Offenbach als „Plattform für das Frauenboxen“

Von: Christian Düncher

Blut im „Babyface“: Sarah Bormann (r.) ist für ihre Nehmerqualitäten bekannt. Zur Vorbereitung auf den nächsten Kampf macht sie auch „Kriegssparring“ mit Jungs. © Scheiber

Die mehrfache Box-Weltmeisterin Sarah Bormann (TG Hanau) sowie die beiden Amateurinnen Georgiana-Diana Podaru und Maria-Elena Avram (beide BC Nordend) freuen sich auf ihre Kämpfe in der Offenbacher Stadthalle. Darauf bereitet sich das Trio teilweise gemeinsam vor. Bormann macht zudem „Kriegssparring“.

Offenbach – Das vermeintlich schwache Geschlecht ist bei der „Fight Night“ am 13. Mai in der Offenbacher Stadthalle klar in der Unterzahl. 13 Profiduelle stehen insgesamt an, aber nur ein weibliches: der WM-Kampf zwischen Sarah Bormann (Nidderau) und Yadira Bustillos (Las Vegas). Rainer Gottwald, einer der Mitveranstalter, stellt dennoch klar: „Wir fördern das Frauenboxen.“ Um das zu untermauern, verweist er auf seine Herkunft: „Ich komme aus Karlsruhe, der Stadt des Frauenboxens. Dort kommt auch Regina Halmich her.“ Die inzwischen 46-Jährige war von 1995 bis 2007 war ungeschlagene Weltmeisterin des Verbandes WIBF.

Weil das als Argument freilich nicht ausreicht, legt Gottwald nach: „Wir bieten Frauenboxen eine Plattform.“ So dürfen – wie vor einem Jahr im Stadion Bieberer Berg – gleich zu Beginn des mehr als siebenstündigen Events in Georgiana-Diana Podaru und Maria-Elena Avram wieder zwei Amateurinnen des BC Nordend Offenbach auf der großen Bühne auftreten. Eine „große Ehre“ sei das, sagt deren Trainer Bernd Hackforth. „Beim ersten Mal war das bereits beeindruckend. Ich glaube jedoch, dass das diesmal ein noch größeres Highlight werden wird als im Kickers-Stadion. Die Mädels werden für Bomben-Kämpfe sorgen“, verspricht er.

Die zwei Offenbacherinnen treffen auf Gegnerinnen aus der Lombardei. Beide waren mit dem Team aus Italien bereits im März beim Stadtwerke-Cup in der ESO-Sportfabrik zu Gast. Damals traten sie aber noch in anderen Gewichtsklassen an. Auf jeden Fall rechnet das Nordend-Duo mit schwierigen Kontrahentinnen. „Aber wir sind auch stark“, stellt Georgiana-Diana Podura klar. Um bestmöglich gewappnet zu sein, haben die Offenbacher Amateurinnen unter anderem mit Bormann trainiert, die Gottwald als „beste Boxerin in Deutschland“ bezeichnet. Das Sparring war allerdings nur für eine Seite herausfordernd. Bormann braucht andere Kaliber, um sich auf ihre Gegnerin vorzubereiten.

Diese vereine die „Technik aus den USA“ mit dem „Herz aus Mexiko“, sagt Ben Romero, der Trainer der für die TG Hanau kämpfenden Nidderauerin: „Sie lauert auf Konter. Das ist ganz gefährlich, da muss man Geduld haben. Das kann Krieg im Ring geben.“ Und da besondere Umstände bekanntlich besondere Maßnahmen erfordern, wurde das Training um eine spezielle Methode erweitert. „Das nennt man Kriegssparring“, sagt Romero. „Wenn man auf zehn Runden vorbereitet sein will, muss man hart trainieren.“ Zum Beispiel gegen Jungs bis 55 Kilo. Anders kann man die Gegnerin kaum imitieren, zumal es in der Gewichtsklasse kaum geeignete Frauen gibt. Das Sparring sei „sehr hart“ und teilweise in der „Grauzone“, berichtet Romero. „Ich pfeife die Jungs manchmal zurück. Aber ab und zu muss ich auch Sarah zurückpfeifen.“ Aber Bormann hat bekanntlich Nehmerqualitäten.

Beim ersten „Heimspiel“ im vergangenen Jahr im Stadion Bieberer Berg hatte sie sich auch von einer Platzwunde (Gottwald: „Das war ein drei, vier Zentimeter großer Cut“), die nach dem Kampf mit neun Stichen genäht werden musste, nicht aufhalten lassen. Das will sie auch diesmal nicht, wenngleich die Aufgabe keineswegs leichter sein wird. „Meine Gegnerin ist auch ungeschlagen und kommt nicht, um zu verlieren. Das wird ein spektakulärer, spannender Kampf.“ Also beste Werbung für das Frauenboxen.

