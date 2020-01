Mit neuem Trainer in neun Spielen Play-off-Platz sichern

Till-Joscha Jönke (links) will sich mit den Hanau White Wings am Samstag in Speyer durchsetzen. Foto: scheiber

Hanau – Nach einer 14-tägigen Pause kehren die Basketballer der Hanau White Wings am Samstag, 19. 30 Uhr, in den Spielbetrieb der 3. Liga zurück.

Sie treten beim Debüt des neuen Trainers Stephan Völkel bei den Baskets Speyer an, die punktgleich mit den Hanauern Tabellenfünfter sind.

„Die Situation ist ungewöhnlich, dass man eine Mannschaft übernimmt, die bereits in der Mitte der Saison ist. Als erstes versucht man da natürlich, sich einen Überblick über die Jungs zu verschaffen, sie kennenzulernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie in welchen Situationen reagieren. Die Spieler haben ja bereits ihre Gewohnheiten gebildet. Da will ich ansetzen und schauen, an welchen Stellschrauben wir idealerweise drehen können, ohne dass es zu viel wird“, erklärt Völkel. Schritt für Schritt wird er Neuerungen in das Spiel der Mannschaft einbauen: „Erst einmal müssen wir aber eine Routine für uns entwickeln.“

Bei Speyer sind zumindest die Leistungsträger noch weitestgehend dieselben. Gerade die Routiniers Albert Kuppe, Tim Schwartz und Dimitrij Kreis sind auch weiterhin wichtige Eckpfeiler des Spiels der Pfälzer. Doch auch die Importspieler Michael Marte und vor allem Daryl Woodmore, der im Schnitt satte 18 Punkte macht, haben eingeschlagen. Hanaus Headcoach erwartet entsprechend ein hart umkämpftes Spiel: „Speyer ist tabellarisch mit uns auf Augenhöhe. Sie stellen eine erfahrene Mannschaft. Wir müssen mit hoher Intensität an das Spiel herangehen.“

In jedem Fall geht der Blick des Teams in den kommenden Wochen ausschließlich nach vorne. „Wir haben noch neun Spiele, sind auf einem Play-off-Platz - den wollen wir verteidigen und nach Möglichkeit in der Tabelle sogar noch weiter nach oben klettern“, sagt Völkel und freut sich schon auf sein Heimdebüt am Samstag, 11. Januar, gegen den nächsten Tabellennachbarn aus Coburg. jb