Realistische Chance gegen die „Türme“

Langen – Wenn der Tabellenvorletzte beim Viertletzten antritt, spricht man gern vom Kellerduell. Im Fall der Rhein-Main Baskets, die am Samstag (17. 30 Uhr) beim TSV Towers Speyer-Schifferstadt gastieren, ist es bereits zum frühen Saisonzeitpunkt ein richtungsweisendes Duell.

Daraus macht Thorsten Schulz keinen Hehl. „Das ist definitiv so. Ich erwarte ein umkämpftes und zugleich schnelles Spiel“, betont der Baskets-Trainer.

Bereits in der ersten Pokalrunde im September trafen beide Mannschaften aufeinander. Damals setzte sich Speyer klar mit 73:55 durch, wobei die Baskets noch ohne ihre beiden Kanadierinnen Maddie Torresin und Jamie Hutcheson aufliefen. In der Liga tun sich die Kontrahenten schwer, wobei es für die „Towers“ etwas besser läuft. Während es für die Baskets bislang nur zu einem Sieg reichte (gegen Bamberg), kamen sie zuletzt immerhin zum zweiten Saisonerfolg – deklassierten Schlusslicht Saarlouis/Dillingen mit 80:54. Bemerkenswert dabei vor allem das Reboundverhältnis von 60:27, wobei die Amerikanerin Ashley Gray mit 16 herausragte, zudem 32 Punkte erzielte. Auch in Mainz (63:65) und gegen München (71:72) schrammte Speyer nur knapp am Sieg vorbei.

„Speyer ist durch den Ausfall von Annika Netter dennoch etwas schwächer einzuschätzen als im vergangenen Jahr“, meint Schulz. Für die U20-Nationalspielerin ist die Saison nach einer Schulter-Operation bereits beendet. Zudem verzichtete der Klub aus finanziellen Gründen darauf, eine weitere Ausländerin ins Team zu holen.

Aber auch die Baskets müssen am Samstag vermutlich improvisieren. Hinter den Einsätzen von Paula Süssmann und Jasmin Weyell (beide Knöchelverletzungen) sowie Sari Cornelius stehen Fragezeichen. Dafür kommt die nachverpflichtete Hutcheson immer besser in Schwung. „Sie ist die erhoffte Verstärkung“, sagt Schulz, der im Training den Fokus auf Angriff und Reboundverhalten legte. Aus gutem Grund: Der Kampf um die Korbabpraller ist eine Schwäche der Baskets – und eine Stärke von Speyer. „Wir müssen die Leistungen aus den Spielen gegen Bamberg und Bad Homburg betätigen. Dann haben wir realistische Chancen, das Tabellenende zu verlassen“, so Schulz. jp