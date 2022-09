Platzverweis als Knackpunkt

Kampf um den Ball. Von links: Burak Kaya (TS), Valerio Marcello Mickley (SC 1960) und Kewin Siwek (TS). © eyssen

Von Sascha Eyßen

Offenbach - Tabellenführer SC 1960 Hanau gewann in der Fußball-Verbandsliga Süd trotz eines frühen 0:2-Rückstandes bei der TS Ober-Roden noch mit 4:2. Die Hanauer haben einen Punkt Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten Germania Ober-Roden. Die Germania gewann das Derby beim sieglosen Vorletzten Sportfreunde Seligenstadt mit 3:2.

TS Ober-Roden - SC 1960 Hanau 2:4 (2:1). Kewin Siwek brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute auf Vorarbeit von Dennis Profumo in Führung, zehn Minuten später legte Gianluca Firrantello das 2:0 nach. Die Hanauer antworteten schnell mit dem 2:1 von Ronaldo Dos Santos Ferreira. In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte waren die Hanauer dem Ausgleich näher als die TS dem 3:1. Kurz nach der Pause hatte Dennis Profumo die große Chance, auf 3:1 zu erhöhen. Er scheiterte allerdings mit einem Foulelfmeter an Hanaus Torhüter Nicolas Meurer Camacho. Der Knackpunkt im Spiel, so TS-Trainer Bastian Neumann, war dann die 55. Minute: Yannik Schultheis sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. Kurz vor dem Foul sei Schultheis von seinem Hanauer Gegenspieler allerdings auch gehalten worden. „Mit zehn Mann wird es gegen Hanau natürlich sehr schwer. Die haben dann Oberwasser bekommen, zumal wir direkt das 2:2 kassiert haben“, sagte Bastian Neumann. Unmittelbar nach dem Platzverweis traf Aret Demir per Freistoß zum Ausgleich. Nach dem 2:3 knapp zehn Minuten später durch Kohei Suzuki kam die TS in Unterzahl nicht mehr zurück, zwingende Chancen hatte Ober-Roden nicht mehr. Die Hanauer legten eine Viertelstunde vor Schluss noch den vierten Treffer nach und verteidigten mit dem Sieg in Ober-Roden ihre Tabellenführung.

TS Ober-Roden: Gorzawski - Kaya (78. Kozlu), Firrantello (80. Bravic), Henkel, Roth (63. Fekade), Profumo (83. Schäfer), Siwek, T. Yildirim, Henkelmann (78. Gick), Schultheis, S. Yildirim

1960 Hanau: Meurer Camacho, Mickley (85. Ogunnibi), Torcuatro (18. Demir/85. Kqiku), Suzuki, Farahat, Aygül, Dos Santos Ferreira (83. Bulut), Ataka, Parker, Meub, Aydin (29. Douglas Jourdan)

Tore: 1:0 Siwek (2.), 2:0 Firrantello (12.), 2:1 Dos Santos Ferreira (14.), 2:2 Demir (57.) , 2:3 Suzuki (68.), 2:4 Ataka (76.) - Rot: Schultheis (55.) - Gelb-Rot: Aygül (90.) - Bes. Vork.: Meurer Camacho hält FE von Profumo (49.)

Sportfreunde Seligenstadt - Germania Ober-Roden 2:3 (1:2). „Das Ergebnis ist schlecht, aber ich kann zumindest mit unserer Leistung leben“, meinte Seligenstadts Trainer Lars Schmidt, der wegen etlicher Ausfälle wieder einige Änderungen vornehmen musste und seinen Co-Trainer Jürgen Eißmann von Beginn an spielen ließ. Eine Hereingabe von Mateusz Malkiewicz verlängerte Khaibar Amani mit dem Kopf. Vom Gesicht von Ober-Rodens Sascha Ries sprang der Ball ins eigene Tor. In der Anfangsphase vergab unter anderem Philipp Traut eine weitere Möglichkeit für die Sportfreunde. Etwa nach einer Viertelstunde hatte Ober-Roden dann aber ein Chancenplus. Marco Christophori-Como traf nach einer knappen halben Stunde mit einem sehenswerten Schuss zum 1:1. Der Germania-Kapitän war in der 42. Minute auch für die 2:1-Führung verantwortlich. „Wir haben es verpasst, in der ersten Hälfte weitere Tore zu erzielen“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker. Unter anderem Christophori-Como und Jonas Dapp vergaben weitere Chancen.

In der 50. Minute glichen die Seligenstädter, bei denen in der zweiten Hälfte der wegen eines Knorpelschadens lange fehlende Muhammed Kayaroglu ein Comeback feierte, durch Khaibar Amani auf Vorarbeit von Patrick Hofmann aus. In der 73. Minute schließlich die erneute Germania-Führung durch David Stemann. Das 3:2 für Ober-Roden bedeutete auch den Endstand. „Wir haben zwar Druck gemacht, zu einem dritten Tor hat es aber nicht gereicht“, sagte Lars Schmidt. Khaibar Amani kam nach einer Hereingabe von Robin Weber in aussichtsreicher Position nicht an den Ball. Die Germania hatte durch Anosh Kapoor noch einen Pfostenschuss. „Unser Sieg war verdient. Das 1:7 zum Auftakt in Hanau kann man als Ausrutscher abhaken, danach war das richtig stark“, meinte Fabian Bäcker, dessen Team nach sieben Partien 14 Punkte auf dem Konto hat und nun in ein spielfreies Wochenende geht.

Sportfreunde Seligenstadt: Schneider - Eißmann, Fleckenstein, Filipovic, Cole, Malkiewicz, Hofmann, Purcell (46. Kayaroglu), Weber, Traut, Amani

Germania Ober-Roden: Heinlein - Neuendorf, Emir, Ries (88. Tatar), Marweg, Christophori-Como (74. Kapoor), Stemann (83. Özgün), Sumanov, Dapp (63. Firat), Czerwinski (46. Günther), Schulte

Tore: 1:0 Eigentor Ries (2.), 1:1, 1:2 Christophori-Como (27, 42.), 2:2 Amani (51.), 2:3 Stemann (73.)

SV Münster - VfB Ginsheim 2:2 (1:1). „Das war ein zerfahrenes Spiel“, sagte Münsters Trainer Naser Selmanaj. „Die Jungs waren ein bisschen platt“, meinte er am Ende der dritten Englischen Woche hintereinander. Münster geriet früh in Rückstand, glich dann aber in der 24. Minute durch Julian Huther aus. „Das war schön herausgespielt“, lobte Selmanaj sein Team. Anas Hamed bereitete den Kopfballtreffer von Huther vor. Jens Ries brachte die Gastgeber in der 56. Minute in Führung. Zum Sieg reichte dies aber nicht. „Wir müssen danach nach 3:1 machen, dann ist der Käse gegessen“, ärgerte sich Selmanaj. Stattdessen gelang Ginsheim der Ausgleich, zuvor verpassten es die Gastgeber, frühzeitig den Ball zu klären. Beim 2:2 blieb es bis zum Ende.

SV Münster: Hitzel - Seib, Ries (71. Sahraoui), Yildirim, Huther, Ar. Sahitolli, Butt, Mustefa (65. An. Sahitolli), Schrom, T. Hamed, A. Hamed

Tore: 0:1 Öztürk (7.), 1:1 Huther (24.), 2:1 Ries (56.), 2:2 Baljak (65.) ey