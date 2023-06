Offenbacher SC Rosenhöhe: Zum Abschluss noch mal „Werbung“ für Rugby gemacht

Von: Christian Düncher

Alles gegeben haben Wessel von Dijk (oben, im Derby gegen Frankfurt) und der Rugby-Erstligist Offenbacher SC Rosenhöhe im Viertelfinale beim DSV Hannover 78. Es reichte jedoch nicht ganz. Der Aufsteiger verlor knapp. © kessler

Der Offenbacher SC Rosenhöhe scheitert in der ersten Saison nach seiner Rückkehr in die 1. Rugby-Bundesliga im Viertelfinale knapp am Nord/Ost-Meister DSV Hannover 78. Spielertrainer Robert Haase zieht dennoch ein positives Fazit.

Hannover – Als sich die erste Enttäuschung über die knappe Viertelfinal-Niederlage gelegt hatte, blickte David Upton mit einer Mischung aus Freude und Stolz auf die vergangenen Monate zurück. Es sei „eine großartige Saison“ gewesen, sagte der Stürmer des Rugby-Erstligisten Offenbacher SC Rosenhöhe. Daran konnte auch das unglückliche 15:18 (15:12) beim DSV Hannover 78 nichts ändern. „Ich freue mich schon darauf, kommende Saison für diesen tollen Verein zu spielen, und ihm dabei zu helfen, weiter zu wachsen.“

In der ersten Saison nach der Rückkehr ins Oberhaus hat der ambitionierte Aufsteiger auch aufgrund der großzügigen finanziellen Unterstützung seines Hauptsponsors gleich ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Platz vier in der Süd/Ost-Staffel, Qualifikation für die Play-offs – und auch dort hielt man beim Nord/Ost-Meister DSV Hannover 78 lange gut mit, war nah dran an einer Überraschung.

Offenbach spielte vor allem in der ersten Hälfte stark, als aus einem 0:3-Rückstand eine 15:9-Führung gemacht wurde. Robert Haase sprach sogar von der besten Leistung der Saison. „Wir haben sofort unseren Rhythmus gefunden“, berichtete der Spielertrainer. „Wir waren in spielerischer Hinsicht dominant, haben zwei Versuche gelegt, Hannover keinen. Die haben nur durch Kicks gepunktet. Das offenbart auch ganz klar unsere Schwäche. Wir haben durch Fehler und Disziplinlosigkeiten zu viele Straftritte verursacht.“ Den Grund dafür hat Haase bereits ausgemacht. Einige Akteure stehen nur am Wochenende zu den Spielen zu Verfügung. „Das wird sich nächste Saison ändern. Wenn wir regelmäßig zusammen trainieren, haben wir mehr Routine und die Fehler werden automatisch weniger.“

Trotz der Niederlage feierten die Offenbacher nach ihrer Rückkehr vom Auswärtsspiel. „Auch wenn es vom Ergebnis knapp nicht gereicht hat, war es ein positives Ende der Saison“, resümierte Haase. „In der Gesamtbetrachtung war unsere Lernkurve extrem steil. Vor allem in der Rückrunde ist das Team über sich hinausgewachsen. Wir gehen daher mit einem sehr, sehr positiven Gefühl in die nächste Saison, für die wir uns große Ziele stecken werden. In diese Rolle wollen wir auch reinwachsen. Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung und freuen uns darauf, weiter anzugreifen.“

Der DSV, mit dem Ex-Offenbacher Coen van Rossum, sah sich nach spannendem Spiels als verdienten Sieger, lobte aber auch den Gegner. Die Partie sei eine „großartige Werbung für unseren Rugbysport“ gewesen. Ein anderer Verein betrieb das Gegenteil: Germania List sagte sein Viertelfinale bei Titelverteidiger SC Frankfurt 1880 ab. Byron Schmidt, Coach der Achtziger, war verärgert, zumal sein Team nun mehr als einen Monat ohne Spielpraxis sei. Das vor der Saison eingeführte Viertelfinale bezeichnete er gegenüber dem Portal totalrugby.de als unnötig. cd

Offenbach: Khomeriki, Elishashvili, Manukula (5), Pons Fleitas, Seremaia (5), Goupil, van Dijk, Kote, Luneau, Scott (5), Holmes, Haase, Phiri, Bombardella, Dieckmann (Theodoridis, Upton, Jo. Sayson, Ju. Sayson, Dunkley, Brüning)

