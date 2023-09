Pasincevs macht sechs Sekunden vor Schluss den Deckel drauf

Hatte nach der Auftaktniederlage eine schlaflose Nacht: Andre Seitz, Trainer der HSG Rodgau Nieder-Roden II. © eyßen

Während die spielfreie SG RW Babenhausen die Vorbereitung noch etwas verlängern durfte, starteten die SG Egelsbach, HSG Langen und HSG Rodgau Nieder-Roden II in die Landesliga-Saison 2023/24. Jubeln konnte am Wochenende lediglich die SGE.

SG Egelsbach - TV Büttelborn 29:27 (16:11). „So kann die Runde starten!“ Der Egelsbacher Trainer Lars Jung freute sich über die Top-Einstellung seiner Mannschaft und die erfolgreiche Heimpremiere. Nach überlegener erster Halbzeit wurde es in den Schlussminuten zwar noch einmal eng gegen den TV Büttelborn, doch der Sieg war verdient.

„Nachdem sich Leon Winn am Kopf verletzt hatte, fehlte uns die Durchschlagskraft im Rückraum - das hat den Gästen in die Karten gespielt“, erklärte Jung. Doch seine Jungs kämpften gemeinsam darum, die Führung über die Zeit zu bringen. „Das hat mich begeistert!“

Die SGE legte los wie die Feuerwehr und führte schnell mit 4:0, 11:5 (18.) und 16:7 (26.). Anschließend blieb sie vier Minuten lang ohne Tor, ging aber immer noch mit einem beruhigenden 16:11 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel dominierten zunächst wieder die Hausherren (22:14), ehe der TVB bis auf drei Tore verkürzte (22:19). Noch einmal erhöhten die Egelsbacher und führten in der 47. Minute 26:21. Büttelborn aber stellte den Anschluss her und sorgte für eine spannende Schlussphase. Nach dem 28:27 drei Minuten vor Schluss nahmen zunächst die Gäste eine Auszeit, wonach ihr Angriff aber ohne Erfolg blieb. Auf der Gegenseite fruchtete hingegen die taktische Vorgabe von Jung: Juris Pasincevs machte sechs Sekunden vor Schluss mit seinem Treffer den 29:27-Sieg perfekt.

Der Sieg war wichtig, da für die SGE jetzt zwei dicke Auswärtsbrocken aus dem Weg zu räumen sind. Zunächst tritt sie am Freitag in Nieder-Roden an, ehe sie am dritten Spieltag bei der HSG Aschafftal gefordert ist. „Das wird nicht einfach“, vermutet Jung, dem aber nicht bange ist, wenn seine Jungs die gleiche Einstellung wie am Sonntag zeigen.

Spielfilm: 4:0, 4:2, 7:5, 11:5 (18.), 13:6, 16:7 (26.), 16:11 - 18:11, 20:12, 20:14, 22:14, 22:19 (42.), 24:19, 26:24 (49.), 27:26 (54.), 28:27, 29:27

Zeitstrafen: 1:3 - Siebenmeter: 1/2 - 1/2

SG Egelsbach: Krasusky, Zeising; Prüfert (4), Yasli (5), Rauth, Sonntag (3/1), Pasincevs (3), Dengler (1), Meinelt (2), Zecher (4), Hupfer, Gjorgjieski (2), Hülsen, Winn (5)

HSG Langen - HSG Kahl/Kleinostheim 23:27 (10:15). In der gefühlt 40 Grad heißen Halle im Sportzentrum Nord kam der Auftakt nach den Ergebnissen der Vorbereitung einer Wundertüte gleich, zumal die Langener verletzungsbedingt ohne Dennis Oldenburg und Robin Treutler auflaufen mussten.

Die Hausherren verschliefen den Start total: Erst nach vier Minuten gelang ihnen das erste Tor der Saison, um fortan dem Vorjahresvierten hinterherzulaufen. „Wir haben nur schwer ins Spiel gefunden. Der Gegner war eingespielter als wir“, stellte Langens Trainer Sebastian Poeck fest. Nach dem 4:5-Anschluss zogen die Gäste über 4:8 und 6:11 auf 10:15 zur Halbzeit davon.

In der Kabine signalisierte Robin Treutler, dass er auflaufen könne. Er sorgte auf der linken Seite für Entlastung. Der Rückstand wurde aber lange nicht geringer (13:19, 17:24/50.). Nach einer Auszeit aber kamen die Langener, jetzt mit 5:1-Abwehr, acht Minuten vor Schluss doch noch einmal bis auf drei Tore heran (22:25). „Wir haben in dieser Phase zwei Chancen liegengelassen“, ärgert sich Poeck. Ansonsten hätte es vielleicht noch einmal spannend werden können. So aber behauptete die HSG Kahl/Kleinostheim, bei der Marc Albert als zehnfacher Torschütze herausragte, die Führung.

