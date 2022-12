„Reifeprüfung mit Bravour bestanden“

Von: Jörn Polzin

Seit zehn Spielen ungeschlagen: Die Regionalliga-Basketballer des TV Langen um Trainer Tobias Jahn (rechts) nach dem 101:68-Erfolg bei den Tigers Tübingen. Die „Giraffen" überwintern damit auf Platz zwei hinter den punktgleichen Saarlouis Sunkings.

Mit dem zehnten Sieg in Serie verabschiedeten sich die Regionalliga-Männer des TV Langen in die kurze Winterpause. Eine grandiose Leistung reichte den Frauen des SV Dreieichenhain nicht zum Coup beim Tabellenführer.

Offenbach – Während Langens Männer siegreich waren erlebten die Frauen im Topspiel-Doppelpack ein Wechselbad der Gefühle. Im Landesliga-Vergleich der Aufsteiger setzte sich Steinberg überraschend deutlich in Walldorf durch.

MÄNNER

1. Regionalliga

Tigers Tübingen - TV Langen 68:101 (32:50). „Reifeprüfung mit Bravour bestanden“, stellte TVL-Manager Jürgen Barth fest. Bei den mit Spielern aus dem Pro-A-Kader verstärkten Tübingern mussten die Gäste auf Maxim Schneider, Sven Schäfer, Welday Beyene und Bastian Winterhalter verzichten. Doch im Soge der Erfolgsserie trumpften die „Giraffen“ ab dem zweiten Viertel groß auf, setzten sich über 34:23 auf 50:32 ab. Beeindruckend vor allem die geballte Offensivpower. Fünf Spieler punkteten zweistellig bei einer Team-Trefferquote von 54 Prozent aus dem Feld. Sechs der 16 verwandelten Dreier gingen auf das Konto von Risto Vasiljevic. „Das war ein starker und stabiler Auftritt. Fast schade, dass jetzt Pause ist“, so Barth.

TVL: Fuss (19), Vasiljevic (18), Barth (17), Droste (15), Jacob (10), Pons (9), Rappold (5), Janott (4), Jenkins (4)

2. Regionalliga

TSG Heidesheim - TV Langen II 54:68 (30:39). Im Verfolgerduell kamen die Langener zu einem souveränen Erfolg. Nach ausgeglichenem Beginn dominierte im zweiten Viertel TVL-Kapitän Niklas Butz, der 14 Zähler in Folge erzielte und die Führung ausbaute. Dreier durch Timothy Chabot und Max Püchert beendeten die Heidesheimer Umstellung auf eine Zonenverteidigung. Über 48:32 (23.) setzten sich die Gäste auf 58:36 (29.) ab. „Im Schlussviertel haben wir einen Gang zurückgeschaltet und den Gegner wieder mehr gewähren lassen“, sagte TVL-Spieler Felix Lewe.

TVL II: Butz (26), Chabot (16), Lewe (6), Overdick (6), Püchert (5), Palazzo (4), Richter (3), Buschlinger (2), Wippersteg

BC Neu-Isenburg - ASC Mainz 81:68. Auf dem Spielberichtsbogen standen zwölf Spieler, jedoch hatte die Hälfte der Isenburger Mannschaft krankheitsbedingt die komplette Woche nicht trainiert. Dennoch war von Anfang an zu sehen, dass die Gastgeber besser besetzt sind. Der BCN bewegte den Ball gut, und kam durch Leon Fertig und Matevz Domjanko zu einfachen Punkten. Auch im dritten Viertel setzte sich die Dominanz fort. Phasenweise führten die Gastgeber mit über 20 Punkten. Coach Vassili Adamoudis: „Der Gegner hatte nur Härte entgegenzusetzen, was ein schönes Spiel verhindert hat. Wir genießen jetzt unsere Pause und kommen gestärkt zurück.“

BCN: Asfaha (4), Domajnko (17), Fertig (21), Hack (7), Kajabegovic (2), Kilee (3), Mahalbasic (10), Menace (2), Nicin, Sauer (14), Smuda (4), Wedel (4)

Oberliga

TV Babenhausen - Gießen Pointers II 97:94 (50:34). Gewarnt waren die Babenhausener vor den Mittelhessen, die zuletzt Spitzenteam Roßdorf bezwungen hatten. Entsprechend konzentriert ging der TVB ans Werk und lag zur Pause deutlich vorne. Gegen Ende hin wurde es nochmal spannend, ehe das Team um den bärenstarken und oft nur mit Fouls gestoppten Center Oliver Rohs (34 Punkte) endlich jubeln durfte.

BC Neu-Isenburg II - BC Wiesbaden 78:68 (42:30). Zweiter Saisonsieg für die BCN-Reserve, die sich für einen couragierten Auftritt belohnte. Wiesbaden fand zunächst besser ins Spiel. Doch nach vier Minuten waren die Isenburger voll da. Angeführt von Luka Nicin und Oier Penacho Alonso bestimmten die Gastgeber das Geschehen und setzten dem Gegner mit einer aggressiven Zonenverteidigung zu. BCN-Vorstand Christof Schäfer: „Diese Mannschaft macht einfach Spaß. Sie lässt sich nicht hängen, gibt immer alles. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause.“

BCN: Kosin (7), Linnemann (10), Bastian Meier (5), Tobias Meier (7), Nicin (26), Penacho Alonso (16), Tappe, Vahle, Veigl, Mehdi-Ahmed Zghinou (7)

Landesliga

TGS Walldorf - SC Steinberg 72:91 (44:40). Einen Tag vor seinem Geburtstag gab es für Steinbergs Spielertrainer Nikola Radenkovic das sportliche Geschenk. „Das war sicher das beste Spiel der Saison, auch zum Zuschauen, wenn zwei Zocker-Truppen aufeinandertreffen“, sagte Radenkovic, der mit 29 Punkten kräftig mitgeholfen hatte. In der zweiten Hälfte sah es zeitweise „kritisch“ für die Gäste aus, ehe sie das dritte Viertel mit 31 Punkten abschlossen. Luka Radenkovic ragte neben 28 Punkten mit seiner Verteidigung heraus.

