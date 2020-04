VC Ober-Roden bleibt doch in der Oberliga - Frauen des BSC Offenbach bleiben ebenfalls

Glücklicher Klassenerhalt: Florian Elbert (rechts, in der Partie gegen Orplid Darmstadt) und der VC Ober-Roden werden auch kommende Saison in der Oberliga spielen, obwohl sie bereits so gut wie als Absteiger feststanden.

Wie es mit der Vollyball-Saison in Hessen weitergeht ist entschieden. Rundum gute Nachrichten für Vereine aus der Region.

Offenbach – Das große Rätselraten, wie es beim Hessischen Volleyballverband (HVV) nach der Saison-Annullierung wegen der Corona-Krise weitergeht, ist beendet. Für die Vereine aus der Region gab es dabei nur Gewinner. Vor allem den VC Ober-Roden in der Oberliga der Männer. Der so gut wie feststehende Absteiger profitierte von der Regelung, dass eine theoretische Möglichkeit, den Ligaerhalt zu schaffen, ausreicht, um weiterhin in der Spielklasse zu bleiben. Wenn diese nicht 14 Mannschaften übersteigt. Es kommen zwar zwei Absteiger aus der Regionalliga und die beiden Meister aus den Landesligen (darunter SSG Langen II) hinzu, aber statt drei Absteiger wie ursprünglich geplant, trifft es nun nur den Tabellenletzten SSVG Eichwald.

Ab der Bezirksoberliga gilt eine Quotientenrechnung. Hier wurden die ausgefallenen Spiele „hochgerechnet“ mit Spiele geteilt durch die erzielten Punkte. Hiervon profitierten die Frauen des BSC Offenbach.

MÄNNER

Regionalliga SW/Oberliga

SSG Langen I und II: Nach dem vorzeitigen Saisonabbruch und dem dritten Platz in der Regionalliga steht die erste Mannschaft der SSG vor einer ungewissen Zukunft. Trainer Frank Werner, der in der vergangenen Spielzeit die Herren I und II betreut hat, wird zur kommenden Saison kürzer treten. Er wird weiterhin die 2. Mannschaft betreuen, die als Erstplatzierte der Landesliga Süd in die Oberliga aufsteigen wird. Wie und in welcher Form er dennoch in reduzierter Rolle bei den ersten Herren zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.

Die Mannschaft will sich diese Woche in einer Telefonkonferenz besprechen, um die Kaderplanung und die Trainerfrage für die kommende Spielzeit anzugehen. Definitiv fehlen wird Torsten Werner, der aufgrund einer Knieverletzung langfristig ausfällt. Durch die Auswirkungen des Coronavirus wurde auch der geplante Beachfeldaufbau an der rechten Wiese abgesagt. Der Hessische Volleyball-Verband hat die komplette Tour bis Ende Juni abgesagt.

TG Hanau: Wie Mannschaftssprecher Maximilian Bieri bestätigte, werden die Hanauer den Aufstieg in die vierthöchste deutsche Spielklasse wahrnehmen. Auch der DSW Darmstadt, der zwei Spieltage vor dem Ende der Saison theoretisch noch hätte aufsteigen können, wird den Gang in die Regionalliga antreten. In einer Onlinevideokonferenz hatten die Hanauer über den Aufstieg abgestimmt. „Es war eine knappe Entscheidung. Wir werden es aber mannschaftlich geschlossen nach außen tragen. Alle ziehen mit“, versicherte Bieri. Klar ist: Die Hanauer werden in der Regionalliga um den Klassenerhalt spielen und müssen aus den eigenen Reihen ehrenamtlich mehr Schiedsrichter stellen. Zudem bedeutet der Aufstieg wegen verschärfter Auflagen einen finanziellen Mehraufwand, der aber vom Verein und der Abteilung getragen werde, sagte Bieri.

Verstärkungen wären beim kleinen Kader der Hanauer dringend notwendig. Auf allen Positionen herrscht Bedarf. „Wir wollen auch Jugendspieler hochziehen. Es wird aber schwer, diese im Abstiegskampf zu integrieren“, sagte Bieri.

VC Ober-Roden: „Der Aufstieg von TG Hanau und DSW Darmstadt ist aus unserer Sicht komplett verdient. Die beiden Teams haben die Oberliga dominiert und waren in der Tat eine Klasse besser. Wir hätten die Saison gerne zu Ende gespielt und versucht, tatsächlich spielerisch unseren Platz in der Liga noch zu sichern. Das sollte nun nicht sein. Uns bleibt festzustellen, dass für die Herren I eine in Teilen chaotische Saison mit viel Durcheinander wie spontanem Trainerrücktritt nach dem 3. Spieltag, bis zu acht Kranken und Verletzten an einem Spieltag oder gleichzeitigen Verletzungen von erstem und zweitem Zuspieler mit dem Klassenerhalt glücklich endet“, bilanziert VCOR-Pressesprecher und Spieler Oliver Weber. Wie es weitergeht, ist noch ungeklärt. „Wie werden versuchen, die Oberliga zu halten und für die neue Saison einen neuen Trainer zu finden“, betont Weber: „Dies ist zum einen für unsere talentierten Nachwuchsspieler wichtig, aber auch bei der Suche nach neuen Spielern als Verstärkung.“ Dagegen war die Alternative, mit zwei Herrenteams in der Landesliga zu spielen, nicht wünschenswert. „Eine ähnliche Situation gab es schon einmal vor etwa zehn Jahren und hat zur vereinsinternen guten Stimmung damals im Herrenbereich nichts Positives beigetragen“, ergänzte Weber.

FRAUEN

Bezirksoberligen

VC Ober-Roden: „Da wir als Absteiger aus der Landesliga feststehen, hatten sich viele Spielerinnen bereits vor der Entscheidung dafür ausgesprochen, den Abstieg anzunehmen und nicht doch noch die Liga halten zu wollen“, sagte Trainer Alex Strübig. In der Mannschaft wird es in der nächsten Saison geringe Veränderungen im Kader geben. Zum einen gibt es Spielerinnen, die weiterhin Landesliga spielen möchten, dazu kommen private und gesundheitliche Gründe.

BSC Offenbach: Bei den BSC-Frauen gab es die knappste Entscheidung im ganzen HVV-Bereich. Der Quotient war gleich mit Abstiegskonkurrent VC Eberstadt, aber der bessere Satzquotient gab den Ausschlag für den Ligaerhalt. Hier zahlte es sich aus, dass gegen die beiden Spitzenteams aus Wald-Michelbach und Zeilhard jeweils ein Satz gewonnen wurde. „Die vergangene Saison war für uns als Aufsteiger eine wahre Herausforderung. Mit zwei gewonnenen Spielen und einigen Sätzen gegen starke Gegner haben wir eine für uns passable Saison hingelegt“, sagte Pressesprecherin Maike Overlander: „In der nächsten Saison wollen wir uns im Mittelfeld platzieren. Die Voraussetzungen und den Kampfgeist dafür haben wir.“

VON DIETER HÖHN