut. Die SBB stellte einen Antrag, dass das letzte Regionalligaspiel der Offenbacher Kickers 2019 auswärts stattfindet. Nach dem Eisflächen-Abbau wird ein neuer Rasen verlegt.

Das Programm: Kurstadt gegen Metropole – ein Spiel der Gegensätze. Am Samstag sollen Music-Acts, Traditions- und Nachwuchsteams auf das DEL-2-Spiel einstimmen. Der Spielbeginn soll mit dem übertragenden TV-Sender (HR und/oder Sport1) abgestimmt werden.

wz

