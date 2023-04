Nikolov und Mola glänzen mit Viererpacks

GRUPPENLIGA Langen überrascht Rosenhöhe / Obertshausen rückt ran / Erster Sieg für Türk Gücü

+ © A2 Viermal erfolgreich: Torjäger Nebojscha Nikolov (links), hier gegen Efkan Erdem von Spitzenreiter SV Pars, der am Samstag gefordert ist, war maßgeblich beteiligt am fetten Ausrufezeichen, das die SG Nieder-Roden setzte. © A2

Offenbach – In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost ist nach dem 4:3-Coup des 1. FC Langen beim OSC Rosenhöhe im Kampf um den zweiten Platz wieder richtig Musik drin. Der vierfache Torschütze Fabio Mola schockte den OSC (62), dem Kickers Obertshausen (6:0-Sieger in Ranstadt) nun bis auf zwei Punkte auf die Pelle rückt. Dazu haben die Obertshausener bislang ein Spiel weniger ausgetragen.

Der längst enteilte Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg (74 Punkte) tritt am Karsamstag (14 Uhr) zum Nachholspiel beim FC Bayern Alzenau II an.

Türk Gücü Hanau hat sich im Abstiegskampf ausgerechnet mit einem 2:1-Sieg gegen Mitkonkurrent SVG Steinheim zurückgemeldet. Die SG Nieder-Roden stoppte ihren Negativlauf mit einem 6:3-Sieg in Gelnhausen. Aufsteiger DJK Sparta Bürgel gelang das nicht – die Elf von Bore Markovic zog mit 1:2 bei der SG Marköbel den Kürzeren. Derweil ist die erste Entscheidung dieser Saison gefallen: Schlusslicht SV Ranstadt steht rechnerisch als erster Absteiger fest.

OSC Rosenhöhe - 1. FC Langen 3:4 (1:1). Es war das Spiel des Fabio Mola. Mit vier Treffern erlegte der Langener Offensivspieler den OSC Rosenhöhe praktisch im Alleingang. Dabei sah es zu Beginn noch blendend für den OSC aus, da Erik Kraus schon nach zwei Minuten mit dem 1:0 zur Stelle war. Mola glich nach 25 Minuten aus. „Die erste Hälfte war von uns noch einigermaßen okay, doch nach der Pause waren wir abgrundtief schlecht“, meinte OSC-Sprecher Tim Kleinschmidt. Die Gastgeber bekamen kein Bein auf den Boden und spielten sich auch kaum Torchancen heraus. „Wir haben diszipliniert verteidigt und gut gekontert“, berichtete Langens Trainer Marco Betz. Dass es am Ende durch zwei Treffer von Christian Rüger in der Nachspielzeit noch einmal eng wurde, fand Betz unnötig, doch insgesamt war er happy über den guten Auftritt seiner Mannschaft. „Die Jungs haben zuletzt gut gearbeitet und sich diesen Sieg auch verdient“, so Betz.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer (68. Leva), Seith, Filges, Feuchter, Bock (39. Osmanovski), Kraus, Celik (68. Rüger), Sachs, Gallus (80. Aronovici), Wenzel

1. FC Langen: Jonientz - Mike Werner, Khan, Boskovic, Ahmadi (73. Kirnig), Marinovic (65. Tyminski), Arat, Karatepe (46. Wolfarth), Mola (85. Frank), Deuker, Ries (5. Siringül)

Tore: 1:0 Kraus (2.), 1:1, 1:2, 1:3 und 1:4 Mola (25./48./71./84.), 2:4 und 3:4 Rüger (90.+1/90.+2).

SV Ranstadt -Kickers Obertshausen 0:6 (0:2). Obertshausen feierte wie erwartet einen mühelosen Auswärtssieg beim abgeschlagenen Schlusslicht. „Die haben sich mit zehn Mann vor dem eigenen Tor verbarrikadiert und hatten trotzdem keine Chance“, berichtete Obertshausens Trainer Marcel Dindorf. Die Atmosphäre auf dem Sportplatz in der Wetterau-Gemeinde gefiel ihm dennoch: „Die Leute hier sind super.“ Aufgrund des 0:16 gegen Pars Neu-Isenburg war die Defensivtaktik des Absteigers aus dem Fußballkreis Büdingen ja auch nachvollziehbar. Nach einer 2:0-Pausenführung machten die Kickers zu Beginn der zweiten Hälfte mit ihrem Gegner kurzen Prozess. Nach 70 Minuten war das halbe Dutzend an Treffern voll, danach war aufgrund vieler Auswechslungen der Spielfluss dahin.

