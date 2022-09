Nieder-Roden mit Rückenwind ins Derby

Von: Robert Giese

Teilen

Gleich klingelt es: Nach sieben Toren gegen die HSG Hanau will Ketil Horn mit der HSG Nieder-Roden auch im Gipfeltreffen gegen Gelnhausen seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen. Die Hanauer mit Torwart Can Adanir, Maximilian Bergold (am Boden) und Jonas Ahrensmeier erwartet in Mundenheim eine besondere Atmosphäre. © scheiber

Derbywochen für die HSG Rodgau Nieder-Roden in der 3. Handball-Liga: Am Samstag kommt Gelnhausen.

Offenbach – Nach dem knappen Sieg gegen die HSG Hanau steht für den Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden gegen die junge Mannschaft des TV Gelnhausen das nächste Derby an. Die Hanauer sind auswärts gefordert.

TV Gelnhausen - HSG Rodgau Nieder-Roden (Sa., 19.30 Uhr). Die Stimmung bei den „Baggerseepiraten“ ist nach dem Derbysieg in Hanau mehr als gut. „Das hat der Mannschaft merklich gutgetan“, sagt Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann, „jetzt können wir ein bisschen gelöster und mit noch mehr Selbstbewusstsein ins Spiel gegen Gelnhausen gehen.“

Und bei den Barbarossastädtern kann man angesichts von vier Siegen in vier Partien in dieser Saison schon von einem richtigen Lauf sprechen. „Ich hoffe, wir können die Ruhe und Cleverness aus dem Spiel gegen Hanau auch gegen Gelnhausen zeigen. Wichtig ist, dass wir sie nicht ins Tempospiel kommen lassen und Eins-gegen-Eins beziehungsweise Zwei-gegen-Zwei Situationen verhindern. Da sind sie am stärksten“, analysiert Redmann. Dafür müssen vor allem die Lücken in der Abwehr geschlossen werden, das bemängelte Redmann in letzter Zeit öfter. Trotzdem haben die Rodgauer aber eine der besten Abwehrreihen der Liga. Deswegen gibt es für den Coach auch keinen Grund, den Fokus im Training darauf mehr als normal zu legen.

Auch wenn das Spiel gegen Gelnhausen nicht ganz den gleichen Stellenwert wie das Derby gegen Hanau hat, haben die Rodgauer mit Gelnhausen noch eine Rechnung offen: Die vergangenen beiden Partien gegen den TVG haben die Rodgauer verloren. Doch gerade jetzt könnte es gegen eine der besten Gelnhausener Mannschaften der vergangenen Jahre gehen. „Sie haben eine sehr junge Truppe zusammen bekommen, die anscheinend bis hierhin sehr gut zusammen funktioniert. Natürlich sind nach so einem Saisonstart die Euphorie und das Selbstbewusstsein groß.“ Doch Redmann blickt auf eine gute Trainingswoche zurück und sein Team geht mit ähnlichem Rückenwind in die Partie wie der TV Gelnhausen. Denn auch die Rodgauer können von einem geglückten Saisonstart sprechen. „Mit 6:2 Punkten kannst du eigentlich nur zufrieden sein“, sagt Redmann. Das Ziel vor der Saison war, sich so schnell wie möglich vom unteren Tabellenende zu entfernen. Das ist den „Baggerseepiraten“ gelungen.

Redmann hat viel Vertrauen in sein Team. Wenn alles nach Plan läuft, ist sich der Trainer sicher, dass seine Jungs auch den Tabellendritten schlagen können. Doch dafür müsse mindestens die gleiche Moral und Cleverness wie gegen die HSG Hanau an den Tag gelegt werden. Dann könnte es diesen Samstag in der Rodaustrom Sportarena ähnlich emotional werden wie vergangenen Samstag in Hanau.

VTV Mundenheim - HSG Hanau (Sa., 20 Uhr). Gleich drei mögliche Punkte gab die HSG zuletzt in Saarlouis und gegen Nieder-Roden in den letzten Sekunden aus der Hand. Diese Negativerlebnisse wollen die Hanauer schnell abschütteln, denn in Mundenheim müssen sie in einer ganz besonderen Atmosphäre bestehen.

500 Zuschauer fasst das unweit des Rheins gelegene Schulzentrum Mundenheim, in dem der Aufsteiger die HSG empfängt, und die Stimmung in der Halle ist ein nicht unwesentlicher Vorteil für das Team aus Rheinland-Pfalz. „Das ist eine kleine, enge Halle, in der die Heimmannschaft stark von den Fans profitiert“, weiß HSG-Coach Hannes Geist um die Vorzüge dieser Heimspielstätte für Mundenheim, das gegen Hanau bereits das vierte Heimspiel in Folge bestreitet. Für den Aufsteiger war die eigene Halle dabei bisher ein gutes Pflaster, denn der Tabellenachte holte dort aus drei Spielen zwei Siege und schlug zuletzt auch die HG Saarlouis mit 28:24.

Getragen wird Mundenheim, das bisher vier Zähler sammelte und in der Tabelle damit nur einen Punkt hinter der HSG liegt, auch von der anhaltenden Aufstiegseuphorie. „Sie haben schon fleißig Punkte gesammelt“, so Geist, der betont, „dass wir wieder vor einer großen Herausforderung stehen.“ Dennoch freue sich die Mannschaft auf das Kräftemessen und die Stimmung in der Mundenheimer Halle.

Einstellen müssen sich die Grimmstädter dabei neben der intensiven Atmosphäre auch auf eine erneut offensiv interpretierte 6:0-Abwehr. „Sie versuchen sehr aktiv, das Spiel des Gegners zu unterbinden“, weiß der HSG-Coach, seine Mannschaft müsse sich im Angriff daher auf permanente Störfeuer der gegnerischen Deckung einstellen. Um das zu kontern, sei eine hohe Laufbereitschaft gefragt: „Wenn wir uns gute Chancen erarbeiten wollen, müssen wir uns viel ohne Ball bewegen“, unterstreicht der Trainer.

„Mundenheim möchte die gegnerische Mannschaft mit sehr gutem Umschaltspiel sofort unter Druck setzen, das wollen wir daher unbedingt vermeiden“, skizziert Geist den Matchplan. Jenes Umschalten von der Abwehr in den Angriff sei eine der schärfsten Waffen im Arsenal des Aufsteigers, „und die wollen wir ihnen wegnehmen. Dafür müssen wir uns beim Rückzug aber nicht nur schnell, sondern auch gut staffeln“, betont Geist die Wichtigkeit eines geordneten Rückzugsverhaltens.

Torgefährlich ist Mundenheim aber nicht nur über die Erste und Zweite Welle sowie die Schnelle Mitte, sondern auch im gebundenen Spiel. „Sie verfügen über einen wurfgewaltigen Rückraum“, hat Geist beobachtet, der damit vor allem Simon Schleidweiler meinen dürfte, der mit 22 Treffern bisher der beste Torschütze bei der VTV ist. Dass der Tabellenachte aber auch über den Kreis brandgefährlich ist, unterstreichen die 17 Saisontore von Aaron Schleidweiler, der damit zu den torgefährlichsten Kreisläufern der Staffel zählen dürfte. niw/rob