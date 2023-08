OFC-Frauen blicken auf die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zurück

Einschwören im Kreis: Der Zusammenhalt hat bei den OFC-Frauen gestimmt und einen Teil zum Klassenerhalt beigetragen. © Scheiber

Hinter Kickers Offenbach liegt die bislang beste Saison der Frauenfußballabteilung: Die erste Mannschaft hat mit Platz vier in der Regionalliga Süd und der erstmaligen Qualifikation für den DFB-Pokal so gut abgeschnitten wie nie zuvor. Dazu hat die zweite Mannschaft im ersten Jahr den Klassenerhalt in der Gruppenliga Süd geschafft. Die U15-Juniorinnen schlossen als Mädchenteam die Saison in der Jungs-Kreisklasse ohne Sieg ab, sicherten sich aber den Kreispokal.

Offenbach - Die U12 wurde Vize-Meister in der A-Liga Region Frankfurt, gewann den Kreispokal und belegte im Regionalpokal –ebenso wie die U15 – nach der Finalniederlage gegen Eintracht Frankfurt Platz zwei. Abteilungsleiter Thomas Horsch blickt auf die Saison 2022/23 zurück und gibt einen Ausblick auf die neue Runde 2023/24.

1. Mannschaft (Regionalliga Süd):

Schon sechs Spieltage vor Saisonende haben die Kickers-Frauen den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd fix gemacht. „Das war eine ganz souveräne Saison ohne Abstiegssorgen“, freut sich Abteilungsleiter Horsch. Ausschlaggebend war dabei der Zusammenhalt in der Mannschaft. „Die Stimmung ist extrem wichtig – und die hat gepasst.“ Ebenso wichtig sei, dass die Mannschaft von Trainer Johannes Munkelt zusammenbleibt. „Da sind wir ziemlich stabil, wir haben wenige Abgänge im Vergleich zu anderen Vereinen.“ Ein paar wenige Spielerinnen werden gehen, die anderen die zweite Mannschaft verstärken.

In der kommenden Runde stehen die Kickers-Frauen vor einer schwierigen Saison. Von den zwölf Teams werden wohl drei oder vier absteigen – also bis zu ein Drittel der Liga. Eine gute Nachricht hat Horsch schon parat: „Die Saison ist finanziell gesichert“, sagt er und betont, wie wichtig nachhaltiges Wirtschaften und ein finanzielles Polster sind. Das sei in „dieser teuren Liga“ elementar.

2. Mannschaft (Gruppenliga Südost):

In der neuen Liga hat sich Alexander Zenkers Kickers-Reserve lange Zeit schwergetan, am Ende aber den Klassenerhalt geschafft. „Das war wichtig, damit der Abstand zwischen den beiden Mannschaften nicht wieder größer wird“, betont Horsch. Nun sei es das Ziel, die zweite Mannschaft zu fördern, um den Abstand zu verkürzen. Der Fokus liegt darauf, Konstanz ins Team zu bringen. „Letzte Saison hatten wir viele hohe Siege und viele hohe Niederlagen.“ Die Stabilität habe gefehlt.

Für die soll in der kommenden Saison Neu-Trainer Angelo Bellos sorgen, der von Zenker als Co-Trainer unterstützt wird. Der Zulauf in die Mannschaft ist groß – auch von höherklassigen Spielerinnen. „Sie wollen den Sprung in die Regionalliga schaffen“, sagt Horsch. Da sei der Schritt über die Reserve des Regionalliga-Teams durchaus sinnvoll. „Auch deshalb war der Klassenerhalt enorm wichtig.“ Mit der Gruppenliga könne man Ergänzungsspielerinnen für die erste Mannschaft besser locken als mit der Kreisoberliga.

U15:

Mit ihrer starken U15-Mannschaft hat der OFC ein Experiment gewagt und die Mädchen in der Jungs-Liga auf dem Großfeld gemeldet. Zwar spielten sie eine ordentliche Qualifikationsrunde, wurden deshalb aber in die stärkere, mittlere Kreisklasse eingeordnet. Dort blieb die Mannschaft die komplette Runde über ohne Sieg. „Sie sind aber alle dabeigeblieben“, lobt Horsch das Team. Was nicht selbstverständlich sei. Zudem hätten sie wertvolle Erfahrungen gesammelt. Erfolgreicher war das Team in den Pokalwettbewerben. So gewann die U15 den Kreispokal und belegte im Regionalpokal den zweiten Platz.

In der neuen Saison startet die Mannschaft als U17 in der Hessenliga – der höchsten Spielklasse für Mädchen in dieser Altersklasse. Dort folgt Simen Yamuk als Trainerin auf Carolin Schmank, die sich auf ihr Co-Trainer-Rolle bei den Frauenkonzentrieren möchte. Yamuk wird bei ihrer Arbeit von Jugendleiter Alexander Zenker als Co-Trainer unterstützt.

U12:

Die erfolgreichste Mannschaft der Frauen- und Mädchenabteilung war in der abgelaufenen Saison die erstmals im Spielbetrieb gemeldete U12. Trainiert von den Geschwistern Antonia und Vincent Hebben wurden sie Vize-Meister in der A-Liga Region Frankfurt. Dort wurden sie in der Hauptrunde wegen des schlechteren Torverhältnisses Zweiter und verloren dann das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. Wie die U17 gewann auch die U12 den Kreispokal und musste sich ebenfalls im Regionalpokal-Finale der Eintracht geschlagen geben. In der neuen Saison starten die D-Juniorinnen in der Gruppenliga auf dem 9er-Feld – ebenfalls die höchste Spielklasse in diesem Alter.

Allgemeines:

Neu ist in der kommenden Saison, dass die Nachwuchsmannschaften der Kickers-Frauen auf dem Gelände des VfB Offenbach am Bierbrauerweg trainieren. Langfristig sei es aber das Ziel, dass alle Frauen- und Mädchenteams auf derselben Anlage trainieren. „Das ist aber nicht so einfach“, erzählt Abteilungsleiter Horsch. Denn die meisten Vereine benötigen ihre Plätze selbst. Daher ist es schwer, eine Anlage in Offenbach zu finden, die nicht voll ausgelastet ist und alle vier Mannschaften beherbergen kann.

Daher hätten die Kickers-Frauen auch nicht die Möglichkeit, mehr als zwei Nachwuchs-Teams zu melden. Diese beiden sind das Minimum, das der Verein stellen muss, um die Regionalliga-Auflagen für die erste Damenmannschaft zu erfüllen. Grundsätzlich wären weitere Juniorinnen-Teams wünschenswert, sagte Horsch. Die Unterbringung des Nachwuchses am Bierbrauerweg sei aber schon einmal ein guter Anfang. Denn: „Die Jugend ist extrem wichtig“, hebt Horsch hervor. Sein großes Ziel ist es, die Abteilung weiterzuentwickeln und immer professioneller aufzustellen. Dazu ist die Frauen- und Mädchenabteilung aber auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen. „Da suchen wir immer Unterstützung in allen Bereichen.“ lahe