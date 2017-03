Nieder-Roden rettet sich

Nieder-Roden - Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr. Ausgelassen feierten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden den Klassenerhalt.

Durch den 35:25 (16:12)-Sieg gegen die HSG Lumdatal rückte die Mannschaft von Trainer Matthias Jünger sogar auf Platz fünf vor. Nieder-Roden deckte in der ersten Viertelstunde nicht mit der allerletzten Konsequenz, sodass Lumdatal (11./15:25) im Spiel blieb. Doch danach führte Jana Heßler geschickt Regie und Viki Ebert zeigte mit fünf Treffern in der ersten Halbzeit Vollstreckerqualitäten. Nach der Pause trug Anna Bretz mit sechs Toren zum vorentscheidenden 8:2-Lauf bei, während Torhüterin Julia Kretzschmar eine sichere Bank war. „Katharina Keller verdiente sich in der Abwehr Bestnoten“, freute sich Trainer Matthias Jünger darüber, dass Keller die Gästespielerin Annett Kraban aus dem Spiel nahm. (mag)

Spielfilm: 5:3, 9:6, 13:10, 16:12 ; 20:14, 28:19, 33:23, 35:25

Zeitstrafen: 1 - 4, 7m: 6/8 - 5/4

HSG Nieder-Roden: Neubauer, Kretzschmar, Resch (6/5), Bretz, (7) , Keller, Keller (3), Simon (2), Heßler (7), Subay (2), Ebert (6/1), Nagel (1), Passing (1)