Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden gewinnen nach überzeugender Leistung in Saarlouis

Von: Patrick Leonhardt

Da hilft kein Halten und kein Zerren: Wenn Johannes von der Au im Rückraum zum Wurf ansetzt, wird es für den Gegner gefährlich. Trotz seiner erst 24 Jahre hat sich der Nieder-Rodener bereits zum Führungsspieler entwickelt. © eyssen

Die HSG Rodgau setzt weiter erfolgreich auf den eigenen Nachwuchs. Das zeigt sich auch im Verfolgerduell in Saarlouis.

Saarlouis – Mit dem 32:27 (14:13)-Sieg beim direkten Konkurrenten HG Saarlouis machten die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden im Kampf um Platz vier in der Süd-West-Gruppe einen weiteren wichtigen Schritt. „Ich bin sehr zufrieden, das war eine extrem konzentrierte Leistung“, lobte Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann.

Die Dritt- und Viertplatzierten der fünf Drittliga-Staffeln nehmen jeweils an der Pokalrunde teil. „Der Modus ist noch offen“, sagt Redmann, „ich tippe aber auf zwei Fünfergruppen mit einer Einfachrunde.“ Das wären für jede Mannschaft jeweils zwei zusätzliche Heim- und Auswärtsspiele.

In Saarlouis „haben wir gezeigt, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat“, sagte Redmann, „wir sind auf einem guten Weg, haben eine Formation gefunden. Das war auch der Prozess, den wir nach dem Umbruch im Sommer angestrebt haben.“ Dreimal (1:1, 17:17, 23:23) glichen die Gastgeber aus, ansonsten lag Nieder-Roden immer in Führung. Gestützt auf einen in der ersten Hälfte überragenden Torhüter Marco Rhein erarbeitete sich die HSG immer wieder einen kleinen Vorsprung, hatte aber gegen Ende des ersten Durchgangs eine kleine Schwächephase. „Wir haben aber immer wieder Lösungen gefunden“, lobte Redmann den Reifeprozess der Mannschaft. Beim 23:23 neun Minuten vor Spielende glich Saarlouis letztmalig aus, mit einem 4:0-Lauf zum 31:25 machte Nieder-Roden alles klar. Auffällig: Die letzten vier Tore der Rodgauer aus dem Spiel heraus erzielten drei A-Jugendliche. Wobei Rückraumspieler Ben Seidel dieses Mal als Linksaußen ran musste – aber auch von da dreimal erfolgreich war. „Das ist ja auch unser Konzept, auf die Jugend zu setzen“, erklärt Redmann, „und die Jungs spielen, weil sie sich das durch ihre Leistungen verdient haben und wir ihnen vertrauen.“ Einziges kleines Manko an diesem gelungenen Abend, bei dem der neue Co-Trainer Lars Spieß krankheitsbedingt fehlte: Die Nieder-Rodener vergaben einige freie Chancen, sonst wäre die Entscheidung schon früher gefallen.

Spielfilm: 1:3, 2:5, 5:6 (11.), 7:8, 7:10 (17.), 9:13, 11:14 (25.), 13:14 - 14:17, 17:17 (38.), 19:22, 21:22 (47.), 23:23 (51.), 23:26, 25:27 (55.), 25:31 (59.), 27:32

Zeitstrafen: 3:4 - 7m: 1/2 - 6/7

HSG Rodgau: Rhein, Ohm; Keller (4/4), Seidel (3), Brand (4), Schopper (5/2), N. Weiland (1), Haus (4), Stenger (4), Roth, Wunderlich, von der Au (5), Gräsl, Brühl (1), Geck (1)