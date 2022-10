Nieder-Roden stürzt den Tabellenführer

Teilen

Zweikampf im Derby zwischen Erik Kraus (OSC, links) und Nieder-Rodens Pascal Schwäbe. Mit einem 1:0-Sieg stießen die Nieder-Rodener die Rosenhöhe vom Gruppenliga-Thron. © eyßen

Offenbach – Der SV Pars Neu-Isenburg ist zurück an der Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. Möglich machten dies der 4:1-Erfolg in Gelnhausen und der gleichzeitige Ausrutscher des OSC Rosenhöhe, der im Kreisduell bei der SG Nieder-Roden den Kürzeren zog. Der Dritte Kickers Obertshausen bleibt nach dem 3:0 gegen die SG Marköbel gut im Geschäft.

Den Vogel schoss der neue Rangvierte 1. FC Langen ab, der im Verfolgerduell gegen Aufsteiger DJK Sparta Bürgel ein 9:2 erzielte.

SG Nieder-Roden - OSC Rosenhöhe 1:0 (0:0). Ausgerechnet Ex-Rosenhöhe-Trainer Tevfik Kilinc brachte mit seiner SG Nieder-Roden den Spitzenreiter zum Straucheln. Anders als in den vergangenen Wochen stand die Abwehr der Rodgauer diesmal felsenfest. „Der OSC Rosenhöhe hatte zwar ein bisschen mehr vom Spiel, doch die klareren Chancen hatten wir“, meinte SGN-Sprecher Matthias Dries und bezeichnete den knappen Erfolg deswegen auch als verdient. Die Partie war temporeich und von beiden Seiten kampfbetont geführt. In der 64. Minute durften die Gastgeber jubeln. Adrian Postall passte klug quer und Janis Wagner vollendete zum 1:0. Die Gäste mühten sich um den Ausgleich, konnten sich aber vor des Gegners Tor nicht mehr entscheidend durchsetzen. „Unser Spiel war technisch unsauber. Das war mit die schlechteste Leistung der vergangenen Wochen“, äußerte sich OSC-Sportchef Christoph Eyrich unzufrieden. OSC-Torjäger Christian Rüger fehlte wegen einer Knieverletzung.

Nieder-Roden: Lutz - Ternay, Gashi (90.+3 Leue), Roth, Friedrichs, Spataro, Völker, Ermert (89. Nikolov), Schwäbe (80. Feigl), Wagner, Postall

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer (72. Leva), Wenzel, Richter (61. Krohn), Kraus, Filges, Aronovici (69. Fazio), Harmanci (52. Osmanovski), Sachs, Gallus, Schumacher (88. Zola)

Tor: 1:0 Wagner (64.)

1. FC Langen - DJK Sparta Bürgel 9:2 (2:1). Die Gäste gingen durch Benjamin Braus in Führung (27.), kassierten aber umgehend den Ausgleich. In der 38. Minute eine umstrittene und für den weiteren Spielverlauf nicht unerhebliche Szene: Bürgels Keeper Timo Köhl kam einen Tick zu spät und foulte außerhalb seines Strafraums: Die Rote Karte stieß bei den Gästen auf Proteste, denn Köhl habe keine Notbremse gezogen. Es half nichts, Bürgels Torwarttrainer Michael Breidert musste zwischen die Pfosten. Und der musste den folgenden Freistoß von Luca Lippert gleich zum 2:1 passieren lassen. In der zweiten Hälfte spielte der FCL seine Überzahl gut aus. Lippert erzielte nach gut einer Stunde das 3:1. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Moritz Hesse in der 77. Minute für die Vorentscheidung. Danach brachen bei den Gästen sämtliche Dämme. „Die Lücken wurden immer größer und die Moral beim Gegner war gebrochen“, berichtete FCL-Coach Marco Betz. Sein stolzes Fazit: „Neun Tore schießt man in einem Spiel, das auf Augenhöhe begann, nicht alle Tage.“

Langen: Jonientz - Nedwied, Khan (20. Karatepe), Kirnig (81. Marinovic), Mola, L. Lippert, Wolfarth, Siringül (74. Hesse), Boskovic, Arat, Seibel (79. Ahmadi)

Bürgel: Köhl - Höhn (40. Breidert), Klaussner (60. Gonta), Reinhard, Miehm, Heublein, Corlija, Hadzic (71. Mustafa), Gligorov, Wenzel, Braus

Tore: 0:1 Braus (27.), 1:1 Mola (29.), 2:1 und 3:1 L. Lippert (41./62.) 4:1 Hesse (77.), 5:1 Wolfarth (79.), 6:1 L. Lippert (81.), 6:2 Mustafa (85.), 7:2 Wolfarth (86.), 8:2 Mola (88.), 9:2 Hesse (90.) - Rot: Köhl (39.)

FC Gelnhausen - SV Pars Neu-Isenburg 1:4 (0:2). Der SV Pars Neu-Isenburg hat nach der Nullnummer gegen die SG Bruchköbel wieder zu alter Offensivstärke zurückgefunden. Eine Traumeinstand feierte Leon Burggraf. Nach längerer Verletzungspause spielte der aus Dreieich gekommene Zugang das erste Mal von Beginn an und erzielte prompt die ersten beiden Treffer. Die Gäste hatten auch in der zweiten Halbzeit alles unter Kontrolle und ließen sich auch vom Gelnhäuser Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept bringen. „Es ist einfach alles nach Plan gelaufen“, resümierte Pars-Trainer Dejan Alempic.

