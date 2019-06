Plus-Handicap und Aufstieg als große Ziele

Dreieich – Der Vater Golfer, der Bruder Golfer – der Weg für Antje Heissel zum Rasenspiel war vorgegeben. Dennoch dauerte es etwas, bis sie ihn einschlug. Erst 2011, also im Alter von 13 Jahren, machte die Hanauerin die ersten Schwünge.

„Meine Eltern wollten mich loswerden und schickten mich zu einem Golf-Camp“, erzählt Heissel lachend.

Es machte schnell Klick, und der Ansporn reifte, mal besser als der Bruder zu werden. Dieses Ziel hat die 21-Jährige erreicht, andere Sportarten wie Hockey oder Tennis dafür aufgegeben. „Ich habe viele Sachen parallel gemacht und bin mit meiner Familie oft umgezogen“, erzählt sie. In Frankreich spielte sie viel Hockey, schaffte es dann mit dem Hanauer THC zu den Süddeutschen Meisterschaften. Heute spielt sie nur noch Golf, für den GC Neuhof in der 2. Liga. Beleg ihrer starken Entwicklung. Das Handicap liegt bei 0,1. „Ich bin nahe am Plus-Handicap, das ist das große Ziel“, sagt die Studentin. Genau wie die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften und der Titel bei den nationalen Hochschulmeisterschaften.

Mit dem Damenteam will Heissel in die 1. Liga aufsteigen, sieht das Team für eine Relegation gut aufgestellt – und lobt die Bedingungen im Klub. Die waren auch der Grund für ihren Wechsel vom GC Hanau nach Dreieich. „Hier lässt es sich sehr effizient trainieren und ich lerne immer etwas dazu“, lobt sie. Genug Ballgefühl bringt sie ohnehin mit. jp