Steinberg: N. Radenkovic (29), Arlovic (4), L. Radenkovic (28), Schmidt (10), Pellman (6), Torbica (14)

FTG Frankfurt - SV Dreieichenhain 79:71 (44:31). Das Spiel begann so, wie es auch zu Ende gehen sollte: mit erfolgreichen Dreiern der FTG. „Die haben uns letztlich den Sieg gekostet“, meinte SVD-Spieler Moritz Leipold. Denn der war trotz frühen Rückstands und dem 31:44 zur Halbzeit durchaus möglich. Per 11:0-Lauf erkämpften sich die Gäste die Führung zum 71:70. Doch die Frankfurter wendeten das Blatt.

SVD: Maas, Terresan, Leipold (8), Dönitz (20), Glöser (9), Weber (20), Hosenseidl (4), Karahodzig (5), Ehrich (5)

EOSC - BG Rüsselsheim-T. 89:67 (49:23). In die Freude mischte sich beim EOSC auch Erleichterung. Darüber, dass es endlich gelungen war, ein „vermeintlich“ schwächeres Team zu besiegen. „Die hohen Siege gegen Makkabi und Darmstadt haben gezeigt, wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Bislang hat aber die Konstanz gefehlt, was uns frustriert hat. Das war diesmal anders“, sagte EOSC-Trainer Beytullah Yesilyurt. Herausragender Offenbacher Schütze: Vaios Ourgantzidis mit 30 Punkten.

U16-Bundesliga

ASC Mainz - Hanau Junior White Wings 53:72 (26:45). Hanaus Trainer Sven Witt sah eine „sehr gute Leistung im Kellerduell“. Im ersten Viertel (25:7) legten die Gäste den Grundstein zum Erfolg. „Der Schlüssel war, dass wir besser als in den letzten Spielen zusammen gespielt und im ersten Viertel schon ausgeglichen gepunktet haben“, sagte Witt, der auf den erkrankten Iven Mestrovic verzichten musste. In der zweiten Hälfte passten sich die Hanauer dann mehr dem Niveau des Gegners an und konnten sich nicht weiter absetzen. „Dafür haben alle Spieler zumindest fünf Minuten auf dem Feld gestanden.“ Felix Sinning (25) avancierte einmal mehr zum Topscorer.

FRAUEN Regionalliga

Bad Homburg II - SV Dreieichenhain 64:56 (25:23). „Vier Minuten haben uns den Sieg gekostet. Wir waren auf Augenhöhe, bis uns die vielen Ungereimtheiten am Anschreibe-Tisch aus dem Tritt gebracht haben“, bedauerte SVD-Trainer Gudio Mensinger. In einem zunächst defensiv und von Ballverlusten, später von erfolgreichen Dreiern geprägten Spiel blieben die Gäste bis zum 36:37 dran, ehe sie eine lange Schiedsrichterauszeit wegen der Abschreibefehler aus dem Konzept brachte. Es folgte ein 16:0-Lauf des Tabellenführers. „Trotzdem war es eine grandiose Leistung.“

SVD: Christen (7), Duhl (1), Ekert (6), Korte (4), Knittel (11), Lechte, Kulessa (11), Stephanblome (2), Wurtinger (14)

Oberliga

TV Babenhausen - TSV Krofdorf-Gleiberg 67:84 (38:52). Im Hinspiel hatte der TVB den Primus an den Rand einer Niederlage gebracht, diesmal fehlte einiges, was vor allem an der treffsicheren TSV-Schützin Lena-Kristin Riedel lag, die fünf Dreier verwandelte. Auf Seiten der Gastgeberinnen ragte Lisa-Marie Steiner (25) heraus.

Landesliga

TSG Sulzbach - TV Langen 54:65 (33:32) und TV Langen - TSG Sulzbach 47:72 (24:30). Binnen 48 Stunden trafen beide Topteams zweimal aufeinander. Mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen und Spielverlaufen. Während sich die Langenerinnen um Top-Scorerin Anna Lisa Yang (20 Punkte) im hart umkämpften ersten Duell nach knappem Pausenrückstand noch durchsetzten, gerieten sie im Heimspiel nach ausgeglichener ersten Hälfte unter die Räder. Damit beträgt der Rückstand des TVL auf den Spitzenreiter drei Punkte.

BC Neu-Isenburg - BG Rüsselsheim-T. 56:60 (22:31). Trotz einer beachtlichen Leistungssteigerung im letzten Viertel (21:11) und einer 55:54-Führung eine Minute vor Schluss, mussten sich die ersatzgeschwächten Isenburgerinnen geschlagen geben. „Es ist schade, dass die Mädels sich nicht für ihre tolle Aufholjagd belohnen konnten“, so Trainer Tarik Vahle.

BCN: Gieler (19), Jünger (13), Wohlleben (11), De Porres Martinez (7), Wiersig (2), Hilliger (2), Juergens (1), Ubel (1), Brdar, Licht

U18-Bundesliga

JD Marburg - Rhein-Main Baskets 36:95 (18:44). „Nach einem etwas schleppenden Start haben wir ab dem zweiten Viertel deutlich besser verteidigt und das Spiel kontrolliert“, sagte Baskets-Coach Rolf Weidemann nach dem siebten Sieg im siebten Spiel. Beste Werferin: Jennifer Reitz mit 14 Punkten.