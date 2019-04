Auf dem Weg zum Triple

Maria-Elena Avram boxt seit vier Jahren für den BC Nordend Offenbach und war bereits zweimal Deutsche Meisterin. Vor dem erhofften Triple trainiert die fast 16-Jährige mit einer Weltmeisterin.

Offenbach – „Stabilität bewahren - du musst weiter Stabilität bewahren und das aushalten.“ Immer wieder ruft der am Ring stehende Trainer Bernd Hackfort diesen Satz seinen drei Athletinnen zu. Avram, Georgiana-Diana Podaru und Karolina Delmaczynska kämpfen abwechselnd im Sparring gegen Sarah Bormann aus Hanau. Avram und ihre Kolleginnen, alle mit Schutzhelm ausgerüstet, müssen etliche Schläge einstecken von der 28 Jahre alten Weltmeisterin im Halbfliegengewicht bei den Profis. Aber die Offenbacherinnen halten sich zur Freude ihres Trainers recht wacker.

„Man muss in manchen Kämpfen das Gehirn ausschalten. Dann spürst du keine Schmerzen. Wenn du aber Angst hast vor Treffern, bekommst du sie erst recht“, berichtet Maria-Elena Avram an diesem Abend im Boxzentrum an der Hafenallee 19. Sie ist nach ihrem Einsatz außer Atem, streicht sich die nass geschwitzten Haare von der Stirn und sagt: „Es gibt schon Kämpfe, da tut dir alles weh, aber erst danach. Aber da muss man durch. Wenn man es wirklich will, macht man weiter.“ Und sie will. Das bestätigt ihr Trainer. „Sie geht ein hohes Tempo, kommt über die Kraft und die Physis. Und sie hat gleich kapiert, dass sie untergeht, wenn sie nicht richtig dagegenhält.“ Hackfort präsentiert die entsprechende Bilanz: Seit ihrem Debüt vor vier Jahren in der Offenbacher Nachwuchsgruppe hat Avram bereits 70 Kämpfe absolviert, dabei 30 Mal gewonnen, einmal Unentschieden geboxt und 39 Mal verloren, meist knapp, unter anderem gegen ältere und international erfahrene Größen wie die russische und die englische Meisterin.

„Maria-Elena hat aber noch nie ein blaues Auge oder einen Abbruch kassiert. Sie hat ein gutes Defensivverhalten, kann aber auch viel einstecken. Sie ist wirklich verdammt hart, eine echte Sportlerin, wie sie sich ein jeder Trainer nur wünschen kann. Und vor allem: Sie diskutiert nicht, sie macht.“ Und die Schwächen? „Manchmal“, sagt Hackfort, „lässt sie leider noch die eine oder andere Chance liegen. Manchmal fehlt ihr in der Offensive die letzte Konsequenz. Aber wir arbeiten daran.“

Die aus Rumänien stammende Avram hatte sich nach der Ankunft vor mehr als sechs Jahren in Offenbach mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Petra zunächst im Karate probiert. Das hat nicht gepasst für sie. Ein schon boxender Freund nahm sie mit zum BC Nord-end - und sie fand Gefallen am Jugendtraining. Erst dann habe ihr Vater Dumitru berichtet, dass er früher in seiner Heimatstadt Valcea selbst geboxt hat.

„Anfangs“, gibt Maria-Elena Avram zu, „habe ich das Boxen nicht so ernst genommen. Aber in meinem fünften Kampf habe ich erstmals gewonnen. Ein tolles Gefühl. Seitdem will ich einfach nur noch gewinnen und gebe alles dafür“, berichtet sie und verweist auf mindestens fünf zweistündige Trainingseinheiten pro Woche im Boxclub Nordend, der unter anderem auch Hausaufgabenhilfe anbietet.

Zweimal war Maria-Elena Avram bereits Deutsche Meisterin (einmal Kadetten, einmal Junioren). In der nächsten Woche will sie in Binz auf Rügen ihren Titel in der Klasse bis 48 kg verteidigen. Triple mit noch nicht einmal 16 Jahren - das klingt ziemlich cool, oder? Avram grinst verschmitzt. Nach einer kurzen Pause überrascht sie mit ihrer Antwort: „Deutsche Meisterschaften sind wie kleine Finger an der großen Hand. Sie sind schön, aber ich will vor allem international vorankommen, will die Nummer eins in Europa und vielleicht auch in der Welt werden.“ Große Ambitionen, die sie aber bereits mit Siegen bei internationalen Turnieren in Serbien und Schweden unterstrichen hat. Vom 3. bis 6. Mai, kurz vor ihrem Geburtstag, fliegt sie mit Trainer Hackfort nach Finnland und tritt beim nächsten internationalen Turnier in Tampere an.

Und das Fernziel? Irgendwann als Profi boxen wie Sarah Bormann, die aber weiterhin in einer Bäckerei arbeitet und sich nebenan gerade den Trainingspullover mit dem Bundesadler überzieht? „Nein“, versichert Maria-Elena Avram, wohl wissend, dass sie mit Boxen nicht das große Geld verdienen kann. „Ich liebe zwar diesen Sport, würde ihn aber gern als Hobby auf ganz hohem Amateurniveau betreiben. Und laut Satzung darf ich nicht mehr zurück zu den Amateuren, wenn ich einmal bei den Profis war. Ich glaube, ich möchte sowieso einen normalen Beruf erlernen“, sagt Avram, die die achte Klasse der Schillerschule besucht und neben dem Sport vor allem an Kunst („Wann immer ich Zeit habe, male ich“) interessiert ist. Als Boxtrainerin würde sie später aber gern arbeiten, wie sie schon jetzt erzählt. Mit Nachwuchskräften. Und vermutlich am Boxring bei ihren Sportlern die nötige Stabilität einfordern wie ihr aktueller Trainer.

VON HOLGER APPEL