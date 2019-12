Boxer aus Offenbach: Luca Cinqueoncie (18) erkämpft sich WM-Titel

Triumph für Luca Cinqueoncie: Der 18-jährige Boxer aus Offenbach gewann in Karlsruhe den Junioren-WM-Titel der Verbände WBF und GBU im Halbschwergewicht (bis 79,2 kg).

Offenbach - Der Ringrichter disqualifizierte Cinqueoncies Gegner, den Serben Danijel Arandelovic, in der fünften Runde. Der Offenbacher lag nach Punkten klar vorne, hatte seinen Gegner in der zweiten Runde schon kurz am Boden.

Offenbach: Box-Titel „ist ein schönes Weihnachtsgeschenk“

„Dieser Titel bedeutet mir sehr viel, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Der Gegner hat ständig provoziert, war mehrfach verwarnt und wie ein Hampelmann in Bewegung. Er war schwer zu bekämpfen, aber letztlich ist mir das gut gelungen“, sagte Cinqueoncie nach seinem neunten Kampf 2019 (neun Siege, siebenmal durch K.o.).

Offenbach: Nun will der junge Boxer zur Ruhe kommen

Der Auszubildende zum Bürokaufmann will nun erst mal zur Ruhe kommen. Im neuen Jahr wird er sich dann auf einen Kampf um die Junioren-WM des Verbandes WBC vorbereiten (Gegner und Termin noch offen).

Auch Sarah Bormann (TG Hanau) war bei der Karlsruher Boxgala erfolgreich. Die 29-Jährige bezwang die Finnin Lotta Loikkanen im Halbfliegengewicht (bis 48,9 kg) nach zehn Runden und nahm zwei WM-Gürtel entgegen.

app