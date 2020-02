Obertshausener Heinz Langmaack trainiert mit 81 Jahren noch zweimal pro Woche

Ob Sonne oder Regen – Heinz Langmaack ist es egal. Der Rentner geht seiner Leidenschaft bei jedem Wetter nach, so wie bei der Winterlaufserie in Goldbach, die der Obertshausener 2013 in seiner Altersklasse gewann.

Der Himmel ist grau, es regnet in Strömen, die Straßen sind bis auf wenige vorbeifahrende Autos leergefegt. Heinz Langmaack ist das glatt egal. Der 81-Jährige aus Obertshausen bindet seine Schuhe fest, zieht die Hose glatt und steigt aufs Fahrrad.

Obertshausen – Dann fährt er in den Wald Richtung Hanau und beginnt dort sein Lauftraining, das ihn über das Rondo bis zur Hauptstraße und wieder zurück führt. „Wie das Wetter ist, spielt keine Rolle. Ich laufe, wann immer ich Zeit dazu habe“, sagt der Rentner.

Seit über 50 Jahren ist Langmaack begeistert von diesem Sport. „Ich kann nicht mehr ohne.“ Damit begonnen hat der gebürtige Lübecker, der wegen seiner Arbeit im Großhandel zunächst in Dietzenbach lebte und dann nach Obertshausen zog, aufgrund einer ärztlichen Empfehlung. „Mein Therapeut sagte mir, um meine Rückenschmerzen loszuwerden, muss ich mit dem Laufen anfangen.“ Gesagt, getan.

Bereits nach seiner ersten Trainingseinheit entschloss sich Langmaack, an einem Zehn-Kilometer-Lauf teilzunehmen. Das sollte aber erst der Anfang gewesen sein. „Ich bin aber auch schon Marathon gelaufen. Meine Bestzeit liegt da bei guten 2:50 Stunden.“ Für die zehn Kilometer steht sie bei ordentlichen 35 Minuten. Sein Training hat sich mit der Zeit nur in der Intensität verändert. „Früher bin ich viermal die Woche gelaufen, ich musste ja auch für die 25 Kilometer und den Marathon trainieren, aber in meinem Alter kann ich das nicht mehr“, erklärt Langmaack.

Die längeren Strecken hat er zwar aus seinem Repertoire gestrichen, die zehn Kilometer läuft er aber nach wie vor. Dafür trainiert er zweimal die Woche. „Einmal über acht Kilometer und einmal über fünf“, berichtet er.

Aus einer sportlichen Familie komme er zwar nicht, erzählt Langmaack, doch seinen Sohn Detlef überredete der Obertshausener zu dem schweißtreibenden Sport. „Er läuft jetzt seit gut drei Jahren“, sagt der Papa stolz. Auch wenn die beiden nicht immer gemeinsam trainieren, an Wettbewerben nehmen sie auch als Vater-Sohn-Gespann teil. Wie etwa beim Straßenlauf in Rodenbach.

Für den 81-Jährigen ist der Sport ein wichtiger Teil seines Lebens, seiner Gesundheit. Sein Motto: „Wenn ich nicht laufen kann, kann ich auch nicht arbeiten.“ Und er tut beides. Bis heute steht er mit seinem Sohn im 1980 eröffneten Obst- und Gemüsegeschäft in der Steinheimer Straße. Dort arbeitet der Rentner bis zu 50 Stunden in der Woche. Zwar ist Heinz Langmaack nicht mehr der Inhaber, er vermachte das Geschäft seinem Sohn Detlef 2003, aber ans Kürzertreten denkt er nicht: „Ich mache es einfach gern. Mir sind meine Kunden wichtig, ich möchte das nicht aufgeben.“

Mit dem Laufen will er ebenfalls nicht aufhören. Erst im vergangenen Jahr nahm der Obertshausener als ältester Teilnehmer an der Laufserie um den Rosbacher-Main-Cup teil, bei dem er neun von insgesamt elf Zehn-Kilometer-Läufen absolvierte. Dabei wurde er in der Altersklasse M80 starker Zweiter. Langmaack hat aber auch größere Erfolge vorzuweisen. „2013 habe ich die Goldbacher Winterlaufserie in meiner Altersklasse gewonnen“, sagt er stolz. 1977 gewann er außerdem die Landesmeisterschaft über dieselbe Distanz in Schleswig-Holstein.

Einen motivierenden Tipp, für jeden, der seinen Schweinehund noch überwinden muss, hat er auch. „Wer Rückenschmerzen hat, sollte anfangen zu laufen.“ Auch nächstes Jahr will er wieder am Rosbacher-Mainlauf-Cup teilnehmen. Solange ihn seine Beine tragen.

VON JOSHUA BÄR