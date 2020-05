Formel 1 fährt auch in Offenbach

In Socken auf dem Rollbrett über die Rennstrecken: Patrick Scheiber hat rund 2000 Euro in sein „Formel-1-Cockpit“ investiert.

Sein Geld verdient Patrick Scheiber unter anderem als Fotograf. In der Freizeit fährt der 36-Jährige gerne Formel-1-Rennen - und zwar online sowie in einer eigenen Liga.

Offenbach – Auch die Formel 1 bleibt in der Corona-Krise nicht von der Absagen-Flut im Sport verschont. Die ersten neun der insgesamt 22 Grand-Prix-Rennen wurden bereits abgesagt. Und dennoch gehen einige der Fahrer weiterhin an den Start. Nur nicht auf der Strecke, sondern online. Die Formel 1 lässt derzeit einige Rennen virtuell durchführen. Einfluss auf die offizielle WM-Wertung haben die Rennen jedoch nicht.

Virtuelle Formel-1-Rennen fährt auch Patrick Scheiber. Dem freiberuflichen Fotografen der Mediengruppe Offenbach-Post ist Sport wichtig. Früher spielte der 36-Jährige Fußball. Heute ist er Trainer der Frauen der SG Wiking Offenbach. Zudem spielt er Inlinehockey bei der TG Hanau.

Seit drei Jahren geht Scheiber in der virtuellen Welt in den Wettbewerb. Jeden zweiten Donnerstag sitzt er in seinem Büro in einem Rennsitz mit Lenkrad in den Händen vor einem Bildschirm und fährt in einer Formel-1-Liga um das Podest mit. „Schon zu Schumacher-Zeiten habe ich Computer gespielt. Lange Zeit war ich dann nicht mehr aktiv. Erst vor einigen Jahren habe ich mir dann mal wieder die neueste Formel-1-Version für die Playstation geholt. Irgendwie hatte ich aber nicht so Bock drauf, nur gegen den Computer zu fahren. Also habe ich gemeinsam mit anderen Spielern, die ich beim Online-Spielen kennen gelernt habe, eine Liga gegründet“, erklärt der Offenbacher.

Das Herzstück der Liga ist der Streamer „Garekk´s Racing Academy“. „Garekk macht sich richtig Arbeit und investiert sehr viel Zeit. Das macht natürlich auch uns dann viel Spaß, weil alles sehr professionell wirkt“, ist Scheiber dankbar.

An einem Rennabend sitzt jeder der Spieler bei sich zu Hause. Die Fahrer kommen aus Deutschland und Österreich. Persönlich sind sie sich noch nicht begegnet, doch man versteht sich. Immerhin telefonieren einige Fahrer auch während der Rennen miteinander und tauschen sich aus. Meistens sind alle 20 Fahrer dabei. Und sollte einer ausfallen, springt einer der Ersatzfahrer ein.

+ Das dem Original nachempfundene Lenkrad gibt die Kräfte des Autos wieder. „Wenn es auf 100 Prozent steht, geht das mächtig in die Arme“, gibt Scheiber zu. © scheiber

Zunächst gibt es ein 18-minütiges Qualifying, bevor die volle Renndistanz gefahren wird. Ein Abend dauert zwei bis drei Stunden, abhängig davon, ob die Jungs gerade auf der Strecke in Bahrain, Australien oder vielleicht Brasilien unterwegs sind. Wie bei einem richtigen Rennen.

Aber es wird noch besser: Jedes Rennen wird von „Garekk“ kommentiert und kann auf Twitch, einem unter Gamern bekannten Live-Streaming-Videoportal, mitverfolgt werden. Nach dem Rennen schreibt er dann noch einen Bericht und veröffentlicht diesen auf seiner Homepage www.onlinef1.de.

Auch die Rennbedingungen sollen möglichst real sein: „Die Autostärke ist aus Fairnessgründen bei allen Fahrern identisch. Allerdings ist für die Autoeinstellungen jeder selbst verantwortlich. Das gibt uns natürlich viel Spielraum. Auch die Reifenabnutzung ist total real.“

Wie auch bei Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. gibt es Strafen für Regelverstöße, wie das Schneiden von Kurven oder das Verursachen von Unfällen. Verfügbares Videomaterial wird überprüft, um zu entscheiden, wer den Unfall zu verantworten hat. Denn auch hier können Unfälle entscheidend für den Ausgang eines Rennens sein: „In unseren virtuellen Rennen bedeutet Totalschaden gleich das sofortige Aus. Das Rennen kann also nach wenigen Sekunden für einen Fahrer beendet sein.“

Das alles klingt hoch professionell. Doch der 36-Jährige betont, dass alles auf freiwilliger Basis beruht: „Wir haben Spaß. Für mich ist das einfach ein Hobby.“

Mitfahren darf bei ihnen jeder: „Egal ob Profi oder Anfänger. Hauptsache, der Fahrer hat eine Playstation, einen Controller und das aktuelle Formel-1-Spiel. Aber auch wir haben unsere Richtlinien, wie wir miteinander umgehen. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus.“

Scheiber selbst will die Bedingungen möglichst echt gestalten und den maximalen Fahrspaß herausholen. Das hat er sich auch einiges kosten lassen: 2000 Euro hat er für seinen Rennsitz und das Lenkrad gezahlt.

Er ist sich sicher, dass die eSports-Szene im Kommen ist und es in einigen Jahren auch Wettbewerbe auf Kreisebene geben wird: „Ich werde dafür zwar von vielen belächelt. Doch ich bin mir da ziemlich sicher. Die jüngeren Generationen wachsen mit Computern auf und es entstehen in den Fußballvereinen immer mehr eSports-Abteilungen.“ Schmunzelnd fragt er, was er als Fotograf dann eigentlich noch zu fotografieren habe.

Trotzdem ist auch er bei der Frage, ob eSport tatsächlich Sport ist, unentschlossen. „Natürlich ist es so, dass auch das Zocken hoch professionell betrieben werden kann. Es erfordert Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit. Aber ich glaube mit dem Sport draußen oder in der Halle kann man das nicht vergleichen. Der ist vor allem für die Gesundheit sehr wichtig“, meint Scheiber.

Was ihn an den Rennen reizt, ist das „Messen untereinander“, und zwar „mit menschlichen Gegnern und nicht irgendeinem Computer“, betont Scheiber. Eines steht auf jeden Fall fest: In Zeiten von Corona kann ihnen niemand ihren eSport nehmen. Und so werden sich Scheiber und seine Kollegen auch weiterhin zum Kräftemessen treffen, wenn auch lediglich virtuell.

VON NILS MOOCK