Punktegarant Steiniger zurück

Offenbach - Dem Saisonstart im Ringen Anfang September blickt der ASV Schaafheim voller Vorfreude entgegen. Mit sechs Zugängen will der Oberligist ins obere Tabellenmittelfeld. Die Teams vom KSV Neu-Isenburg und Verbandsligist ASV Dieburg geben sich eher zurückhaltend.

Am 1. September startet die Mannschaftssaison im Ringen, zumindest in der Hessenliga. Eine Woche später nehmen auch die Bundesligen, die Oberliga Hessen und die beiden hessischen Verbandsligen den Kampfbetrieb auf. In der Oberliga als höchster Landesklasse und zweithöchster Ebene direkt unter der dreigleisigen Bundesliga strebt der ASV Schaafheim mit einigen Verstärkungen einen Platz im oberen Mittelfeld an und hat sich dazu wie Hessenligist FSV Münster verstärkt. Hessenligist KSV Neu-Isenburg und Verbandsligist ASV Dieburg waren auf dem Transfermarkt hingegen bescheiden.

Die Aussage der Bachgauer zum Saisonziel: „oberes Mittelfeld“, ist durchaus bemerkenswert - gehörten die Schaafheimer in der vorigen Saison doch zu den Kellerkindern, obgleich sie durch den frühen Rückzug des AC Goldbach (startet neu in der untersten Klasse) den Klassenerhalt schon während der Hinrunde sicher hatten. Von den 14 auf der Matte bestrittenen Begegnungen gewann der ASV allerdings nur drei, hatte gerade gegen die Spitzenteams der Liga selten eine Chance.

Die Vorzeichen für die neue Runde stehen allerdings gut. Nicht nur, dass Trainer Rifat Yildiz den Kader wie schon seit 2010 aufs Neue coacht und damit für Kontinuität in der Arbeit mit den Athleten steht. Der einstige Weltmeister kann auch mit allen Ringern weiterarbeiten, die dem Team der vorigen Saison angehörten. Mehr noch: Die Schaafheimer haben sich quantitativ und qualitativ verstärkt.

Zu den Athleten, die regelmäßig Punkte aufs ASV-Konto bringen dürften, gehören unter den „Neuen“ insbesondere Jens Steiniger und Denis Bochenek. Steiniger kehrt vom AC Goldbach zu den Schaafheimern zurück und kommt vor allem für die Freistil-Limits bis 71 und 75 Kilogramm in Frage. Bochenek, der von Oberliga-Vize-Meister RWG Mömbris/Königshofen zum ASV wechselte, ist ein Griechisch-Römisch-Mann. Ihn werden die Fans in den Gewichtsklassen bis 98 und 130 Kilogramm zu sehen bekommen.

Darüber hinaus rücken zwei viel versprechende Brüder aus der eigenen Jugend zu den Männern auf. Jannik und Lukas Buchheimer dürften in dieser Saison ausreichend Gewicht für einen Einsatz in den untersten Limits auf die Waage bringen. Für Kämpfe kommen sie nicht nur im Oberliga-, sondern auch im Hessenliga-Team der Schaafheimer in Frage. Denn hier liegt ein weiterer Trumpf, mit dem der ASV in der neuen Runde wuchern kann: Nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft aus der Verbands- in die Hessenliga trennt erste und zweite Mannschaft nur noch eine Klasse. Mit beiden Teams auf diesem Niveau ringt im Gebiet des Hessischen Ringer-Verbands kein weiterer Verein. Selbst Bundesliga-Aufsteiger SC Kleinostheim ist mit seiner zweiten Mannschaft nur in der Verbandsliga vertreten. In erster Linie für das Schaafheimer Hessenliga-Team Kandidaten sein dürften die Zugänge Halil Yildiz (Einigkeit Damm) und Talent Torben Berndt (RWG Hanau/Erlensee).

Bei Hessenligist FSV Münster gab es ebenfalls keine Abgänge zu verzeichnen. Der Kader wurde zugleich mit fünf Ringern aufgestockt: Aus der eigenen Jugend rückte Talent Philipp Eidmann auf, zudem reaktivierte man den zuletzt gar nicht mehr ringenden Steve Fernandes Gomez (zuvor ASV Dieburg, früher auch AV Groß-Zimmern). Eine starke Rolle in der Hessenliga wird Marcel Fröhlich (ASV Ladenburg) spielen. Abzuwarten bleibt dies bei den Zugängen Marco de Micco (KSV Weiher) und Najafi Abbas (Iran).

Bei Hessenliga-Konkurrent KSV Neu-Isenburg, auf den die Münsterer gleich am ersten Kampftag treffen werden, hielten sich Zu- und Abgänge zahlenmäßig die Waage. Neu im Team sind Ghizal Amiri (eigene Jugend) sowie Gianvito Colaianni (StuRv Kahl). Recht schwer wiegen die beiden Abgänge: Shamz Azizi wechselte in die Oberliga (KSC Germania Niedernberg), Masehullah Kazikehl ringt für Ligakonkurrent und Ex-Zweitligist TSV Gailbach.

Bei Verbandsligist ASV Dieburg ging lediglich Carl Müller von Bord und feiert mit dem KSV Wersau bald ein Wiedersehen gegen die Athletik-Sportvereinigung. Die verzichtete auch aus finanziellen Gründen auf externe Verstärkung. Aus der eigenen Jugend ist Hendrik Hiemenz in den Verbandsliga-Kader aufgerückt. J jd