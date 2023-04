Quäntchen Entschlossenheit fehlt der HSG Rodgau

Hoffen auf den DHB-Pokal. Im letzten Punktspiel der 3. Liga verlor die HSG Rodgau Nieder-Roden gegen Dutenhofen mit 28:30. Filip Brühl traf siebenmal gegen Dutenhofens Torwart Simon Böhne. © eyssen

Die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden führen zum Abschluss der Punktrunde lange gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II, verlieren aber knapp. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen.

Nieder-Roden - Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden hat sein letztes reguläres Saisonspiel mit 28:30 (15:14) gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II verloren. Trotz der Niederlage beenden die „Baggerseepiraten“ die Saison auf dem vierten Rang. Der Fakt, dass diese Platzierung vier schon vor der Partie sicher war, hatte wahrscheinlich auch Einfluss auf das Spielergebnis.

Die Rodgauer fingen gut an, gingen nach 12 Minuten mit drei Toren in Führung. Doch nach einem sicher geglaubten 25:21-Vorsprung in der 48. Minute kam die Reserve aus Wetzlar noch mal zurück und riss das Spiel und damit auch den Sieg an sich. „Ich glaube, meine Mannschaft hat beim 25:21 gehofft, dass die Saison jetzt zu Ende ist.“, sagte der Rodgauer Trainer Jan Redmann. „Der Gegner hat ums Überleben gekämpft und am Schluss einfach diese fünf Prozent mehr Willen und Engagement in die Partie geworfen.“

Bis zu diesem Zeitpunkt war Redmann zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben eine gute Abwehr gestellt und unser Spiel konsequent aufgezogen. Unsere Chancenverwertung war leider wieder nicht optimal, aber insgesamt haben wir gegen einen sehr motivierten Gegner ein gutes Spiel gemacht.“ Gefehlt hätte den „Baggerseepiraten“ nur das letzte Quäntchen Entschlossenheit, um den Sieg über die Bühne zu bringen. „Das ist das Einzige, was wir uns vorwerfen können. Am Ende war es wahrscheinlich so, wie ich es auch schon nach dem Spiel letzte Woche gegen Kirchzell gesagt habe. Der Gegner wollte ein bisschen mehr und bei uns waren vielleicht nicht mehr alle Körner da.“

Dabei hatten die Rodgauer wahrscheinlich auch im Hinterkopf, dass der vierte Platz schon sicher ist. „Das waren alles so Kleinigkeiten, die sicher ihren Einfluss auf den Ausgang des Spiels hatten. Keiner wollte sich am Ende der Saison und vor den kommenden Spielen um den Einzug in die DHB-Pokalrunde verletzen.“, sagt Redmann. „Wir wussten, wir bleiben in jedem Fall auf dem vierten Platz, was ja auch eine hervorragende Leistung der Mannschaft ist.“

Mit Abschluss der regulären Saison sind nun alle Augen auf die Entscheidungsspiele um den Einzug in den DHB-Pokal gerichtet, die mit dem Erreichen des vierten Platzes daherkommen. Diese werden voraussichtlich am Wochenende nach Ostern stattfinden. In welchem Modus und gegen wen gespielt wird, soll am Montagabend entschieden werden. Das bedeutet also noch Arbeit nach dem eigentlichen Saisonende für die „Baggerseepiraten“, auf die sich alle Beteiligten aber sicher freuen werden.

Spielfilm: 3:3 (8.), 6:3 (13.), 10:7 (20.), 13:13 (28.), 15:14 (30.) - 20:18 (40.), 25:21 (49.), 27:27 (57.), 27:30 (59.), 28:30

HSG Rodgau Nieder-Roden: Rhein, Wetzel; Keller (1/1), Seidel (7), Brandt, Schopper (4/1), Weiland, Haus, Stenger (4), Roth (1), Wunderlich (1), von der Au (1), Horn, Brühl (7), Wucherpfennig, Geck (1) niw