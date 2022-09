Offenbacher Cinqueoncie will WM-Titel im Capitol verteidigen

Von: Christian Düncher

Jubel nach dem WM-Triumph im Mai: Junioren-Weltmeister Luca Cinqueoncie (Mitte) mit Manager Rainer Gottwald (Dritter von links) und seinem Vater Michael (rechts). © hübner

Nach der erfolgreichen Box-Gala im Stadion Bieberer Berg plant der mehrfache Junioren-Weltmeister Luca Cinqueoncie vom Boxcamp Offenbach bereits sein nächstes „Heimspiel“. Zuerst steht aber der Rückkampf gegen Leon Maric an.

Offenbach – Die Offenbacher Stadthalle, die Lokalmatador Luca Cinqueoncie gerne mal bei einem Kampf füllen würde, muss warten. Aber der Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht und sein Manager Rainer Gottwald haben nach dem erfolgreichen Box-Event vom Mai im Stadion Bieberer Berg mit 3000 Zuschauern bereits das nächste „Heimspiel“ im Blick. Im März 2023 soll nach Möglichkeit im Capitol ein WM-Kampf stattfinden.

Die einstige Synagoge ist ein ebenso bekanntes wie beliebtes Kultur- und Veranstaltungszentrum, das Platz für bis zu 1500 Personen bietet. „Ich denke, das kriegen wir voll“, sagt Lucas Vater Michael Cinqueoncie. „Das wäre eine schöne und edle Veranstaltung, spitzenmäßig.“ Im Optimalfall wird der 21-Jährige vor eigenem Publikum seine insgesamt sechs WM-Gürtel verteidigen.

„Wir haben ja alle Titel“, erklärt Michael Cinqueoncie. Zuletzt hatte sich sein Sohn vor vier Monaten in Offenbach gegen Leon Maric (Bosnien) die WBC-Gold-Trophäe sowie die der IBF gesichert. Durch einen relativ klaren Punktsieg: „Der Kampf dauerte aber über die vollen zehn Runden und der Gegner ging nicht zu Boden.“ Maric ist jedenfalls davon überzeugt, Luca Cinqueoncie schlagen zu können, und hat die damals im Vertrag verankerte Rückkampfklausel gezogen.

„Wir als Team Cinqueoncie haben zugestimmt“, sagt Papa Michael. „Leon Maric behauptet, er hat verloren, weil Luca ein Heimspiel hatte. Er will nun auch diesen Vorteil haben, ihn im November in Bosnien schlagen und ihm damit alle Titel abnehmen. Daraufhin haben wir gesagt: Okay, gleiches Recht für alle. Dann schlagen wir dich eben in deiner Heimat. Wir stellen uns dieser Herausforderung und haben keine Angst, im Ausland zu kämpfen.“ Wenngleich es dort keineswegs einfacher werden wird. „Er weiß nun, wie Luca boxt, und wird vor heimischem Publikum sicher das Doppelte geben. Wir werden aber bestens vorbereitet sein.“ Das Training hat längst begonnen. Und als zusätzliche Motivation dient die Aussicht, sich beim nächsten Heimspiel im März 2023 im Capitol dem Publikum weiterhin als Junioren-Weltmeister aller Verbände präsentieren zu können. (Von Christian Düncher)