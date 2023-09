OFC-Frauen im DFB-Pokal: „Wünsche mir einen schlagbaren Gegner“

Teilen

Ein hart erarbeiteter Sieg: Nach dem 3:0-Erfolg gegen Hegnach ziehen die OFC-Frauen um Meike Weber (von links) und Natasa Petrov ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. © Scheiber

Es ist die erste DFB-Pokal-Teilnahme der OFC-Frauen überhaupt und Trainer Johannes Munkelt stellt den Einzug ins Viertelfinale über eine Begegnung mit einem großen Klub.

Offenbach – Die Pokalreise geht für Kickers Offenbach weiter. Mit dem 3:0 (2:0-) Heimsieg gegen den Regionalliga-Konkurrenten SV Hegnach haben es die OFC-Fußballerinnen bei ihrer erstmaligen Teilnahme gleich ins DFB-Pokal-Achtelfinale geschafft. Trainer Johannes Munkelt spricht im Interview über den Erfolg, den Umgang damit und seinen Wunschgegner.

Herr Munkelt, unter Ihnen sind die Kickers-Frauen erstmals in den DFB-Pokal eingezogen, haben gleich zwei Runden überstanden und das Achtelfinale erreicht. Wo geht die Reise noch hin?

Das werden wir noch sehen. (lacht) Klar freuen wir uns, dass wir auch die zweite Runde überstanden haben. Aber wir schauen jetzt erst mal, gegen wen wir in der nächsten Runde spielen. Natürlich wäre es schön, ins Viertelfinale einzuziehen.

Sie sprechen die nächste Runde an. Wünschen Sie sich eher einen schlagbaren Gegner oder einen großen Klub?

Ich würde lieber die nächste Runde erreichen, daher wünsche mir einen schlagbaren Gegner. Mit uns sind noch zwei absolute top Regionalligisten (FC Viktoria Berlin, FSV Mainz 05, d. Red.) dabei. Wenn wir gegen einen davon spielen, wäre das eine sehr reizvolle Aufgabe.

Johannes Munkelt Trainer der OFC-Frauen © Patrick Scheiber

Welchen Gegner würden Sie sich speziell wünschen?

Mainz 05 wäre ja ein kleines Derby, was toll für die Region wäre. Gegen sie haben wir auch schon in der Vorbereitung gespielt (1:1, d. Red.). Aber auch Viktoria Berlin ist eine spannende Mannschaft. Sie sind als Regionalligist zwar noch Amateure, arbeiten in Berlin aber unter Profibedingungen.

Wie fühlt sich das für Sie als Trainer an, im Achtelfinale zu stehen?

Das ist super, ein Riesenerfolg. Aber vor allem ist es ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung. Nichtsdestotrotz liegt unser Fokus ganz klar auf der Liga. Wie wir dort auftreten und abschneiden, ist am Ende entscheidend.

Apropos Liga: Dort haben Sie in der vergangenen Saison zweimal gegen Hegnach verloren (0:3, 1:3). Wie haben Sie jetzt den ersten Sieg geholt?

Das Ergebnis war jetzt am Ende recht deutlich und der Sieg war auch absolut verdient. Dennoch war es ein umkämpftes und schweres Spiel. Wir haben uns das hart erarbeitet. Es war klar, dass es schwer wird, Hegnach ist physisch eines der besten Teams der Liga. Da haben wir körperlich sehr gut dagegengehalten. Außerdem lag unser Augenmerk in der Spielvorbereitung auf der defensiven Stabilität bei Standards.

Wie schaffen Sie es jetzt, dass Ihre Spielerinnen die Euphorie mitnehmen und nicht vom Erfolg geblendet sind?

Die Mädels wissen, dass das Hauptaugenmerk auf der Liga liegt. Daher wollen wir den Schwung mit ins Spiel gegen Hessen Wetzlar am Wochenende nehmen. Wir wollen auf den Sieg einen weiteren folgen lassen. Die Mädels sind auf jeden Fall angestachelt, jetzt nachzulegen.

Das Gespräch führte Lars Herd.