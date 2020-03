Vegan im Profisport: Ernährungsexpertin will Bundesliga veganisieren

Eine Frau hat es geschafft, die Sportwelt auf den Kopf zu stellen. Die Frankfurterin Aleksandra Keleman geht mit Profis einkaufen, berät, kocht, begleitet sie auf dem Weg zur veganen Ernährung. Der Zuspruch für das ungewöhnliche Geschäftsmodell ist groß.

Offenbach – „Ich will die Bundesliga veganisieren“, hat Aleksandra Keleman gesagt. Klingt erst mal seltsam, zumindest sehr ambitioniert. Doch die zierliche Frankfurterin hat das nicht nur so dahin gesagt, sondern arbeitet fleißig daran. Zu den Schützlingen der heute 26-Jährigen zählen etwa die einstigen Eintracht-Profis Luca Waldschmidt (SC Freiburg) und Haris Seferovic (Lissabon), der Ex-Leipziger Diego Demme (SSC Neapel) oder Torwart Andreas Luthe (FC Augsburg). Doch es sind nicht nur Fußballer, die Keleman berät. Auf ihrer Homepage präsentiert sie ein breites Spektrum prominenter Athleten. Radprofis wie Tour-de-France-Teilnehmer Simon Geschke sind darunter, Handballer, Eishockeyspieler, Leichtathleten.

Für sie stellt die Studentin kostenpflichtige Ernährungspläne zusammen, berät sie beim Einkauf, empfiehlt Bioläden und zeigt ihnen bei Restaurantbesuchen, was vegan alles möglich ist. Auf Wunsch kocht sie sogar mit ihnen. Doch was steckt dahinter? „Ich will dem Leistungssport die basische, entzündungshemmende Ernährung näherbringen, damit kann man die Leistung maximieren und die Verletzungen minimieren“, sagt Keleman.

Seit sie volljährig ist, beschäftigt sie sich mit der veganen Ernährung, die längst ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags ist. „Ich hatte Hautprobleme und nachdem ich Milchprodukte weggelassen hatte, wurde es schnell besser. Für mich ist es die friedlichste und nachhaltigste Lebensform.“ Angefangen hatte alles so richtig, als Keleman las, dass sich die deutsche Fußball-Nationalelf bei der WM 2014 anders ernährte als sonst. Das Erfolgsrezept für den Titel: Pflanzenmilchprodukte und wenig Fleisch.

Die Ernährungsexpertin durchforstete alle Bundesliga-Kader, nahm Kontakt zu Spielern auf, wie zu anderen Athleten. „Man kann bei Sportlern leicht mit einem Interview-Ausschnitt von Dirk Nowitzki zum Thema Milch Interesse wecken. Sie merken schnell, wie positiv der Umstieg auf Planzenmilchprodukte ihre Leistung beeinflusst“, erzählt sie. Den Kontakt hält sie über soziale Kanäle. Mit den Eishockeyprofis Thomas Brandl und Sebastian Osterloh gründete Keleman eine Facebook-Gruppe. Bei „Top Athletes Vegan“ tauschen sich 2000 Leistungssportler aus. Zu den prominentesten zählen die Eishockey-Cracks Christian Ehrhoff und Philipp Grubauer sowie Fußballprofi Mats Hummels. „Die Rückmeldungen, die ich von den Sportlern bekomme, sind beeindruckend“, sagt die 26-Jährige, die selbst gerne Ski fährt und klettert. Dabei fallen Sätze wie: „Ich regeneriere schneller, ich brauche weniger Schlaf.“ Augsburgs Torwart Andreas Luthe sieht in der Umstellung die beste Entscheidung seines Sportlerlebens. „Ich hatte große körperliche Probleme. Seitdem ich mich vegan ernähre, bin ich nicht mehr so verletzungsanfällig und habe ein gutes Körpergefühl.“

Keleman hat über all die Jahre die Erfahrungen der Sportler gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse fließen in ihre „Superstar Formel“ ein, die unterteilt ist in mehrere Rubriken: Biologische Grundnahrung, Supplemente, Körpergewicht, Zubereitung und Reihenfolge des Essens. Und der Frage: Wie ersetze ich was? Generell gelte: „Je leichter man verdaut, desto leistungsfähiger wird der Körper. Wer besser regeneriert, kann die Grenzen nach oben verschieben.“

Einen Nachteil gegenüber der „normalen“ Ernährung sieht Keleman nicht: „Bei der veganen Ernährung fehlt ein kleiner Puffer bei kritischen Nährstoffen, der durch die Supplementierung der gezüchteten Tiere entsteht. Davon profitieren Alles-Esser geringfügig, aber nicht zwangsläufig ausreichend.“

Wie weit ihre Aufklärungsmission im Fußball fortgeschritten ist? „Vier Veganer beim VfL Bochum, zwei beim VfL Wolfsburg, zwei bei Union Berlin und einzelne beim FC Augsburg, SC Freiburg, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sind nicht schlecht“, zählt sie auf und fügt an: „Nicht alle gehen auf meine Kappe.“