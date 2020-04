„Ohne Impfstoff ist Amateurfußball unmöglich“

Hanau – Kurz nach Aussetzen des Spielbetriebs hat FußballHessenligist FC Hanau 93 mit einem Spendenaufruf für Aufsehen gesorgt. Fünf Wochen später sieht sich der Initiator und Abteilungsleiter Giovanni Fallacara bestätigt. VON FRANK SCHNEIDER

„Ich war der erste, der die Situation so und richtig eingeschätzt hat und der sich für seinen Verein getraut hat, in die Offensive zu gehen. Andere Vereine haben Spendenaktionen nachgezogen“, sagt Fallacara und verweist unter anderem auf Verkaufsaktionen sogenannter Geistertickets, mit der beispielsweise die Regionalligisten Kickers Offenbach oder Viktoria Aschaffenburg bei ihren Freunden und Gönnern um Unterstützung werben.

Auch in Hanau verstummte der von Fallacara und dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Adolfo Alonso abgesetzte Hilferuf nicht wirkungslos. Mehr als 30 Spender haben eine Summe von rund 10 000 Euro zusammengebracht. Rückwirkend konnte damit das Gros der bis Mitte März aufgelaufenen Zahlungsverpflichtungen an den Spielerkader abgedeckt werden. Dass sein Verein schon vor Corona nicht frei von finanziellen Sorgen war, verhehlt der 42-Jährige nicht, betont aber auch, dass bei Hanau 93 die Spieler und Trainer auf Zahlungen in der Corona-Pause verzichten. „Wir mussten da gar nicht tätig werden, das Team ist von sich aus auf uns zugekommen.“

Pläne für die nächste Spendenaktion liegen bereits in Fallacaras Schublade. Geholfen werden soll dann den Hinterbliebenen der Opfer des im Februar in Hanau verübten Terroranschlags. Demnächst will der Hessenligist das mit Oberbürgermeister Claus Kaminsky abgesprochene Konzept der Öffentlichkeit vorstellen.

Seine 93er sieht der Fußball-Abteilungsleiter und kommissarische Vorsitzende des Fördervereins finanziell auf einem guten Weg. In den vergangenen Monaten seien Schulden abgebaut worden. Verein und Förderverein haben vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit bestätigt bekommen. Am 27. März wollte der HFC seinen Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung positive Zahlen und gute Entwicklungen beim Konsolidierungskurs präsentieren. Diesmal machten aber das Corona-Virus und das Versammlungsverbot dem HFC einen Strich durch die Rechnung. „Wir werden gestärkt nach der Corona-Pause zurückkommen“, versprüht Fallacara Zuversicht.

Düsterer ist Fallacaras Prognose in Sachen Saisonfortsetzung: „Ich glaube, in diesem Jahr wird gar kein Fußball mehr gespielt.“ Seine Begründung: „Solange es keinen Impfstoff gibt, wird es auch das Abstandsgebot geben. Und das macht Fußballspielen auf Amateurebene unmöglich.“ Geisterspiele seien keine Option. „Es geht auch nicht um 80 Zuschauer, die sich auf dem Sportgelände verteilen könnten, sondern um die Sportler, die Zweikämpfe bestreiten müssen.“ Für Fallacara wäre daher ein Saisonabbruch eine logische Entscheidung. Zum einen um den Vereinen Planungssicherheit zu geben und auch deshalb, weil die Wettbewerbe nach einer womöglich mehrmonatigen oder gar einjährigen Unterbrechung nicht mehr vergleichbar mit den Kräfteverhältnissen der ursprünglichen Saison wären. Vor einem Neustart könnte man Spielern und Vereinen Wechsel ermöglichen, bei einer Fortsetzung ab September fiele diese Möglichkeit wohl weg. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten laut Fallacara für den Amateurfußball verheerend sein. „Ich habe schon Anfang März ein Massensterben von Teams in den Mannschaftssportarten vorausgesagt und dabei bleibe ich.“

Der Inhaber eines Reinigungsfachbetriebs kann sich derzeit nicht über Langeweile beklagen. Fallacara hat sein Personal auf 86 Mitarbeiter aufgestockt, darunter sind auch einige Kickers des Hessenligisten, die sich mit den Laufplänen von Trainer Michael Fink individuell fithalten, schließlich könnte es im besten Fall ja Mitte Mai weitergehen.