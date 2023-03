Hanauer U16 muss weiter zittern

Von: Jörn Polzin

Ausweg gesucht: Ausgerechnet im letzten Heimspiel der Saison musste der BC Neu-Isenburg um Kapitän Daniel Hack (links gegen Weiterstadts Philipp Pons) eine bittere 55:56-Niederlage hinnehmen. © postl

Die gebeutelten Basketballer der Hanau Junior White Wings müssen weiter um den Verbleib in der U16-Bundesliga bangen. Die Regionalliga-Teams des TV Langen setzten sich auswärts durch, während der Frust in Neu-Isenburg groß war. Bei den Frauen des SV Dreieichenhain platzte der Knoten spät, aber rechtzeitig.

MÄNNER

Regionalliga

Gießen 46ers - TV Langen 47:66 (20:39). Während die endgültige Entscheidung im Titelrennen auf den letzten Spieltag vertagt ist mit klaren Vorteilen für die Fellbach Flashers, gewann der Tabellendritte aus Langen mühelos sein letztes Auswärtsspiel – der neunte Erfolg in fremder Halle in dieser Saison. „Das erste Viertel war noch relativ ausgeglichen. Dann haben wir die Zügel angezogen und die Intensität erhöht. Zur Halbzeit war die Begegnung praktisch schon entschieden“, resümierte TVL-Manager Jürgen Barth. Den jungen Gießenern fehlten die Mittel, sich gegen die Langener Verteidigung durchzusetzen. Langens Trainer Tobias Jahn nutzte die Gelegenheit, viel durchzuwechseln und einige neue Dinge auszuprobieren. So plätscherte die Partie nach dem Seitenwechsel vor sich hin. Die „Giraffen“ taten nur das Nötigste, behielten aber jederzeit die Kontrolle.

TV Langen: Jenkins (6), Barth, Pons (12), Schäfer (9), Dietrich (10), Schneider (2), Janott (7), Droste (2), Winterhalter (4), Vasiljevic (14)

2. Regionalliga

SG TV Dürkheim-BI Speyer II - TV Langen II 63:68 (32:43). Mit dem letztlich hart erkämpften Sieg sicherten sich die Langener vorzeitig die Vizemeisterschaft. Dabei mussten die Gäste nach starkem, tempovollen Beginn und 14:2- bzw. 39:24-Führung doch noch zittern. „Nach der Pause hat die Konzentration etwas nachgelassen. Wir haben zwar hinten wenig zugelassen, aber vorne kaum noch gepunktet“, sagt TVL-Spieler Felix Lewe. So kamen die Gastgeber beim 61:63 (39.) bedrohlich nahe heran. Routinier Niklas Butz und Distanzschütze Niklas Keßler machten schließlich den 16. Saisonerfolg perfekt.

TVL II: Butz (24), Keßler (14), Trindeitmar (10), Lewe (8), Pücher (5), Buschlinger (4), Overdick (3), Mundt, Palazzo, Richter, Schuhmacher

BC Neu-Isenburg - SG Weiterstadt 55:56 (23:32). BCN-Trainer Vassili Adamoudis brauchte eine Weile, um sich nach der Schlusssirene wieder zu beruhigen. Vor allem die fehlende Einstellung seiner Mannschaft stieß ihm bitter auf. „Das war nach einer starken Saison im letzten Heimspiel die schwächste Saisonleistung. Offensiv und defensiv hat wenig zusammengepasst. Ich bin sehr enttäuscht von der Mannschaft, auch wenn die Niederlage letztlich unglücklich war“, so Adamoudis. Die Gastgeber fanden schwer ins Spiel, ließen die nötige Energie und Inspiration vermissen. Einzig Tyrese Kilee wusste zu gefallen. Nach einer deutlichen Kabinenansprache lief es besser. Der BCN drehte die Partie, hatte alles unter Kontrolle, um dann doch wieder ins alte Phlegma zu verfallen. Beim 55:56 bot sich noch eine letzte Chance, doch der Wurf verfehlte das Ziel.

U16-Bundesliga, Play-downs

PS Karlsruhe Lions - White Wings Juniors 93:39 (51:15). Die erstaunlich hohe Niederlage - speziell für das entscheidende Spiel einer Play-down-Serie - kam für Hanaus Trainer Sven Witt nicht überraschend. Ausgerechnet in der Partie, in der sich seine Mannschaft den vorzeitigen Klassenerhalt hätte sichern können, fehlten eine Reihe von Stammkräften. „Ohne Felix Sinning, Elyas Colak, Simon De Boer und Jett Beard war nichts zu holen“, betonte Witt. „Michel Wieja stand zwar auf dem Bogen, war aber angeschlagen. Und selbst die Spieler auf dem Feld waren nicht richtig fit oder haben mehrere Wochen nicht trainiert.“ So hatten die Karlsruher leichtes Spiel und zogen nach zehn Minuten auf 31:6 davon. Die klar unterlegenen Juniors müssen es jetzt in der zweiten Runde richten. Gegner ab dem 2. April ist Augsburg. Bester Hanauer Werfer war Ivan Mestrovic mit 14 Punkten.

FRAUEN

Regionalliga

MTV Kronberg - SV Dreieichenhain 49:63 (26:20). „Es war teilweise wie verhext. Egal, von wo wir versucht haben Punkte zu erzielen, der Ball ist einfach nicht durch den Ring gefallen. Zum Glück ist am Ende der Knoten geplatzt und wir konnten siegreich vom Feld gehen“, sagte ein erleichterter SVD-Trainer Guido Mensinger. Bei den abstiegsgefährdeten Kronbergerinnen, die sehr konzentriert zu Werke gingen, blieben die Gäste zunächst glücklos und lagen mit 8:14 (10.) hinten. Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig an der Offensivflaute. Doch Kronberg schaffte es nicht wirklich, einen Nutzen daraus zu ziehen.

Auch die taktischen Änderungen nach der Pause verpufften zunächst, da sich neben der schwachen Trefferquote viele Leichtsinnsfehler in der Verteidigung einschlichen. Mit einem 39:43-Rückstand ging es in das letzte Viertel. In den letzten fünf Minuten platzte endlich der Knoten und der SVD machte per 22:6-Lauf alles klar.

SVD: Allenberg, Christen (21), Duhl (3), Ekert (2), Jörges (6), Knittel (2), Lechte (2), Stephanblome (6), Wurtinger (21)