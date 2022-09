OSC Rosenhöhe zurück an der Spitze

Teilen

Locker vorbeigezogen. Bruchköbels Leonel David Vargas Vicente (rechts) lässt den Offenbacher Jakob Richter stehen. Der OSC Rosenhöhe setzte sich letztlich aber mit 4:2 durch. © Scheiber

Von Frank Schneider und Holger Appel

Offenbach – Der OSC Rosenhöhe hat am Mittwochabend in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt wieder die Tabellenführung übernommen. Die Offenbacher gewannen bei der SG Bruchköbel mit 4:2, feierten im achten Saisonspiel den sieben Sieg. Der SV Pars Neu-Isenburg kann am Donnerstag mit einem Erfolg gegen die SG Marköbel wieder vorbeiziehen. Kickers Obertshausen hat nach dem 7:3 gegen den SV Bernbach vorerst Platz drei eingenommen, der FC Langen mit dem 7:0 gegen Schlusslicht SV Ranstadt im sechsten Spiel auch schon den vierten Sieg eingefahren. Das Krotzenburger Derby ging mit 2:0 an die „kleine Germania“.

SG Bruchköbel - OSC Rosenhöhe 2:4 (1:2): Die Zuschauer am Waldsportplatz sahen ein intensives Gruppenligaspiel, bei dem Torchancen zunächst Mangelware blieben. Nach gut einer halben Stunde konterten die favorisierten Gäste aus Offenbach im Anschluss an einen abgewehrten Eckball blitzschnell und Josef Gallus schoss zum 0:1 ein. Die Redmann-Elf ließ sich durch den Rückstand nicht entmutigen, sondern versuchte, weiter nach vorne zu spielen. In der 44. Minute erzielte Stefano Amore das 1:1. Der Ball wäre allerdings ohne das unglückliche Abfälschen von Mike Wenzel wohl nicht im Tor gelandet. Die Freude der Gastgeber hielt aber nicht lange an, denn nach einem Querschläger in der SGB-Hintermannschaft traf Atila Celik aus der Distanz zum 1:2-Pausenstand. Auf das 2:2 von Rodney Kurz fand wiederum Gallus mit dem 2:3 die passende Antwort. In der 68. Minute staubte OSC-Akteur Wenzel aus dem Gewühl zum 2:4 ab und machte damit sein „halbes Eigentor“ aus der ersten Hälfte wieder wett. „Das Ergebnis hört sich standesgemäß an, doch der Spielverlauf war nicht so. Leider haben wir durch zu viele Fehler im Abwehrbereich den Offenbacher das Toreschießen zu leicht gemacht“, meinte Bruchköbels Sprecher Lutz Hofmann. Bitter für die Gastgeber: Felix Rohner zog sich eine schwere Knöchelverletzung zu und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Tore: 0:1 Gallus (31.), 1:1 Amore (44.), 1:2 Celik (45.+4), 2:2 Kurz (54.), 2:3 Gallus (63.), 2:4 Wenzel (68.)

Germania Klein-Krotzenburg - Germania Großkrotzenburg 2:0 (2:0): Das Krotzenburg-Derby lockte nur knapp 80 Zuschauer an den Triebweg. „Das Eintracht-Spiel hat uns viele Zuschauer gekostet. An einem Sonntag wären bestimmt doppelt so viele Besucher gekommen“, meinte Klein-Krotzenburgs Sprecher Ralf Walter. Was ihn dagegen freute: Seine Mannschaft erkämpfte sich einen verdienten 2:0-Erfolg. Die beiden Treffer erzielte Spielertrainer Vuk Toskovic bereits in den ersten zehn Minuten. In der dritten und achten Minute war der Offensivspieler jeweils nach guten Zuspielen von Andrej Kolchak zur Stelle. Germania Großkrotzenburg enttäuschte nicht, war vor dem gegnerischen Tor aber viel zu harmlos. So auch in der zweiten Hälfte, in der die Gastgeber mit viel Einsatz die Arslanergül-Elf vom eigenen Tor fernhielten. Klein-Krotzenburgs Ilias Naouassi sah kurz vor Schluss noch die Ampelkarte. „Es war aber ein sehr faires Derby mit leider nur sehr wenigen Torchancen“, meinte Ralf Walter abschließend.

