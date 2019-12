Perfekter Auftakt für Nico Kurz

London – Nico Kurz hat die Sensation im Londoner Alexandra Palace geschafft. Der 22-jährige Hanauer bescherte den deutschen Dart-Profis gestern Abend einen erfolgreichen WM-Auftakt.

Er gewann in London mit 3:1 gegen den englischen Routinier James Wilson und bekommt es nun in der zweiten Runde mit dem gesetzten Engländer Joe Cullen zu tun.

Seinen Sieg verdankte der Newcomer vor allem einem starken Start: Die ersten beiden Sets gewann er mit 3:0 und 3:1. Darauf folgten acht perfekte Darts, das Publikum feierte ihn mit „Nico Nico Kurz“-Rufen. „Das ist unglaublich und damit hatte ich im Vorfeld nicht gerechnet. Ich habe mich richtig gut auf der Bühne gefühlt. Für das Debüt hier in London kann ich mich nicht beschweren“, sagte Nico Kurz nach der Partie.

Der Hanauer war bereits am Montag mit seiner Freundin und zwei Kumpels in die britische Hauptstadt gereist, um sich entsprechend vorzubereiten. Am Dienstag hatte er als Zuschauer im „Ally Pally“ bereits die besondere Stimmung aufgesaugt. Jetzt steht der 22-Jährige sogar in der zweiten Runde der WM und bekommt es am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, mit dem gesetzten Engländer Joe Cullen (15. der Weltrangliste) zu tun.

Das Ticket für die WM hatte er zuletzt in Hildesheim mit seinem 10:6 im Finale der Super League gegen Martin Schindler gelöst. Dass er viel Talent mitbekommen hat, ist kein Zufall. Seine Eltern Holger und Sabine sind beide mehrmalige Deutsche Meister im E-Dart. Umso erstaunlicher, dass ihr Sohn lange Jahre ausschließlich Fußball spielte und erst 2014 mit dem Pfeilewerfen begann. Kurz kickt noch immer gern beim B-Ligisten FC Karben II in der Wetterau und ist Fan der Frankfurter Eintracht.

2017 scheiterte er beim German Darts Masters noch knapp an Jamie Lewis, 2018 vergab er sieben Matchdarts gegen Kim Huybrechts. Anders in diesem Jahr: Kurz bezwang beim German Darts Masters mit 6:4 Doppelweltmeister Gary Anderson und schied bei dem World-Series-Turnier erst im Viertelfinale gegen Peter Wright aus.

Nicht wenige erkennen in ihm den Spieler, der in die Weltspitze vorstoßen und einen Boom auslösen könnte. Er widerspricht dem Klischee des übergewichtigen Kneipenclowns, wirft sauber, sehr ästhetisch. Kurzum: Er wäre vermarktbar, wie die Zeitung Die Welt versichert. dpa/hl