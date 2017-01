Pleite für Hanau zu verschmerzen

Hanau - Nach dem Schlusspfiff fühlten sich die Hanau White Wings doch irgendwie als Gewinner.

Zwar hatten die Zweitliga-Basketballer in Köln mit 72:80 (41:40) verloren, doch Trainer Simon Cote bemerkte: „Am Ende war es extrem wichtig, dass wir den direkten Vergleich für uns entschieden haben. Das kann den Ausschlag am Ende einer langen Saison geben.“ 75:65 hatten die Hanauer (6.) das Hinspiel gewonnen, hätten somit bei Punktgleichheit mit den Rheinstars (9.) die Nase vorne. In der Tabelle trennen die Teams zwar drei Plätze, nach der Niederlage am Donnerstagabend aber nur noch zwei Punkte.

Auch so konnte Cote mit dem Auftritt seiner Mannschaft zumindest phasenweise zufrieden sein. Gerade im zweiten Viertel (21:16) waren die Gäste das beständigere Team. „Beide Mannschaften haben hervorragend von der Dreierlinie getroffen“, sagte Cote. Köln traf 43 Prozent, Hanau 41 Prozent aus der Distanz. Josef Eichler, eigentlich auf den großen Positionen zuhause, verwandelte alleine fünf Dreier, Spielmacher Eugene Harris kam auf vier.

Im dritten Durchgang schlichen sich jedoch einige Unzulänglichkeiten bei den White Wings ein, die nicht mehr so konsequent unter den Brettern agierten. Hugh Robertson und der Ex-Hanauer Robin Christen nutzten die Freiräume. „Wir haben in der Zone nicht so gut gepunktet und Köln zu viele einfache Körbe erlaubt“, räumte Cote ein, der sein Team dennoch voll im Soll sieht. Und die Chancen, die Bilanz (zehn Siege, sieben Niederlagen) in den nächsten Wochen weiter aufzubessern, stehen gut. Es folgen nun zwei Heimspiele – gegen die deutlich schlechter platzierten Teams aus Ehingen und Hamburg. (jp)

