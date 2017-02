Betriebssport: Fusion mit anderem Bezirk nicht ausgeschlossen

Offenbach - Fehlende Mitglieder und weniger ehrenamtliche Helfer - die Vorstände in Sportvereinen denken immer öfter über Kooperationen oder gar Fusionen nach. Das gilt mittlerweile auch für den Offenbacher Bezirk im hessischen Betriebssportverband. Von Holger Appel

„Ganz klar, wenn eine Fusion mit einem anderen Bezirk die passende Option wäre, damit wir überleben können, sind wir nicht abgeneigt“, sagt der Nieder-Rodener Klaus Siebert, seit 2012 Vorsitzender der 1962 gegründeten Offenbacher Vereinigung. „Wir haben zwar auch eine gewisse Tradition, aber keine eigenen Sportanlagen oder sonstige Vermögenswerte wie normale Vereine – der Ansatz mit der Fusion ist durchaus gegeben“, berichtet Stellvertreter Jürgen Weil, ebenfalls in Rodgau zu Hause und bei der Stadt Offenbach beschäftigt. Mit dem Hanauer Bezirk besteht bereits eine Kooperation mit der Laufgruppe, mit den Kollegen aus Frankfurt beim Drachenbootfahren.

Ein Blick zurück: Vor 55 Jahren hatten sich 13 Offenbacher Firmen entschlossen, einen eigenen Bezirk im hessischen Betriebssportverband zu gründen. Die damals einzige Sportart: Fußball. 1971 begann die Ära des im November 2014 verstorbenen Günter Schmidt, der mehr als 40 Jahre den Vorsitz inne hatte. Im Jahr 1988 gehörten dem Offenbacher Bezirk immerhin 86 Betriebssportgemeinschaften mit 4700 Sportlern an. Das war die Hochzeit mit vielen regionalen, nationalen und internationalen Meisterschaften.

Danach aber gingen die Zahlen rapide bergab. „Der wirtschaftliche Wandel in Offenbach und Umgebung wurde spürbar. Die Firmen, die bei der Gründung des Verbandes dabei waren, gab es zum Teil schon nicht mehr oder waren nicht mehr vor Ort“, berichtet Weil und erinnert an den einstigen großen Standort des Druckmaschinenherstellers MAN Roland in der Offenbacher Christian-Pleß-Straße. „Als die Rezession kam, waren viele Firmen nicht mehr bereit, Geld auszugeben für die sportlichen Aktivitäten ihrer Mitarbeiter. Sie haben den Geldhahn für den Betriebssport abgedreht“, sagt Siebert, der in der Verwaltung des Frankfurter Senckenberg Museums arbeitet. Zurzeit sind in seinem Bezirk 57 Betriebssportgemeinschaften mit 1200 Mitgliedern in den Sportarten Bowling, Fußball, Kegeln. Schießen, Tennis und Tischtennis gemeldet.

Doch Siebert und Weil versuchen trotz aller Sorgen und Nöte Zuversicht zu verbreiten. Sie wollen den Bezirk Offenbach im hessischen Betriebssportverband am Leben halten, wollen ihn bekannter machen. In Offenbach-Bieber haben sie im vergangenen Jahr eine neue Geschäftsstelle bezogen, in Chantal Vornwald stundenweise eine Mitarbeiterin für die Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Siebert plant ein Bowlingturnier für den guten Zweck, er will außerdem weitere Firmen in Stadt und Kreis anschreiben, zu denen er noch keinen Kontakt hatte. Das Thema Gesundheitssport liegt ihm am Herzen. Das will er mit Hilfe lokaler Krankenkassen und Übungsleitern vorantreiben. „Für eine Rückenschule reicht uns schon ein Gemeinderaum in einer Kirche - das sollte sich realisieren lassen“, berichtet er von seinen Ideen, um dann sogar Mitarbeiter aus unterschiedlichen Firmen zusammenzubringen. „Auch Kooperationen mit Fitnessstudios sind bei diesem Thema durchaus denkbar“, ergänzt Weil.

Siebert und er sind sich sicher, dass der Betriebssport nach wie vor seine Berechtigung hat. „Untersuchungen haben doch ergeben, dass der Krankenstand in Firmen, die Sport für ihre Mitarbeiter anbieten, geringer ist als in solchen, die das nicht tun. Der Betriebssport ist auch keine Konkurrenz zum Vereinssport, sondern eine Ergänzung. Bei uns steht nicht der Leistungssport im Blickpunkt, sondern der Breiten- und Freizeitsport. Wir wollen Spaß vermitteln und die Gemeinschaft fördern“, sagt Siebert. Aber Weil und er wissen natürlich um die Schwere der Aufgabe. „Zum einen haben wir mittlerweile eine hohe Altersstruktur bei unseren Mitgliedern, zum anderen haben wir die Schwierigkeit, dass wir nicht einfach Leute auf der Straße ansprechen können, da sich unsere Mitglieder immer aus mindestens fünf Mitarbeitern einer Firma zusammensetzen müssen. Zudem hat sich das Freizeitverhalten vieler junger Leute verändert. Sie verbringen immer mehr Zeit am PC, und wenn sie Sport treiben, dann Individualsport. Da stoßen die Vereine an Grenzen, ebenso wir“, sagt Siebert und ergänzt: „Und deshalb haben wir Angst, dass alle Ideen nicht fruchten, dass es für den Betriebssport hier keine Zukunft gibt.“ Und deshalb lehnen sie auch mögliche Fusionen nicht von vornherein ab.

Die denkbaren Kandidaten: Frankfurt ist mit 6500 Mitgliedern in 140 Gemeinschaften und 27 Sportarten die Nummer eins in Hessen. In Hanau sind nach Angaben des Vorsitzenden Peter Rosenbaum (Mühlheim) 691 Sportler in 27 Gemeinschaften organisiert. Die Sportarten: Bowling, Fußball, Gymnastik, Kegeln, Leichtathletik, Tennis, Tischtennis und Volleyball. Die vier Schachspieler sind als Gäste im Bezirk Frankfurt aktiv.