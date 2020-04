Offenbacher Langstreckenläufer Aaron Bienenfeld nimmt EM-Verschiebung gelassen hin

Vorneweg: Aaron Bienenfeld (rechts) bei einem College-Rennen vor dem Corona-Stopp. In seinem letzten Studienjahr in den USA hat sich der Offenbacher einen Namen gemacht, lief Hausrekorde über die Meile und 3000 Meter.

Wenn Aaron Bienenfeld in seiner amerikanischen Studienheimat Cincinnati durch die Straßen läuft, kann er sich ein Grinsen kaum verkneifen. Freude steigt in ihm auf – noch mehr als sonst. Laufen, das ist nun mal das, was der Offenbacher am liebsten macht.

Offenbach – Und das schneller als viele andere. In diesen Tagen ist der Spaß besonders groß, weil das frühlingshafte Wetter passt und viel Zeit für seine Leidenschaft bleibt. „Ich laufe deutlich mehr Kilometer als sonst“, betont der 23-Jährige. Auch, und das ist die Kehrseite der Medaille, weil es an Alternativen mangelt.

Längst hat die Corona-Pandemie auch seinen Studienort im Bundesstaat Ohio erreicht und das soziale Leben weitgehend lahmgelegt. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, obgleich die Regeln nicht so strikt eingehalten werden wie in Deutschland, meint Bienenfeld. „Der Ernst der Lage ist bei den Menschen hier wohl noch nicht so richtig angekommen“, betont der Mittel- und Langstreckenläufer des SSC Hanau-Rodenbach.

Folglich gibt es jene Momente, in denen er einfach nur den Kopf schütteln kann. Wenn sich etwa eine größere Gruppe von Menschen versammelt, gemeinsam feiern und trinken geht. Natürlich werde auch in den USA das „social distancing“ gepredigt, doch daran halten sich nicht genug. Gerade jetzt in der wärmeren Jahreszeit. Die jüngsten Bilder vom Spring Break, als Jugendliche die Warnungen ignorierten und auf engstem Raum ausgelassen feierten, sind allgegenwärtig. Die Region, in der Bienenfeld lebt, sei zwar weniger stark betroffen als die Ballungsräume. „Das könnte aber auch daran liegen, dass es hier weniger Tests gibt“, vermutet der Offenbacher.

Offenbacher Bienenfeld isst jetzt gesünder

Sein Universitäts-Alltag ist der Situation angepasst. Der Campus ist abgeriegelt, die Kurse werden bis Ende September ausschließlich online angeboten. Das gilt auch für die „Graduation“, der großen Abschlussfeier. „Das ist natürlich sehr schade, weil dieses Ereignis in den USA ja sonst groß zelebriert wird“, erzählt Bienenfeld.

Einen Vorteil an der Krise hat er aber festgemacht: Weil die meisten Schnellrestaurants geschlossen haben, kocht Bienenfeld viel mehr selber, gesünder, bewusster. „Was sicherlich nicht schlecht ist“, sagt er schmunzelnd. Sonst ist sein Alltag derzeit eher monoton: Er absolviert die Uni-Aufgaben, telefoniert gelegentlich nach Hause. „Ansonsten gibt es ja nicht viel zu tun.“

Das sah zu Jahresbeginn noch ganz anders aus. Da eilte der ehrgeizige Athlet von Wettkampf zu Wettkampf, holte Titel, knackte Schulrekorde, lief persönliche Bestzeiten. Wie die 13:48,56 Minuten über 5000 Meter beim Seattle Husky Invitational. Immer mit Blick auf das große Ziel: die Teilnahme an der Europameisterschaft Ende August in Paris. Die Absage der Titelkämpfe nimmt Bienenfeld aber gelassen auf. „Die Entscheidung ist definitiv richtig“, betont er. Sorgen mache er sich deshalb nicht. „Ich habe nächstes Jahr die Möglichkeit, noch besser und fitter anzugreifen, um mich zu qualifizieren.“

Fitness war für Offenbacher Bienenfeld nie ein Problem

Die Fitness war für den Langstreckenläufer ohnehin selten ein Problem. Im Gegenteil. „Manchmal muss man ihn zügeln, weil er sonst zuviel macht“, erzählt sein Heimtrainer Sascha Arndt vom SSC Hanau-Rodenbach. Seine Ambitionen drückt der Schützling auch in Zahlen aus: „Ich will mich deutlich über 5000 und 10 000 Meter steigern. Das soll dann in Richtung 13:40 Minuten und 28:50 Minuten gehen.“

Über die Lage in Deutschland ist Bienenfeld gut informiert. Noch im April würde er am liebsten in den Flieger gen Frankfurt steigen, Familie, Vereinskollegen und Freunde besuchen. „Ich warte auf die Rückmeldung wegen meinen Reisedokumenten. Aber hier lebt es sich ja auch nicht so schlecht.“

VON JÖRN POLZIN