Poeck: „Obwohl Kahl die PS besser auf die Straße brachte, hat sich unsere Mannschaft trotz Rückstands nie aufgegeben. Die Moral ist also intakt.“ Die nun folgende Punktspielpause bis Ende September soll genutzt werden, um gut vorbereitet zu sein für das Auswärtsspiel bei der HSG Bachgau.

Spielfilm: 0:3, 3:4, 4:8 (12.), 6:11 (18.), 10:15 - 10:16, 13:17, 13:19, 15:19, 15:21, 17:24 (50.), 21:24 (54.), 23:27

Zeitstrafen: 1:4 - Siebenmeter: 5/6 - 2/5

HSG Langen: B. Teufel, J. Treutler; H. Metzger (1), Pillmann (3), Scherin (1), Munder (1), Nass, Schummer (1), Nagel (7/5), Ruder, L. Metzger (4), Casselmann (1), Jost, R. Treutler (4)

HSG Aschafftal - HSG Rodgau Nieder-Roden II 29:24 (16:10). Die Auftaktniederlage sorgte für eine schlaflose Nacht bei André Seitz. Der Trainer der Rodgauer Drittliga-Reserve fragte sich, warum seine Mannschaft all das, was sie in der Vorbereitung ausgezeichnet hat, beim Saisonstart vermissen ließ. Statt der bisher zwei bis höchstens fünf technischen Fehler zählte er im Duell mit der HSG Aschafftal ganze 34 Bälle, die im Angriff verloren gegangen sind - auch durch Fehlwürfe. Was sicherlich zum Teil an der Tatsache gelegen hat, dass der Torwart aus Aschafftal sich in starker Verfassung präsentierte.

Dagegen wirkte die HSG Rodgau Nieder-Roden II nervös. „Dass der Saisonauftakt eine gewisse Aufregung mit sich bringt, verstehe ich - da mache ich meiner jungen Mannschaft keinen Vorwurf. Eher deshalb, dass sie sich nicht an unseren Matchplan gehalten hat“, erklärt Seitz. Es wurde zu wenig Druck auf die gegnerische Abwehr erzeugt. Pässe kamen nicht an und landeten bei den Gastgebern, die sich bedankten und den Gegenangriff einläuteten. Dabei lief auch beim Aufsteiger, der sich mit erfahrenen Spielern verstärkt hat, nicht alles rund. Er kassierte gleich zwei Rote Karten, ließ sich aber davon nicht aus dem Tritt bringen. Seitz: „Aschafftal war besser und hat verdient gewonnen.“

Doch die „Baggerseepiraten“ kämpften sich immer wieder zurück, drehten einen 2:4-Rückstand zur 6:4- und 8:5-Führung. Durch sechs Gegentore in Folge gerieten sie erneut ins Hintertreffen (8:11) und lagen zur Pause mit 10:16 zurück. Nach Wiederanpfiff ging nochmals ein Ruck durch die Mannschaft: Mit einem 8:2-Lauf wurde der Anschluss hergestellt (19:18). Doch dann zog Aschafftal noch einmal an und gelangte über 25:20 und 28:22 zum 29:24-Sieg.

Zum ersten Heimspiel am Freitag gegen die SG Egelsbach fordert Seitz von seinen Jungs eine fokussierte Vorbereitung: „Wir sind keine Profis, die mit dem Anpfiff den Schalter umlegen können. Die Spielvorbereitung fängt schon am Tag zuvor an.“

Spielfilm: 0:1, 2:1, 4:2, 4:6 (12.), 5:8, 11:8 (24.), 14:9, 16:10 - 17:10, 17:13, 18:16 (37.), 19:18, 22:19 (45.), 25:20 (53.), 28:22, 29:24

Zeitstrafen: 4:2 - Rote Karte: Klümper (15.), Klimmer (48., beide Aschafftal). Siebenmeter: 3/5 - 1/2

HSG Rodgau Nieder-Roden II: Wetzel, Graf; B. Weiland (1), Ullrich (2), Kiefer, Lehr, Broschek (1), Eyssen (3), Lanzendörfer, Trageser (6/3), N. Weiland (1), Markert (5), Schmid (5), Pfeifer kat