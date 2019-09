Offenbacher Duo hängt die nationale Elite ab

Offenbach – Noch sind keine Meister vom Himmel gefallen, heißt es. Mehr als 230 Fallschirmspringer aus der gesamten Republik wollten nun den Gegenbeweis antreten.

Am Flugplatz Kassel/Calden ermittelten sie in vier Disziplinen und insgesamt elf Wertungsklassen ihre nationalen Titelträger. Höhenangst? Nicht die Spur. Adrenalin? Jede Menge.

Auch ein erfahrenes Offenbacher Duo mischte mit: Henning Stumpp und Petra Bärenfänger. Stumpp übt den Sport seit 1987 aus, zählte beinahe zwei Jahrzehnte zur deutschen Nationalmannschaft und heimste viele nationale Titel ein. Hinzu kamen mehrere Teilnahmen an Weltmeisterschaften und Rekorde. Seit 2015 ist er zudem Präsident des Deutschen Fallschirmsport Verbands.

Trotz der vielen absolvierten Sprünge lässt die Motivation nicht nach. So nahmen sich Stumpp und Bärenfänger vor, bei den deutschen Meisterschaften die Konkurrenz zu ärgern, darunter auch einige Mitglieder der aktuellen Nationalmannschaft.

Und das gelang: „Im 4er-Formationsspringen haben wir uns in einem spannenden Kampf um Bronze gegen eine Hälfte des National-8ers durchsetzen können“, berichtet Stumpp stolz. 150 Punkte bedeuteten für das Team „Dark Energy“ am Ende den dritten Platz hinter Dauermeister „AIRBUS 4-way“ und Überraschungssieger „Oceanside AtomiX“. Und das in der mit 29 von insgesamt 51 angetretenen Teams mit Abstand am stärksten vertretenen Disziplin.

„Im 8er sind wir mit einer international besetzten Mannschaft als Gast-Team an den Start gegangen und haben unser Nationalteam immerhin etwas herausfordern können“, erzählt Stumpp. Dabei wurde das Team um Stumpp ergänzt um den Italiener Marco Arrigo, die Franzosen Martial Ferré, Charles Rommel und Jean-Pierre Roussandiès sowie den Griechen Nikos Pavlidis. Zusammen erzielten sie beachtliche 129 Punkte.

Das Wetter meinte es gut mit Stumpp, Bärenfänger und ihren Mitstreitern. Alle geplanten Runden konnten durchgezogen werden. Die nächsten nationalen Titelkämpfe der Fallschirmspringer sind vom 1. bis 5. September 2020 am Flugplatz Saarlouis/Düren geplant. jp