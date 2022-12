Peinlichste Veranstaltung in 25 Trainerjahren

Jan Redmann, Coach des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden © -

Dämpfer für Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden. Beim Tabellenschlusslicht Waldbüttelbrunn musste sich die HSG mit 30:32 geschlagen geben und zeigte ihr Auswärtsgesicht. Nur zwei A-Jugendliche nahm Trainer Jan Redmann aus der Kritik aus.

Rodgau - Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden hat am Samstagabend überraschend beim Tabellenschlusslicht aus Waldbüttelbrunn mit 30:32 verloren. Für die Gastgeber waren das im 14. Saisonspiel die ersten Punkte. Rodgaus Trainer Jan Redmann war fassungslos. „Mir fällt es ziemlich schwer, dieses Spiel in Worte zu fassen“, wetterte er und ergänzte deutlich: „Ich glaube, es war für mich persönlich die peinlichste Veranstaltung in meinen 25 Jahren, in denen ich jetzt Handballtrainer bin.“

Die ambitionierten „Baggerseepiraten“ brachen nach der Halbzeitpause komplett ein, zu der sie schon mit 10:12 zurücklagen. Die DJK aus Waldbüttelbrunn nutzte diese Phase des Spiels gnadenlos aus und erweiterte die Führung auf kurzzeitig bis zu sechs Tore. In der Schlussphase des Spiels zeigten die Rodgauer dann nochmal ihre Stärke und machten das Spiel etwas spannend - zum Sieg langte es trotzdem nicht.

„Ich möchte eigentlich nur zwei Spieler rausnehmen. Das sind die beiden A-Jugendlichen Ben Seidel und Nick Weiland, die mehr als im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemacht haben“, sagte Redmann. Seidel war mit zehn Treffern Rodgaus bester Torschütze - und das mit großem Abstand: „Das sagt eigentlich schon alles über das Spiel aus.“ Es kam allerdings in den vergangenen Wochen schon öfter vor, dass die HSG phasenweise komplett von der Rolle war – vor allem auswärts. „Ich kann da leider auch keine schlüssige Begründung geben“, sagte Redmann am Sonntag ratlos: „Ich bin einfach maßlos enttäuscht, dass die Mannschaft es immer wieder schafft, neue negative Höhepunkte zu setzen in dieser Saison.“ Dass der Kopf da viel mit reinspielt, ist ihm klar. „Das ist sicherlich mit eines der tragenden Probleme. Du weißt, du spielst beim Tabellenletzten und darfst nicht verlieren. Dann kommst du in die Halle und stellst fest, dass beim Gegner nochmal drei Spieler fehlen. Und dann kriegen wir es leider einfach nicht hin, uns zu fokussieren und unsere Leistung abzurufen“, sagte Redmann: „Wir machen den Gegner stark. Ein Gegner, der eigentlich weiß, dass er keine Chance hat.“

Spielfilm: 1:0, 2:3, 3:5, 7:7 (23.), 12:10 - 13:10, 17:13, 20:14 (39.), 20:16, 21:18, 25:20 (50.), 28:27 (57.), 31:28, 32:30

Zeitstrafen: 3:1 - Rote Karte: Schopper (HSG Rodgau, 36.) - 7m: 5/6 - 5/6

HSG Rodgau: Rhein, Hoepffner; Keller (3/3), Seidel (10), Mann (1), Brandt (1), Schopper (3/2), Weiland (2), Stenger, Roth, Wunderlich, von der Au (2), Gräsl (3), Brühl (4), Geck (1) niw