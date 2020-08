Premiere: Erster Schiedsrichter aus dem Fußballkreis Hanau pfeift in der Regionalliga

Seit im Jahr 1994 vom Deutschen Fußball-Bund die damals noch drittklassige Regionalliga eingeführt wurde, hat noch kein Schiedsrichter aus dem Kreis Hanau in dieser Liga gepfiffen. Nicklas Rau wird der erste sein.

Von Frank Schneider

Der in Heldenbergen aufgewachsene 31-jährige Unparteiische des Friedberger A-Ligisten FC Kaichen profitiert dabei ein Stück weit von der Corona-Krise, denn regulär in diese Spielklasse aufgestiegen ist er nicht.

Regionalliga: Mehr Schiedsrichter wegen größerer Liga

Da in der Regionalliga wegen des Saisonabbruchs in der Spielzeit 2020/21 nunmehr 22 Mannschaften an den Start gehen, wurde der Pool der für die Spielleitungen infrage kommenden Schiedsrichter mit einem Ersatzkader erweitert. Einer dieser Plätze ging an das Mitglied der Hanauer Schiedsrichtervereinigung.

Etwa fünf Einsätze wurden den sonst in den Oberligen tätigen Schiedsrichtern des Ersatzkaders in Aussicht gestellt. Nicklas Rau freut sich schon auf jedes einzelne Spiel. Karrierehöhepunkte waren für ihn bislang Testspiele von Bundesligavereinen (so pfiff Rau 2018 das Gastspiel der Frankfurter Eintracht im Herbert-Dröse-Stadion gegen Hanau 93) und viele Entscheidungs- und Relegationsspiele.

Schiedsrichter aus Hanau pfeift ehemalige Bundesligisten

In der höchsten hessischen Spielklasse war für Rau das Nordhessenderby zwischen dem KSV Baunatal und dem KSV Hessen Kassel vor stattlicher Kulisse im Parkstadion der VW-Stadt ein prägendes Erlebnis. Nun warten weitere prominente Vereine auf den jungen Schiedsrichter. Die Spiele der Klubs aus dem eigenen Landesverband (etwa Kickers Offenbach) wird Nicklas Rau zwar nicht leiten dürfen, mit dem SSV Ulm und dem FC Homburg sind aber weitere ehemalige Bundesligisten vertreten.

„Nicklas Rau ist ein sehr guter und engagierter Schiedsrichter, der diese Berufung total verdient hat. Wir können stolz darauf sein, dass ein Kamerad der Schiedsrichtervereinigung Hanau uns in einer solch hohen Spielklasse repräsentiert“, sagt HFV-Vizepräsident Torsten Becker (Hanau), der einst als Schiedsrichter bis zur Hessenliga pfiff.

Fußballkreis Hanau hatte bereits mehrere hochklassige Schiedsrichter

Nicklas Rau tritt damit in die Fußstapfen von vor vielen Jahren höherklassig agierenden Schiedsrichtern aus dem Kreis Hanau wie dem schon verstorbenen Ex-Bundesliga-Referee Rudolf Schreiner, oder den damals in der Hessenliga pfeifenden Karl-Heinz Keßler, Kurt Becker oder Werner Papaczek.

Als die genannten Aushängeschilder der Hanauer Vereinigung waren, war der nun in Nieder-Wöllstadt lebende Rau noch gar nicht auf der Welt. „Damals war die Hessenliga die dritthöchste Klasse in Deutschland und vierstellige Zuschauerzahlen keine Seltenheit“, erinnert sich Torsten Becker.

Mit 31 Jahren: Schiedsrichter aus Hanau zu alt für regulären Aufstieg

Dass Nicklas Rau mit seinen 31 Jahren mittlerweile für einen regulären Aufstieg in der pfeifenden Zunft schon zu alt ist, gehört zu den Besonderheiten des Schiedsrichterwesens. In den vergangenen beiden Spielzeiten lag der Kaichener in der Bewertungsrangliste weit oben, den Weg in die vierthöchste Spielklasse wurde aber jüngeren Kollegen geebnet.

Nicklas Rau hat sich damit abgefunden. Als langjähriger Hessenliga-Referee ist er etabliert und genießt auch ohne einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter entsprechende Wertschätzung. Seine gesammelte Erfahrung ist sowohl im Lehr- wie auch im Beobachterwesen gefragte Expertise. In der Region Frankfurt ist er für diese beiden Aufgabengebiete der verantwortliche Mann.

Schiedsrichter aus Hanau pfeift bereits mit 20 in der Hessenliga

Als 15-Jähriger legte Rau einst die Schiedsrichterprüfung ab. Seither ist er auf vielen Plätzen unterwegs gewesen und ist, in der eigenen Schiedsrichtervereinigung und auch von Verbandslehrwart Andreas Schröter gefördert, bereits mit Anfang 20 in den erlauchten Kreis der Hessenliga-Schiedsrichter aufgestiegen.

Jetzt hält Nicklas Rau selbst Ausschau nach Talenten. „Die Schiedsrichtervereinigungen haben alle ein Nachwuchsproblem, da das Image durch verschiedene Gewaltszenen auf dem Platz schon ein wenig gelitten hat, doch es gibt bei uns in der Region auch hoffnungsvolle junge Schiedsrichter, die sicherlich ihren Weg gehen werden“, sagt der Hessenliga-Referee.

Aktive Karriere erst einmal auf Eis gelegt

Generell ist der Fußball das größte Hobby des Betriebswirts. Nicklas Rau kann selbst passabel gegen den Ball treten und wirkt auch unterstützend im Spielausschuss des FC Kaichen mit. „Ich habe unserem neuen Trainer Marcel Kopp aber schon gesagt, dass er in dieser Runde mit mir besser nicht plant“, erzählt Rau.

Die Einsätze als Schiedsrichter haben für ihn Vorrang und Spielleitungen in der Regionalliga Südwest bedürfen auch einer gewissen Vorbereitung. „Ich kann da am Samstag keine Spielleitung absagen, weil ich mir am Tag zuvor im A-Liga-Training oder in einem Spiel eine Verletzung zugezogen haben“, meint der 31-Jährige. Die unverhoffte Chance will er jetzt nutzen, die zugeteilten Spiele in der Regionalliga Südwest mit seinen Assistenten souverän über die Bühne bringen.