Kickers Obertshausen: Walter - Weirich, Davulcu, Aydin, Mannhart (71. Ismael), Folschweiller (65. Sheik), Bacher, Kreis (65. Klinkel), Krikser, Goldammer (71. Höf), Gebhardt (71. Bihangou)

Tore: 0:1 Davulcu (17.), 0:2 Aydin (25.), 0:3 Gebhardt (50.), 0:4 Mannhart (55.), 0:5 Gebhardt (62.), 0:6 Krikser (69.)

Germania Dörnigheim - Germania Klein-Krotzenburg 2:1 (2:1). Die Germania verkürzte mit dem 2:1-Sieg zwar den Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz, doch in Aufstiegsform präsentierten sich die Maintaler gegen die wacker kämpfenden Gäste aus Hainburg keineswegs. „Am Ende war unser Sieg sogar etwas glücklich, Klein-Krotzenburg hätte einen Punkt verdient gehabt“, meinte Dörnigheims Trainer Patrick Ofcarek. Dass sein Team beinahe 70 Minuten in Überzahl spielen durfte, fiel nicht ins Gewicht. Im Gegenteil: Über weite Strecken agierte der Favorit konfus und hatte gegen gut kämpfende Krotzenburger kaum Zugriff auf das Spiel. Die Gäste waren nach 22 Minuten in Führung gegangen. Vier Minuten später kam es aber für die Elf von Spielertrainer Vuk Toskovic knüppeldick: Dem bereits zuvor verwarnten Emad Dananovic unterlief im Strafraum ein Handspiel. Gelb-Rot war die Folge, den fälligen Strafstoß verwandelte Ali Mahboob. Nach dem 2:1 von Torjäger Emanuel Becker schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch nach der Pause war die Dominanz der Hausherren plötzlich weg. Klein-Krotzenburg griff mit zehn Mann mit dem Mute der Verzweiflung an, wurde aber nicht mehr mit dem Ausgleichstreffer belohnt.

Germania Klein-Krotzenburg: Zelder - Merten, Vulic, Ehmann (46. Doschek), Walter, Spahn, Kaufmann, Naouassi, Dananovic, Andrej Kolchak (68. Seker), Toskovic

Tore: 0:1 Kaufmann (22.), 1:1 Mahboob (26./HE), 2:1 Becker (37.) - Gelb-Rote Karte: - / Dananovic (25.)

FC Gelnhausen - SG Nieder-Roden 3:6 (0:3). In Gelnhausen war bei der SG Nieder-Roden von Krise keine Spur. Nach etlichen schwachen Auftritten zuletzt setzte das Team von Roland Gerhardt mit dem 6:3-Sieg in der Barbarossastadt ein fettes Ausrufezeichen. Sehenswert das 0:1 in der achten Minute: Adrian Postall legte mit der Hacke vor, Nebojscha Nikolov vollende. Da Nikolov mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem weiteren Tor in Hälfte eins ein Hattrick gelang, deutete sich der Auswärtssieg der Rodgauer recht früh an. Nach Postalls Treffer zum 4:0 war das Spiel gelaufen. Beide Mannschaften setzten noch offensive Akzente - Endstand: 3:6. „Nach der Pause hat die Konzentration nachgelassen, doch insgesamt war das eine sehr gute Leistung von uns“, lobte Roland Gerhardt.

Nieder-Roden: Bartke - Ternay (84. Wähner), J. Koser, Schneider, Heinz (89. Wüpping), Gashi, Spataro, P. Koser (62. Feigl), Ermert, Postall (90.+2 Erb), Nikolov (88. Schwaebe)

Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Nikolov (8., 27./FE, 36.), 0:4 Postall (54.), 0:5 Nikolov (54.), 1:5 Bolgi (60.), 2:5 Westenberger (75.), 3:5 Damar (80.), 3:6 Postall (82.)

Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Hasselt (90.+5) / -

SG Marköbel - DJK Sparta Bürgel 2:1 (2:1). Die SG Marköbel kann im Abstiegskampf der Gruppenliga einmal mehr auf ihre Heimstärke setzen. Gegen Aufsteiger Sparta Bürgel gelang auch ohne den im Urlaub weilenden Trainer Marc Außenhof ein 2:1-Erfolg. Die Hammersbacher hätten in der Anfangsphase in Führung gehen können, doch Christian Karges schoss in der neunten Minute den Ball aus fünf Metern Gäste-Torwart Michailo Milosevic genau in die auffangbereiten Arme. Auf der Gegenseite zielte Keanu Groh nach guter Kombination knapp daneben. In der 34. Minute köpfte Marköbels Kapitän Karges zum 1:0 ein. Bürgel konterte mit dem Ausgleich durch Anes Hadzic (41.). Die letzte gute Aktion der ersten Hälfte gehörte wieder Marköbel. Can Kayalar umspielte den Torwart und schob zum 2:1 ein. Daniel Schabet hätte in der 65. Minute erhöhen können, scheiterte jedoch nach einem Alleingang. In der Schlussphase hielt Felix Sticher den Sieg für die SG Marköbel fest, als er gleich zweimal bravourös nach Abschlüssen von Benjamin Braus parierte. „Es war wieder nicht unser bestes Spiel, doch kämpferisch waren wir sehr gut. Man muss sich das Glück halt auch manchmal erarbeiten“, resümierte SGM-Sprecher Leon Völke.

Bürgel: Milosevic - Höhn (77. Samandaras), Miehm, Groh, Heublein, Markovic, Hadzic, Gligorov, Wenzel, Noori (64. Ofili), Braus

Tore: 1:0 Karges (34.), 1:1 Hadzic (41.), 2:1 Kayalar (45.+2)

SVG Steinheim - Türk Gücü Hanau 1:2 (1:0). Zunächst sah es so aus, als würde die Pechsträhne von Türk Gücü Hanau auch am Pfaffenbrunnen weitergehen. Volkan Sungun lief nach einer Viertelstunde zu einem Elfmeter an, scheiterte aber am kurz zuvor erst eingewechselten SVG-Torhüter Ubeyd Mermertas. Drei Minuten später geriet die Elf von Trainer Slavisa Dacic nach einem Treffer von Omar Njie sogar in Rückstand. „Wir hätten in der ersten Halbzeit den zweiten und dritten Treffer nachlegen müssen“, erzählte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. So aber nutzte der stark spielende Hanauer Zugang Kaan Kubalic fünf Minuten nach der Pause eine gute Kontergelegenheit zum 1:1-Ausgleich. In der Folge ging es hin und her. Kurz vor Ende war plötzlich erneut der ehemalige Erlenseer Kubalic zur Stelle und markierte den von den Gästen umjubelten 2:1-Siegtreffer. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sprach Hartmann von einen ausgeglichenen Spiel. Das Resultat bedeutete für die Fil-Truppe freilich einen Rückschlag im Abstiegskampf. „Kurz vor Schluss darf man sich einen solchen Treffer einfach nicht mehr einschenken lassen“, kritisierte Hartmann, während sich die Hanauer ausgerechnet im Stadtderby über die ersten Zähler des Jahres freuen durften.

Steinheim: Lopez (8. Memertas) - Boukraa (65. Sen), Löffler, Blocher, Njie, P. Busch, Rachor, Camara, C. Busch (85. Teklu), Böttler (75. Acikel), Kohnke

Türk Gücü: Tok - Türkyilmaz, Shima, Özelci (72. Koch), Cimen, Günel, Kutluata, Kubalic, Arslan, Fung (72. Sharza), Sungun

Tore: 1:0 Njie (20.), 1:1 und 1:2 Kubalic (50./90.) - Besonderes Vorkommnis: Sungun scheitert mit Foulelfmeter an Steinheims Keeper Mermertas (15.) fs