Offenbacher Mahamid nur ein paar Tage lang Weltmeister

Von: Christian Düncher

Gürtelübergabe: Im Ring wurde Hassan Mahamid (rechts) von einem Vertreter des WFMC zum Weltmeister gekürt. Tage später revidiert der Verband seine Entscheidung. © p

Der Offenbacher Kickboxer Hassan Mahamid gewinnt den WM-Titel des Verbandes WFMC, bekommt diesen jedoch wenige Tage später wieder aberkannt. Er selbst zeigt sich verwundert. Andere üben Kritik - am Niveau des Kampfes, aber auch am Verband.

Offenbach – Den WM-Gürtel und die Urkunde hat er weiterhin bei sich. Als Weltmeister des Verbandes WFMC darf sich der Offenbacher Kickboxer Hassan Mahamid jedoch nicht bezeichnen. Dabei hatte der 46-Jährige am Samstag in Ransbach-Baumbach seinen WM-Kampf gegen Mario Obenauer (Wiesbaden) gewonnen - nach technischem K.o. in Runde zwei. Die Freude währte allerdings nicht lange. Der Verband hat das Ergebnis annulliert - mit einigen Tagen Abstand.

Die Leistung der Kämpfer habe „in keiner Weise, den im Vorfeld (...) eingereichten Unterlagen und Kampfrekorden“ entsprochen, heißt es. Man könne sich „für diesen Kampf nur entschuldigen“. Zumal er im Rahmen einer Benefizveranstaltung stattfand. Jedoch reagierte der WFMC offenbar erst nach Druck von außen. Es hatte mehrere Beschwerden gegeben.

Mahamid reagierte äußerlich gelassen. „Ich habe mein Ding gemacht, den Kampf gewonnen und wurde zum Sieger erklärt. Fertig, aus“, sagte er. Die Entscheidung des Verbandes wollte er nicht kommentieren. Sein Manager Fatih Altunkaya äußerte sich ähnlich: „Wir haben alles erfüllt, gekämpft und wurden als Sieger geehrt. Alles andere sind verbandsinterne Sachen.“ Zur von mehreren Seiten geäußerten Kritik am Niveau des Kampfes ergänzte er: „Im Nachhinein gibt es immer Leute, die meckern. Ist man zu stark, heißt es, der Gegner sei zu schwach.“

Der Offenbacher Hassan Mahamid (Mitte) mit Manager Fatih Altunkaya (links) und seinem Sohn, der stolz den WM-Gürtel trägt. Den Titel bekam er jedoch aberkannt. © p

Mahamid war 2014 immerhin Weltmeister eines anderen Verbandes. Obenauer ist hingegen ein unbeschriebenes Blatt. Er ist in mehreren Kampfsportarten aktiv, unter anderem im Boxen, wo seine Bilanz (ein Sieg, 26 Niederlagen) niederschmetternd ist. Und: Er wird ebenso wie Mahamid von Altunkaya gemanagt, worin der jedoch kein Problem sieht: „Ich promote viele Kämpfer und die treten natürlich ab und zu auch gegeneinander an.“

Per Mittelung auf Facebook hatte der Verband Mahamid und Obenauer künftig „von allen WFMC-Veranstaltungen ausgeschlossen“, dies jedoch später gelöscht. „Nach allem, was passiert ist, wollen wir ohnehin nichts mehr mit dem WFMC zu tun haben“, so Altunkaya. Der Verband steht freilich in keinen guten Licht da, muss sich unter anderem fragen lassen, warum er den Kampf überhaupt zugelassen hatte. Die kleinen Verbände bringen den Sport in Verruf heißt es. Von einer „Titelinvasion“ ist die Rede. Kickbox-Legende Michael Kuhr schrieb auf Facebook: „Das hatte mit WM-Klasse nichts zu tun.“

Mahamid sieht das anders, will nur seine Ruhe haben. „Ich habe in meiner Karriere so viele Kämpfe gemacht, jedoch noch nie so etwas erlebt. Man bringt mich damit in Verlegenheit, schadet meinem Ruf und meiner beruflichen Existenz. Das ist alles nicht schön. Ich wurde eingeladen, bin dort mit Respekt hin und will auch mit Respekt behandelt werden.“