Tore: 1:0, 2:0 Toskovic (3., 8.) - Gelb-Rot: Naouassi (Klein-Krotzenburg, 87.)

1. FC Langen - SV Ranstadt 7:0 (3:0). Der Aufsteiger hielt im Langener Waldstadion in den ersten 20 Minuten gut dagegen, dann aber setzte sich der Club durch. „Das war letztlich doch eine klare Sache. Wir haben das sauber und gut heruntergespielt, zielstrebig, ohne Schnörkel“, berichtete Trainer Marco Betz, dessen Joker in der zweiten Halbzeit stachen. Die eingewechselten Marvin Schindler (2), Ivo Boskovic und Mehmet Siringuel trafen. Auch Betz spielte im zweiten Abschnitt noch eine Weile mit. Er jedoch blieb ohne Treffer.

Tore. 1:0 Khan (20.), 2:0 Hesse (39.), 3:0 Kahn (44.), 4:0, 5:0 Schindler (65., 67.), 6:0 Boskovic (74.), 7:0 Siringuel (78.)

Kickers Obertshausen - SV Bernbach 7:3 (3:2). Torfestival in Obertshausen. Die Kickers lagen nach einer Unachtsamkeit prompt zurück, Marius Krikser schaffte aber schnell den Ausgleich. Daniel Bacher und Jan Gebhardt stockten auf, doch mit dem Pausenpfiff kamen die Bernbacher wieder heran. „Sie waren schnell im Spiel nach vorn, haben auf Konter gesetzt, waren stets gefährlich“, sagte Kickers-Trainer Marcel Dindorf. Krikser erhöhte auf 4:2 und wieder gelang dem ehemaligen Hessenligisten der Anschluss. Dann allerdings zum letzten Mal in dieser intensiven Partie. „Wir wir unsere Chancen noch besser genutzt hätten, wäre die Partie auch früher entschieden gewesen“, meinte Dindorf. Er lobte vor allem den dreifachen Torschützen Bacher sowie Ediz Davulcu.

Tore: 0:1 (5.), 1:1 Krikser (10.), 2:1 Bacher (30.), 3.1 Gebhardt (40.), 3:2 (45.), 4:2 Krikser (55.), 4:3 (65.), 5:3, 6:3 Bacher (70, 75.), 7:3 Fabian Dindorf

FC Gelnhausen - Türk Gücü Hanau 1:1 (0:1). Türk Gücü merkte man das gestiegene Selbstbewusstsein in Folge des ersten Saisonsiegs (1:0 gegen Steinheim) an. Die Elf von Trainer Raduan Belaajel mit viel Ballkontrolle, aber zunächst genauso wie der Gegner mit relativ wenig Durchschlagskraft. Nicht unverdient ging Türk Gücü kurz vor der Pause in Führung: Tolunay Özelci köpfte nach guter Vorarbeit von Arif Badur zum 0:1 ein. Der GFC kam mit viel Elan aus der Pause und drängte auf den Ausgleich. In der 74. Minute setzte sich der ehemalige Hanau-93-Kapitän Kahraman Damar gut durch und Gelnhausens neuer Torjäger Benedikt Kreß vollendete zum 1:1. Die Gastgeber nun mit Oberwasser. Glück für Türk Gücü: In der Nachspielzeit klärte ein Abwehrbein nach einem Freistoß von Kreß im letzten Moment auf der Torlinie. „Wir waren in der ersten Halbzeit bärenstark, haben nach der Pause aber zu viele Chancen zugelassen. Unter dem Strich war das Ergebnis gerecht“, meinte TG-Sportchef Kadir Güngör. fs/app

Tore: 0:1 Özelci (44.), 1:1 Kreß (74.)