Null Einnahme, aber Kosten

VON ROLF JOACHIM REBELL.

Offenbach – Der Fußball ruht, an eine Fortsetzung der Saison 2019/20 ist in den nächsten Wochen nicht zu denken. Den Vereinen gehen Einnahmen verloren, aber die finanzielle Verpflichtungen laufen weiter. Wie gehen die Verantwortlichen mit den durch die Corona-Krise entstandenen Problemen um? Vier Vereine aus vier Spielklassen geben Einblicke in ihre Situation.

FC Germania Bieber

(Kreisoberliga)

In der Tabelle im Mittelfeld gelegen muss das Trainergespann Samy Khederzadeh/Valerio Proto nicht mehr hoffnungsvoll auf die vorderen Plätze schauen und kann auch sorgenfrei den Blick auf die Abstiegsränge richten. Neben den beiden Teams im Seniorenbereich und der Traditionsmannschaft spielen derzeit fünf Jugendteams in den Altersstufen A-, F- und G-Jugend für die Germania. „Unsere Jugendtrainer arbeiten freiwillig“, sagt Biebers Geschäftsführer Klaus Peter Keller. „Sie bekommen für ihre geleistete Arbeit beim Sommerfest und bei der Weihnachtsfeier eine Anerkennung.“

Dennoch fallen bei der Germania aktuelle Kosten an. „Die Grundsteuer, die Sportplatzbenutzungsgebühr und Beiträge für den Landessportbund“, führt Keller an. „Dazu werden uns in diesem Jahr wichtige Einnahmequellen fehlen.“

Der eigene Stand am „Vatertag“ am Bieberer Waldeck fällt 2020 aus, und auch der Bieberer Gewerbemarkt findet in diesem Jahr nicht statt. „Dazu kommen fehlende Einnahmen aus unserer Gaststätte, obwohl die Fixkosten, wie zum Beispiel Erbpacht und Versicherungen, weiterlaufen.“ Zudem macht sich Keller Gedanken, ob Sponsoren bereits bezahlte Gelder zurück verlangen. „Wir können ja auch derzeit keine Plakate mit Spielankündigungen aufhängen, auch die Banden am Sportplatz werden durch die aktuelle Sperre nicht von Zuschauern beachtet.“

TSV Heusenstamm

(A-Liga 2)

Die TSV Heusenstamm, aktuell auf Rang drei der Fußball Kreisliga A Offenbach 2 und bei einem Punkt Rückstand auf den SV Zellhausen noch mit guten Chancen auf die Vizemeisterschaft, hat im Kreis Offenbach mit die meisten Mannschaften im Jugendbereich. Aktuell vermeldet Abteilungsleiter Eugen Kern zwei Teams im Seniorenbereich, eine Truppe der „Alten Herren“ sowie 18 Jugendteams in allen Altersstufen. „Eigentlich wären jetzt noch zwei Mannschaften der G-Jugend dazugekommen“, sagt Kern. „Und wir wollen den Mädchenfußball in Heusenstamm wieder aktivieren.“

Viele seiner Trainer in der Jugendabteilung sind engagierte Eltern. „Für ihren Aufwand bekommen sie bei uns ein Taschengeld, das wir auch bisher bezahlt haben“, sagt Kern. Anfang Mai ist eine Videokonferenz mit allen Jugendtrainern geplant. „Da werden wir das weitere Vorgehen besprechen.“

Das erste Team unter Trainer Michael Ott hat laut Kern eine sehr gute Vorbereitung gespielt. „Sicher wollen wir noch im Rennen um Platz zwei dranbleiben.“ Dennoch haben die Verantwortlichen die Planungen für die kommende Saison begonnen. „Wir führen derzeit einige Gespräche, tun dies jedoch mit einer gewissen Ruhe.“

Spfr. Fortuna Dreieich

(B-Liga 1)

Im Gegensatz zur TSV Heusenstamm haben die Sportfreunde Fortuna Dreieich nur zwei Mannschaften in der B- und C-Liga im Einsatz. Für den Vorsitzenden Clemens Weingärtner sind die aktuellen Kosten überschaubar. „Wir bezahlen momentan nur unseren Anteil an der wöchentlichen Reinigung des Gebäudes an der Maybachstraße und eine Aufwandsentschädigung an unseren Trainer.“ Alle weiteren Kosten, hauptsächlich für den Spielbetrieb, entfallen derzeit. Und im Gegensatz zu Germania Bieber hat die Fortuna auch ihre wichtigen Einnahmequellen zuletzt schon ausschöpfen können. „Der Gewerbe- und der Weihnachtsmarkt mit unseren Ständen sowie die Dreieich-Hallenstadtmeisterschaften haben wir im Winter noch veranstalten können“, blickt Weingärtner zurück.

TSV Klein-Auheim

(C-Liga 2)

Die erste Mannschaft spielt in der zweiten Gruppe der C-Klasse, das zweite Team bildet in der ersten Gruppe der gleichen Liga eine Spielgemeinschaft mit Alemannia Klein-Auheim. „Insgesamt geht es mit dem Fußball beim TSV bergab“, sagt Michael Gerschewski vom Abteilungsvorstand. In der vergangenen Spielzeit wurde mit der A-Jugend das letzte Nachwuchsteam abgemeldet, es folgte der Rückzug der ersten Mannschaft in die C-Liga. „Trainer, Mannschaft und Verantwortliche haben das gemeinsam beschlossen. Das Team sollte lieber eine Klasse tiefer mit größeren Siegchancen antreten als viele deutliche Niederlagen zu kassieren. „Aktuell haben wir keine Kosten“, sagt Gerschewski. „Lediglich die Umlagen für unsere Vereinsgaststätte müssen wir weiter bezahlen.“