Offenbacher Mahamid holt Titel in Thailand

Von: Christian Düncher

Hasan Mahamid (47), Offenbacher Kampfsportler © p

Sechs Wochen lang war der Offenbacher Hassan Mahamid in Thailand. Nicht um Urlaub zu machen, sondern um hart zu trainieren und sich in der Variante Muay Thai zu messen. Mit Erfolg.

Offenbach – Zum zweiten Mal in seiner bewegten Karriere hat der Offenbacher Kampfsportler Hassan Mahamid einen internationalen Titel nach Deutschland geholt. 2014 war der gebürtige Syrer in Portugal Kickbox-Weltmeister des Verbandes WKC in der Klasse bis 61 Kilo geworden. Jetzt, im Alter von 47 Jahren, gewann er einen Ländervergleichskampf im Muay Thai und zwar dort, wo diese Variante ihren Ursprung hat und Nationalsport ist.

„Ich war in Thailand, habe dort sechs Wochen trainiert und hatte das Angebot für einen Kampf“, berichtet Mahamid. „Ich trat dort für Deutschland an und habe gewonnen.“ Gegner war ein Thailänder. „Jeder von denen hat genug Kämpfe auf dem Buckel.“

Der Offenbacher profitierte vom Privattraining bei einem Bekannten, dem er schon 2015 bei seinem letzten Besuch vertraut hatte: „Danchai ist mein Freund, mein Lehrmeister und meine zweite Familie in Thailand“, sagte der Betreiber einer Offenbacher Kampfsportschule. „Er hat mich super vorbereitet. Nun kann ich mit Stolz sagen, dass ich den International-Muay-Thai-Champion-Titel nach Offenbach geholt habe.“ (cd)