Pars: Bayar - Smisek, D. Alempic (75. Blasi), Dejanovic, Erdem (55. Mouhaman), de Carvalho (85. Seo), Alessandro, Cociu, S. Alempic, Burggraf (70. Cesari), Nassif (70. Lekaj)

Tore: 0:1, 0:2 Burggraf (16., 31.), 0:3 Nassif (54.), 1:3 Kalis (64.), 1:4 S. Alempic (72.)

SG Bruchköbel - Germania Klein-Krotzenburg 3:2 (0:2). Im Duell zweier zuletzt schwächelnden Teams hatten zunächst die Gäste aus Klein-Krotzenburg die besseren Momente auf ihrer Seite. Spielertrainer Vuk Toskovic brachte mit einem gekonnten Lupfer sein Team schon nach sechs Minuten in Führung. Auch der zweite Treffer der Hainburger (38.) ging auf das Konto des Offensivspielers. Mit Beginn der zweiten Hälfte drehte die SGB dann den Spieß um. Rodney Kurz, der den im Urlaub weilenden Cheftrainer Andreas Redmann vertrat, erzielte sofort nach Wiederbeginn den Anschlusstreffer. Wenig später bekam Bruchköbel einen Handelfmeter zugesprochen, den Kristian Skocibusic zum Ausgleich verwandelte (49.). Und wiederum drei Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste – wiederum war Kurz der Torschütze. Der Frust auf Seiten der Gäste war groß, binnen sieben Minuten eine 2:0-Führung verspielt zu haben. In Anbetracht der Bedeutung des Spiels ging es recht hart zu Sache. Sowohl Alexej Kolchak (Klein-Krotzenburg) als auch der Bruchköbeler Felix Tugend sahen Mitte der zweiten Hälfte die Ampelkarte. Die SG Bruchköbel brachte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Wilhelm, Garido Yu, Seker, Schwab, Matijevic, Naouassi, Alexey Kolchak, Kiefer, Toskovic, Andrej Kolchak

Tore: 0:1, 0:2 Toskovic (6., 38.), 1:2 Kurz (46.), 2:2 Skocibusic (49./HE), 3:2 Kurz (52.) - Gelb-Rot: Alexej Kolchak (66.) und Tugend (74.)

Kickers Obertshausen - SG Marköbel 3:0 (1:0). Der Spielverlauf überraschte wenig. Kickers Obertshausen übernahm von Beginn an das Kommando, tat sich gegen defensiv eingestellte und diszipliniert verteidigende Marköbeler aber schwer. Aus dem Spiel heraus gelang Sven Goldammer in der 21. Minute das 1:0. Marköbel fand in der Offensive kaum statt. Vielmehr lauerte das Team von Trainer Marc Außenhof auf Standardsituationen. „Wir haben aber alle Eckbälle gut wegverteidigt“, lobte Kickers-Trainer Marcel Dindorf sein Team. Ein von Ediz Davulcu gut verwandelter Freistoß bedeutete in der 56. Minute schon die Vorentscheidung. „Wir hatten noch Kontergelegenheiten, haben es im letzten Drittel aber nicht sauber genug ausgespielt“, berichtete Dindorf. Ein weiterer Treffer gelang dem Aufstiegskandidaten aber dennoch: Kevin Arnold traf nach 66 Minuten zum 3:0-Endstand.

Obertshausen: Kaymakci - Fischer, Aydin, Arnold (86. Kaufmann), Mannhart (73. Mesquita), Weirich, Folschweiller (41. Dindorf), Davulcu, Goldammer, Krikser (86. Protzel), Gebhardt (89. Höf)

Tore: 1:0 Goldammer (21.), 2:0 Davulcu (56.), 3:0 Arnold (66.)

Türk Gücü Hanau - Germania Großkrotzenburg 2:1 (1:0). Ausgerechnet der letztjährige Germania-Stürmer Volkan Sungun entschied in der Nachspielzeit das Hanauer Kreisduell zugunsten von Türk Gücü Hanau. Lange Zeit zehrte Türk Gücü vom frühen Führungstreffer, den Ramazan Türkyilmaz in der achten Minute aus dem Gewühl heraus erzielte. Auf der Gegenseite verpasste Lukas Juling nach einem Alleingang den möglichen Ausgleich. In der 64. Minute sah Großkrotzenburgs Torhüter Caner Tekinalp nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Germania verdaute den Schock und erzielte in Unterzahl durch den eingewechselten Mustafa Saniyeoglu den Ausgleich. „Wenn man mit einem Mann weniger den Ausgleich macht, musst man den Punkt auch irgendwie verteidigen“, haderte Gäste-Trainer Sahin Arslanergül, der ein Remis auch als leistungsgerecht empfunden hätte. Es kam anders. „Für uns war das ein sehr wichtiger Erfolg“, meinte TG-Pressesprecher Adem Arslan. Interimstrainer Alim Katilmis kündigte an, dass die Trainersuche bei den Hanauern kurz vor dem Abschluss stehen würde.

Türk Gücü: Tok - Türkyilmaz, Petrovic (85. Cimen), Efil, Shima, Özelci, Kale (90.+3 Idrissou), Korkmaz, Badur (57. Cinar), Onur Bulut (65. Cetin), Sungun

Tore: 1:0 Türkyilmaz (8.), 1:1 Saniyeoglu (75.), 2:1 Sungun (90.+2) - Rot: Tekinalp (64.) fs